Nie 21, tylko 71 obietnic Nawrockiego. I już terminy przesunięte

"Mam nadzieję, że moja prezydentura przywróci wiarę w składane obietnice" - mówił w inauguracyjnym orędziu prezydent Karol Nawrocki, przypominając swoje postulaty z Planu 21. Śledziliśmy całą jego kampanię wyborczą - podczas niej złożył kilkakrotnie więcej deklaracji, niż zawiera Plan 21. Niektórych już nie spełnił w terminie. A szef jego kancelarii właśnie przyznał, że prezydent "nie ma takiej sprawczości", aby przegłosować swoje pomysły w Sejmie.

"Zamierzam być konsekwentny i zdeterminowany w realizacji Planu 21" - oświadczył 6 sierpnia 2025 roku Karol Nawrocki w swoim pierwszym orędziu jako prezydent. Plan 21 to jego program wyborczy, który miał nawiązywać do 21 postulatów strajkujących w Stoczni Gdańskiej z 1980 roku. Prezydent Nawrocki nazwał ten plan "programem zrównoważonego rozwoju państwa polskiego" i przypomniał kilka jego punktów. Na przykład poparcie dla budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, przeciwdziałanie nielegalnej imigracji, utrzymanie wieku emerytalnego czy ochrona polskiego złotego.

Kto jednak śledził kampanię wyborczą Karola Nawrockiego, wie, że złożonych przez niego obietnic obywatelom było znacznie, znacznie więcej ponad to, co zapisał w Planie 21. W ciągu tych kilku miesięcy obecny prezydent spotykał się z mieszkańcami wielu miejscowości i przedstawicielami różnych środowisk. Śledziliśmy kampanie wyborcze wszystkich kandydatów na prezydenta i analizowaliśmy ich programy wyborcze. Pamiętamy więc, że Karol Nawrocki nie tylko składał różne ustne deklaracje, ale też podpisywał konkretne listy postulatów. Były to między innymi: deklaracja leśno-przyrodnicza, umowa z NSZZ "Solidarność", lista postulatów stowarzyszenia TakDlaCPK czy tak zwana deklaracja toruńska zwana też listą Mentzena, czyli zobowiązanie się do realizacji postulatów Sławomira Mentzena, które ten przedstawił mu podczas wywiadu na swoim kanale. Do tego dochodzą obietnice złożone na konwencji programowej 2 marca 2025 roku w podwarszawskich Szeligach i postulaty zawarte w programie wyborczym zamieszczonym na stronie Nawrocki2025.

Nawrocki podpisywał te wszystkie dokumenty w zamian za oficjalne poparcie danych grup społecznych czy elektoratów. Dlatego Plan 21 to tylko część tego, co nowy prezydent zadeklarował zrobić - albo nie zrobić, bo i takie zobowiązania podjął. Jak podliczyliśmy, przez najbliższe pięć lat ma do zrealizowania ponad 70 różnych obietnic.

Pierwsze terminy niedotrzymane

To, że Nawrockiemu nie będzie łatwo wywiązać się ze zobowiązań wobec tych, którzy na niego głosowali, pokazują pierwsze dni jego prezydentury. Dopiero teraz jego otoczenie przyznaje, że część obietnic była na wyrost. 7 sierpnia gościem "Graffiti" w Polsat News był szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki. Prowadzący zapytał o obietnicę niższych rachunków za energię. "33 procent niższe rachunki za prąd to projekt jak najbardziej aktualny. Każdy punkt z "Programu 21" będzie realizowany" - stwierdził Bogucki. Ale dodał, że "te wszystkie kwestie zostaną zainicjowane", bo "oczywiście pan prezydent nie ma takiej sprawczości, aby to przegłosować w Sejmie" - przyznał. "Po co było to obiecywać, skoro nie ma się na to wpływu" - zareagował prowadzący.

Gdy podczas kampanii Nawrocki odwiedził 8 lutego Augustów, mówił tam: "Gwarantuję państwu, że w ciągu swoich pierwszych stu dni od objęcia urzędu prezydenta Rzeczpospolitej wprowadzę z pełną determinacją plan 'Prąd 33 procent', który oznacza, że będziecie państwo po stu dniach od mojego przejęcia urzędu prezydenta Polski płacić o jedną trzecią mniej za rachunki energii elektrycznej". Potem wielokrotnie to powtarzał. Już wtedy wyjaśniliśmy w Konkret24, dlaczego to obietnica bez pokrycia, bo prezydent RP ma marginalny wpływ na ceny energii w Polsce.

Po drugim dniu urzędowania nowego prezydenta stało się jasne, że niektóre obietnice były składane tylko na potrzeby kampanii wyborczej - wtedy podawał konkretne dni ich spełnienia związane z terminem zaprzysiężenia. Nawrocki zapowiedział mianowicie, że "pierwszego dnia urzędowania" lub że "6 sierpnia 2025 roku" złoży projekty ustaw: 1) obniżającej VAT z 23 do 22 procent 2) wprowadzającej ulgi prorodzinne dla przedsiębiorców 3) wprowadzającej zerowy PIT dla rodzin mających dwoje lub więcej dzieci 4) podwyższającej drugi próg podatkowy do 140 tysięcy złotych 5) likwidującej podatek Belki 6) waloryzującej emerytury o minimum 150 złotych rocznie 7) powołującej Fundusz Rozwoju Technologii Przemysłowych.

Ani 6, ani 7 sierpnia prezydent Nawrocki nie złożył do Sejmu żadnej z zapowiadanych ustaw. W orędziu jako pierwszą inicjatywę ustawodawczą wymienił projekt ustawy dotyczący powrotu CPK do jego "tradycyjnego kształtu".

Szef gabinetu nowego prezydenta Karol Szefernaker, pytany 7 sierpnia w programie Wirtualnej Polski o projekt obniżki podatku VAT, odpowiedział wymijająco: "W pierwszych dniach będą projekty, o których była mowa. Będzie także projekt z pakietu projektów podatkowych". Dopytany, czy taka deklaracja złożona podczas kampanii była błędem, kluczył: "Naprawdę nie pamiętam, żeby w ciągu pierwszych godzin prezydentury projekty były przedstawiane przez prezydentów. Była obietnica, będzie realizacja".

Nawrocki o CPK i "wielkich inwestycjach" TVN24

Co ciekawe, niektóre zapowiedzi złożone i podpisane przez Karola Nawrockiego się nieco wykluczają. Na przykład w "Planie 21" zapisał wypowiedzenie Zielonego Ładu, a w umowie z NSZZ "Solidarność" podpisał się pod postulatem złożenia do Senatu wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie implementacji założeń Zielonego Ładu. Gdyby najpierw doszło do "wypowiedzenia Zielonego Ładu" - co, jak wyjaśnialiśmy w Konkret24, jest i tak niemożliwe z punktu widzenia prawa unijnego - to składanie wniosków o referendum nie miałoby sensu.

71 złożonych przez Nawrockiego obietnic w kampanii wyborczej

Przeanalizowaliśmy wszystkie podpisane przez Karola Nawrockiego w czasie kampanii deklaracje, przedstawione programy oraz wypowiedzi kandydata zapisane przez Konkret24 podczas spotkań z wyborcami. W efekcie powstała lista 71 złożonych przez Nawrockiego obietnic, które przedstawiamy poniżej podzielone na kategorie tematyczne. W nawiasie podajemy źródło danej deklaracji, czyli gdzie bądź kiedy padła.

Podatki

1. Obniżka VAT z 23 do 22 procent (Plan 21) 2. PIT 0 procent do 140 tysięcy złotych dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci (program wyborczy) 3. Podwyższenie drugiego progu podatkowego do 140 tysięcy złotych rocznie (program wyborczy) 4. Likwidacja podatku Belki - podatku od dochodów kapitałowych - do 140 tysiecy złotych rocznie (program wyborczy) 5. Podpisanie ustawy podnoszącej kwotę wolną od podatku do 60 tysiecy złotych lub własny projekt (wywiad prasowy) 6. Ulgi prorodzinne dla przedsiębiorców (program wyborczy) 7. Proinwestycyjny podatek od nieruchomości (program wyborczy) 8. Jeden przelew - jedno proste rozliczenie PIT, ZUS i składki zdrowotnej (program wyborczy) 9. Niepodpisywanie ustaw podnoszących podatki (Plan 21, deklaracja toruńska) 10. Wpisanie do Konstytucji RP ochrony przed podatkiem katastralnym (program wyborczy) 11. Wpisanie do Konstytucji RP gwarancji dziedziczenia bez podatku (program wyborczy) 12. Złożenie projektu ustawy "Budżetowy pancerz" zapewniającego skuteczną ochronę budżetu państwa przed nadużyciami (program wyborczy) 13. Utrzymanie ulgi podatkowej od składek związkowych (umowa z "Solidarnością")

Gospodarka

14. Prąd tańszy o 33 procent w ciągu pierwszych 100 dni urzędowania (Plan 21) 15. Sprzeciw wobec wprowadzania euro w Polsce (Plan 21) 16. Ochrona gotówki (Plan 21) 17. Utrzymanie ograniczenia handlu w niedzielę (umowa z "Solidarnością") 18. Utrzymanie stale rosnącej płacy minimalnej (umowa z "Solidarnością") 19. Utrzymanie wzrostu płac w państwowej sferze budżetowej (umowa z "Solidarnością") 20. Utrzymanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (umowa z "Solidarnością")

Bezpieczeństwo

21. Wzrost wydatków na armię do 5 procent. PKB (Plan 21) 22. Armia licząca 300 tysięcy wyszkolonych żołnierzy (Plan 21) 23. Obrona cywilna: nowy system zarządzania kryzysowego w każdej gminie oparty na Państwowej Straży Pożarnej i pełne dotacje dla każdej gminy na budowę schronów i systemu bezpieczeństwa (Plan 21) 24. Brak zgody na likwidację Centralnego Biura Antykorupcyjnego (konwencja programowa) 25. Niepodpisywanie ustaw ograniczających dostęp Polaków do broni (deklaracja toruńska)

Polityka zagraniczna

26. Jednostronne wypowiedzenie unijnego paktu migracyjnego (Plan 21) 27. Brak zgody na wysłanie polskich żołnierzy na Ukrainę (Plan 21, deklaracja toruńska) 28. Niepodpisywanie ustaw w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO (deklaracja toruńska) 29. Brak zgody na podpisanie umowy UE z krajami Ameryki Południowej - Mercosur (spotkania wyborcze) 30. Brak zgody na przekazywanie jakichkolwiek kompetencji polskich władz do organów UE (deklaracja toruńska) 31. Niepodpisywanie ratyfikacji nowych traktatów unijnych osłabiających rolę Polski (deklaracja toruńska)

"Deklaracja toruńska" Sławomira Mentzena podpisana przez Karola Nawrockiego TVN24

Ochrona zdrowia

32. Stworzenie Centrum Obsługi Pacjenta (Plan 21) 33. Zasada pierwszeństwa dla Polaków w korzystaniu z usług społecznych, służby zdrowia i edukacji (Plan 21) 34. Brak zgody na powrót do kompromisu aborcyjnego (wywiad telewizyjny) 35. Brak zgody na przepisy legalizujące dostęp do marihuany (wywiad radiowy)

Świadczenia socjalne

36. Waloryzacja emerytur minimum o 150 złotych i zawsze powyżej wskaźnika inflacji (Plan 21) 37. Utrzymanie wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn (umowa z "Solidarnością") 38. Utrzymanie 13. i 14. emerytury (umowa z "Solidarnością") 39 Utrzymanie emerytur pomostowych (umowa z "Solidarnością") 40. Utrzymanie wsparcia dla rodzin: brak likwidacji 800+ i innych programów społecznych (umowa z "Solidarnością")

Rozwój i inwestycje

41. Stworzenie programu inwestycji w każdej gminie - nowe drogi, infrastruktura wodna i kanalizacyjna, dostęp do internetu i rozwój sieci, remonty szkół, ścieżki rowerowe (Plan 21) 42. Powołanie Funduszu Rozwoju Technologii Przełomowych o wartości 5 miliardów złotych rocznie (Plan 21) 43. Złożenie projektu ustawy zobowiązującego władze do pełnej i priorytetowej realizacji Programu CPK (postulat stowarzyszenia TakDlaCPK) 44. Zwoływanie co najmniej raz na kwartał Rady Gabinetowej poświęconej strategicznym projektom rozwojowym z obowiązkiem przedstawienia przez Radę Ministrów szczegółowego, publicznego raportu z postępu prac nad Programem CPK i innymi inwestycjami o kluczowym znaczeniu dla przyszłości kraju (postulat stowarzyszenia TakDlaCPK) 45. Zaangażowanie w pozyskiwanie finansowania i inwestorów dla Programu CPK i innych strategicznych projektów infrastrukturalnych i technologicznych realizowanych w Polsce (postulat stowarzyszenia TakDlaCPK) 46. Zainicjowanie prezydenckiego programu likwidacji wykluczenia komunikacyjnego (postulat stowarzyszenia TakDlaCPK) 47. Objęcie prezydenckim patronatem międzynarodowego konkursu urbanistycznego w zakresie przyszłego zagospodarowania terenów po Lotnisku Chopina na cele społecznego budownictwa mieszkaniowego oraz innych celów społecznych i publicznych (postulat stowarzyszenia TakDlaCPK)

Państwo

48. Zarządzenie referendum w sprawie wymiaru sprawiedliwości w 2026 roku w przypadku nieosiągnięcia ponadpartyjnego konsensusu (Plan 21) 49. Niepodpisywanie żadnej ustawy ograniczającej swobodę wyrażania poglądów zgodnych z Konstytucją RP (deklaracja toruńska) 50. Złożenie projektu nowej ustawy o referendum ogólnokrajowym (spotkania wyborcze) 51. Brak zgody na adopcję dzieci przez pary homoseksualne (Plan 21)

Klimat i środowisko

52. Wypowiedzenie Europejskiego Zielonego Ładu (Plan 21) 53. Złożenie do Senatu wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie implementacji założeń polityki klimatycznej UE zawartej w Europejskim Zielonym Ładzie (umowa z "Solidarnością") 54. Zielone certyfikaty na pokrycie rachunków, zamiast na dopłaty do samochodów elektrycznych (program wyborczy) 55. Wsparcie wydobycia polskiego węgla (spotkania wyborcze) 56. Utrzymanie narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych Polski, jakimi są miedzy innymi lasy (deklaracja leśno-przyrodnicza) 57. Promowanie w społeczeństwie różnorodnych walorów polskich lasów, opartych na odpowiedzialnej, wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarce leśnej (deklaracja leśno-przyrodnicza) 58. Zapewnienie Lasom Państwowym możliwości skutecznego wypełniania ich zadań (deklaracja leśno-przyrodnicza) 59. Utrzymanie i doskonalenie obecnej formy organizacyjno-prawnej PGL Lasy Państwowe (deklaracja leśno-przyrodnicza) 60. Zachowanie pamięci o zasługach leśników dla niepodległości i rozwoju Polski, dla ochrony polskich lasów oraz udziale w ocalaniu zabytków naszej kultury i historii (deklaracja leśno-przyrodnicza) 61. Zaangażowanie na rzecz obrony polskich lasów, także przed wszelkimi próbami prywatyzacji naszego narodowego majątku, jakim są Lasy Państwowe (deklaracja leśno-przyrodnicza) 62. Pełna ochrona polskiej ziemi leśnej i wspieranie działań zmierzających do zwiększania lesistości Polski i powiększania zasobu ziemi majątku Skarbu Państwa (deklaracja leśno-przyrodnicza)

Mieszkalnictwo

63. Uwolnienie ziemi państwowej pod budowę mieszkań przez spółdzielnie i samorządy (Plan 21) 64. Dostęp do państwowego wsparcia zakupu pierwszego mieszkania (Plan 21) 65. Ograniczenie niesprawiedliwych zysków banków na odsetkach od kredytów mieszkaniowych (Plan 21)

Edukacja

66. Przywrócenie obowiązkowych prac domowych (Plan 21) 67. Nie dla ideologii w szkołach (Plan 21) 68. Zatrzymanie pomysłów zmierzających do łatwej zmiany płci przez dzieci (Plan 21) 69. Szkoła bez smartfonów (program wyborczy) 70. Darmowe lekcje prawa jazdy w szkole dla młodzieży pełnoletniej (program wyborczy) 71. Brak zgody na wprowadzenie płatnych studiów (wpis w mediach społecznościowych)

"Czekamy, Panie Prezydencie. Ma Pan 100 dni"

Jak zauważyli już niektórzy - oprócz ustaw, co do których Nawrocki podał konkretne daty złożenia - jeden postulat ma również konkretny termin: musi zostać spełniony w ciągu pierwszych 100 dni urzędowania w pałacu prezydenckim, czyli do 14 listopada 2025 roku. Chodzi o obniżenie rachunków za prąd o 33 procent. "Zgodnie z zapowiedziami Karola Nawrockiego z kampanii wyborczej, najpóźniej do 14 listopada będziemy płacić rachunki za prąd niższe o 1/3. Nowy prezydent dał sobie na to maksymalnie 100 dni" - przypomniał w serwisie X Radosław Karbowski prowadzący blog Skrót polityczny. A Jakub Niewiadomski z Partii Razem, nawiązując do obietnicy obniżenia cen prądu, przypomniał cytat Nawrockiego z jego orędzia: "Mam nadzieję, że moja prezydentura przywróci wiarę w składane obietnice". Po czym polityk dodał: "Czekamy, Panie Prezydencie. Ma Pan 100 dni".

