Nie, Timmermans nie uważa, że zamachy terrorystyczne są odpowiedzią na dyskryminację muzułmanów w UE

Wszystkim muzułmańskim społecznościom w całej Europie chciałbym życzyć pokoju, zdrowia i pomyślności z okazji Nowego Roku.



Pozwalam sobie również skorzystać z tej okazji, aby przekazać przesłanie dotyczące Unii Europejskiej, w której chcemy wspólnie żyć.



Europa od setek lat jest domem dla muzułmanów, którzy w znaczącym stopniu przyczynili się do rozwoju naszej kultury, architektury, szkolnictwa, sztuki, nauki i polityki. Europa jest zróżnicowanym kontynentem i takie też są wszystkie zamieszkujące ją społeczności. Jest to jeden z czynników, który wpłynął na to, jacy jesteśmy jako Europejczycy. Pomimo wyzwań, przed jakimi stawaliśmy, nauczyliśmy się wreszcie żyć razem; co więcej, nauczyliśmy się szanować przy tym wzajemne różnice i postrzegać je jako element wzbogacający nasz kontynent.



W czasach gdy coraz większe siły dążą do podziału naszych społeczności, ważniejsze niż kiedykolwiek jest to, byśmy w dalszym ciągu potrafili patrzeć oczami innych, byśmy słuchali siebie nawzajem i uwzględniali dzielące nas różnice, przestrzegając zarazem naszych wspólnych podstawowych wartości. Budowanie i wzmacnianie spójnego i pluralistycznego społeczeństwa jest naszym zbiorowym obowiązkiem.



I wiemy, że nie jest rzecz dana na zawsze. Mowa nienawiści i nietolerancja przenosi się z dyskursu internetowego na przypadki przemocy w życiu codziennym. Wszystkie te akty są inspirowane ideologią, która odrzuca naszą wizję społeczeństwa opartego na pokojowym pluralizmie, tolerancji i niedyskryminacji.



Niestety, w ostatnich latach nasze społeczności muzułmańskie coraz częściej stają się również obiektem mowy nienawiści i nietolerancji, są zbiorowo obwiniane za terroryzm uprawiany przez nielicznych. Jesteśmy świadkami haniebnych ataków na muzułmanów w Europie i na całym świecie, czego najtragiczniejszym przejawem był marcowy zamach w Christchurch, w Nowej Zelandii. Jeżeli nie stawimy czoła temu wyzwaniu, to istnieje zagrożenie, że dopuścimy do dalszej polaryzacji i samowykluczenia.



Osiągnęliśmy pewne postępy w walce z mową nienawiści w Internecie dzięki kodeksowi postępowania wprowadzonemu w 2016 r. przez główne platformy mediów społecznościowych.



Komisja w dalszym ciągu udostępnia też specjalne fundusze na rzecz wspierania różnorodności i włączenia społecznego oraz zwalczania rasizmu i dyskryminacji.



Jeśli jakaś mniejszość jest zagrożona lub atakowana, to zagrożone są również fundamenty naszego europejskiego społeczeństwa. Musimy walczyć w obronie naszego europejskiego stylu życia w imieniu wszystkich różnorodnych społeczności, abyśmy mogli żyć razem, w harmonii i spokoju. Bo Europa ze swoimi kulturami, językami, podstawowymi wartościami i swobodami jest domem wszystkich Europejczyków, niezależnie od wyznania.



Życzę Państwu szczęśliwego i spokojnego Nowego Roku.