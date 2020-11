Jarosław Kaczyński na cmentarzu? Tak, w 2011 roku. Uwaga na fake newsa

Tysiące użytkowników Facebooka podało wpis dalej

Do czasu publikacji tego artykułu post ze zdjęciem prezesa PiS na cmentarzu udostępniło ok. 30 tys. użytkowników Facebooka. Ponad 1 tys. wzięło udział w toczącej się pod nim dyskusji. "Paranoja"; "To cwaniak"; "Ciekawe kto temu konusowi bramę otworzył?!!" - komentowali.

Jeden z internautów wstawił link do piosenki Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój". To nawiązanie do 10 kwietnia tego roku, kiedy to prezes PiS Jarosław Kaczyński odwiedził na cmentarzu na Powązkach grób swojej matki i symboliczną mogiłę Lecha i Marii Kaczyńskich. Uczynił to w momencie, kiedy cmentarz z powodu pandemii był zamknięty dla odwiedzających.