Kto może głosować korespondencyjnie? Nikt

Do wyborów prezydenckich zaplanowanych na 10 maja pozostało 16 dni. Ponieważ w ostatnich tygodniach przepisy dotyczące głosowania zmieniały się, nie wszyscy wyborcy są na bieżąco z aktualnym stanem prawnym. Stąd pytania i dyskusje w mediach społecznościowych, także pytania od naszych czytelników. Dotyczą m.in. tego, czy i kto może głosować korespondencyjnie.

Część internautów wskazuje, że "jeśli chodzi o wybory korespondencyjne, to zgodnie z prawem w ten sposób głosują ludzie na kwarantannie i po 65. roku życia" - stwierdził jeden z komentujących wpis oficjalnego konta Senatu RP.

W pytaniu przesłanym nam przez media społecznościowe pan Artur opisuje, że jego adres zamieszkania i adres zameldowania różnią się. "W normalnych warunkach dojeżdżałem do lokalu wyborczego i oddawałem głos. Jak teraz będę mógł głosować? Czy będę mógł zrobić to korespondencyjnie?" – pyta.

"Czy mnie coś ominęło? Przecież uchwaliliscie wybory korespondencyjne dla osób na kwarantannie, seniorów i niepełnosprawnych, więc o co kaman?" – pytała natomiast rzecznika PO Jana Grabca jedna z internautek. "Przepisy nie weszły w życie, to Cię ominęło" – odpowiedział jej inny komentujący.

Jak zmieniano prawo

Możliwość oddania głosu korespondencyjnie wprowadzono w Polsce w Kodeksie wyborczym z 5 stycznia 2011 roku, ale jedynie obywatelom głosującym za granicą. Kilka miesięcy później, dzięki nowelizacji Kodeksu wyborczego z 27 maja 2011 roku, umożliwiono głosowanie korespondencyjne także wszystkim osobom niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Nowelizacja Kodeksu wyborczego z 11 lipca 2014 roku rozszerzyła możliwość głosowania korespondencyjnego, przyznając to prawo każdemu wyborcy. Po kolejnej zmianie w Kodeksie wyborczym od 15 stycznia 2018 roku prawo do oddania głosu korespondencyjnie miały znowu wyłącznie osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Tak było do wybuchu epidemii i wprowadzania nowych przepisów od marca tego roku.

Najpierw można było….

Kolejne zmiany wprowadziła tzw. tacza antykryzysowa, czyli ustawa z 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.