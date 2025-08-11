FAŁSZ

Bitcoiny, chwilówki, konsola... Na co środki z KPO nie poszły

11 sierpnia 2025, 18:16
Gabriela Sieczkowska
Konkret24
Tusk o KPO. "Polska mogła przez PiS-owskie zablokowanie nie zdążyć wydać tych środków"
Tusk o KPO. "Polska mogła przez PiS-owskie zablokowanie nie zdążyć wydać tych środków"TVN24
Tusk o KPO. "Polska mogła przez PiS-owskie zablokowanie nie zdążyć wydać tych środków"TVN24

Po ujawnieniu nieprawidłowości w dotacjach z Krajowego Planu Odbudowy w sieci zaroiło się od przykładów inwestycji, na które mają pójść unijne pieniądze. Tylko że nie wszystkie publikowane teraz projekty są prawdziwe. Powstałe fake newsy rozpowszechniali między innymi politycy opozycji.

Burza wokół środków z KPO zaczęła się 7 sierpnia wieczorem, gdy użytkownicy platformy X zaczęli publikować przykłady firm z branży HoReCa (sektor hotelarsko-gastronomiczny), które otrzymały dotacje m.in. na jachty, sauny, ekspresy do kawy, solaria, wymianę mebli czy zakup wirtualnej strzelnicy. Rozpowszechniano mapę z rządowej strony, na której można sprawdzać, projekty których firm i jakie oceniono pozytywnie. W piątek sprawę nagłośniły media i szeroko komentowali politycy, zarzucając rządowi marnotrawienie środków publicznych. Na konferencji wiceminister funduszy i polityki regionalne Jan Szyszko i p.o. prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Krzysztof Gulda przyznali, że pierwsze informacje o nieprawidłowościach dotarły do ministerstwa już kilka tygodni temu i z tego powodu stanowisko straciła prezes PARP Katarzyna Duber-Stachurska.

CZYTAJ W KONKRET24: Afera z KPO. Mapa pokazała zaskakujące dotacje. Jak o nich decydowano

Chodzi o 1,2 mld zł, co stanowi mniej niż pół procent całego unijnego dofinansowania w ramach KPO. Pieniądze miały być przeznaczone na program "Ograniczenie wpływu COVID-19 i skutków spowodowanego przez niego kryzysu na przedsiębiorstwa" - miały iść na unowocześnienie lub dywersyfikację działalności prowadzonej w branży HoReCa, tak by stworzyć warunki do budowania odporności na wypadek kolejnych kryzysów. Przedsiębiorcy mogli się ubiegać o pieniądze, jeśli w latach 2020 lub 2021 odnotowali spadek obrotów w wysokości co najmniej 20 proc. liczony rok do roku. PARP dla każdego z pięciu wyznaczonych regionów obejmujących kilka województw wybrała konkretnego operatora. Łącznie złożono ponad 13 tys. wniosków. Wsparcie miało charakter refundacyjny - wymagano wkładu własnego w wysokości co najmniej 10 proc. inwestycji. Z danych PARP wynika, że zawarto 3005 umów, a wypłacono dotychczas 110 mln zł.

Po ujawnieniu, na jak zdumiewające projekty przeznaczono jednak środki z KPO, od piątku w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej pracuje sztab kryzysowy, który ma wyjaśnić wszystkie nieprawidłowości i wątpliwości dotyczące dofinansowań. Trwają kontrole PARP wśród pięciu operatorów, którzy odpowiadali za selekcję beneficjentów. Prowadzona jest też kontrola w samej PARP. Prokuratura Regionalna w Warszawie podjęła z urzędu czynności sprawdzające, w poniedziałek 11 sierpnia postępowanie w sprawie dotacji z KPO miało zostać przekazane do Prokuratury Europejskiej. 

Premier Donald Tusk 11 sierpnia poinformował, że na razie nie stwierdzono "korupcji czy kradzieży tych środków, a raczej beztroskie wydawanie na rzeczy, które słusznie zastanawiają ludzi, jeśli nie wkurzają".

Jako przykłady wydawania środków KPO "na rzeczy, które zastanawiają, jeśli nie wkurzają", internauci i politycy wskazywali na przykład takie projekty jak dopłaty na ekspresy do kawy, solarium, jachty czy kurs gry w brydża online. Lecz im bardziej rosły emocje wokół ujawnionych dotacji, tym więcej przykładów publikowano w sieci. Wśród nich także zmyślone.

Fałsz: bitcoiny na ratowanie biznesu

"Ty sie zastanawiaj jak spłacić kredyt a jakiś sku**ysyn dostaje bańkę na bitcoiny żeby 'ratować biznes'. Przecież w tym je**nym batustanie trzeba kogoś wbić na pal dla przykładu" - stwierdził jeden z anonimowych użytkowników serwisu X (pisownia wszystkich postów oryginalna; cenzura przekleństw od redakcji). Do wpisu dołączył zrzut ekranu stylizowany na ten z rządowej mapy dotacji. Widać krótki opis wniosku i dane grantobiorcy, ale brakuje podglądu samej mapy. Według opisu warszawska spółka prowadząca kantory kryptowalut Cashify otrzymała z KPO 980,2 tys. zł na "zabezpieczenie kapitału przedsiębiorstwa przed inflacją i kryzysami poprzez ulokowanie środków w kryptowalutach: Bitcoin i Ethereum". Wpis z tą grafiką wyświetlono niemal 290 tys. razy.

FAŁSZ
Wprowadzający w błąd post opublikowany 8 sierpnia w serwisie X x.com

Jak sprawdziliśmy, takiego projektu i firmy pod podanym adresem Marszałkowska 1 nie ma na rządowej mapie. Sam autor w kolejnym wpisie przyznał: "Może i to akurat fejk, nie zesrajcie sie ku**a, chodzi o cała aferę. Jachty, swingers kluby, solaria, to tez fejki?". Mimo jego sprostowania informacja o pieniądzach z KPO na rzekome kryptowaluty rozchodziła się dalej w sieci.

CZYTAJ TEŻ: Właściciel klubu dla swingersów o dotacji z KPO

Fałsz: chwilówki z KPO

"KPO - fundusz Kolesi Platformy Obywatelskiej. Wśród docenionych (sowicie - pół miliona złotych dofinansowania) projektów - chwilówki" - alarmował z kolei w serwisie X Oskar Szafarowicz, działacz Prawa i Sprawiedliwości. Jako dowód dodał grafikę z opisem rzekomo dofinansowanego projektu. Wizualnie nie przypominała ona opisów znanych z rządowej mapy. I to już budziło pierwsze wątpliwości.

Według informacji z grafiki pół miliona złotych miał otrzymać projekt pod tytułem "Rozszerzenie działalności pośrednictwa finansowego o segment kredytów krótkoterminowych z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi oceny ryzyka i automatyzacji obsługi klienta". Nie ma tu informacji o podmiocie, który miał otrzymać pieniądze na taki projekt. Wpis Szafarowicza wyświetlono niemal 2,5 tys. razy.

FAŁSZ
Fake news na profilu Oskara Szafarowiczax.com

Okazuje się, że takiego projektu nie sfinansowano z KPO. Źródłem fake newsa był celowo wprowadzający w błąd post Łukasza Sroczyńskiego, aktywnego w serwisie X pośrednika kredytowego. 8 sierpnia opublikował on cztery grafiki z opisem rzekomego wniosku na dofinansowanie działalności polegającej na oferowaniu szybkich pożyczek. "Mój ironiczny wpis na temat KPO i dopłat do chwilówek nabrał swojego życia w internecie. Na żadne chwilówki wniosku nie bylo! (chyba)" - przyznał Sroczyński dzień później.

Jak wyjaśnił, o przygotowanie treści wniosku i uzasadnienia poprosił Chat GPT. "(...) Widać, że zrobił to tak dobrze, że wiele osób się na to złapało". I dodał: "Celowo nie użyłem grafiki jak z mapki KPO aby od razu widać było, że to fejk". Wymienił, że na jego wpis nabrali się między innymi Sławomir Mentzen i Anna Bryłka z Konfederacji, a także Oskar Szafarowicz.

Sroczyński przyznał, że wpis o chwilówkach z KPO był fejkiemx.com

"Nim coś podacie dalej sprawdzajcie źródło bo mapa z KPO jest dostępna i łatwo weryfikowalna. Nikogo z Was nie zastanowiło, że graficznie całkiem inaczej to wygląda niż pozostałe wnioski?" - przestrzegł Sroczyński. I przeprosił internautów za zamieszanie. Tylko że jego wprowadzający w błąd wpis wciąż był dostępny w serwisie X, gdy publikowaliśmy ten tekst.

Fałsz: PlayStation i jacuzzi  

"Wszyscy milczą, czy wiecie, o co wnioskowało @Przeswity? #KPO" - czytamy w poście na profilu wydawnictwa MTBooks w serwisie X. Do wpisu dodano zrzut ekranu z rządowej mapki. Ma dowodzić, że Wydawnictwo Prześwity dostało niemal 450 tys. zł z KPO na "utworzenie innowacyjnej, wielofunkcyjnej strefy relaksu, obejmującej zakup zaawansowanej technologicznie konsoli PlayStation oraz jacuzzi z funkcjami hydroterapii, jako narzędzi wspierających redukcję stresu wydawniczego". Post wyświetlono niemal 350 tys. razy.

FAŁSZ
Wpis opublikowany z fałszywą informacją na profilu wydawnictwa MTBooks x.com

Część internautów dopytywała czy to żart, a nieliczni gratulowali trollingu.

Taki wniosek o PlayStation i jacuzzi nie znajduje się na rządowej mapie projektów dofinansowanych z KPO. Dodajmy, że MTBooks i Wydawnictwo Prześwity mają tego samego właściciela - MT Biznes.

Fałsz: maszyna do waty cukrowej i fotele z masażem

Zakład Pogrzebowy A.S. Bytom zamieścił na swoim koncie w serwisie X wpis, który od razu wzbudza podejrzenia co do prawdziwości. Według opublikowanego w nim rzekomego zrzutu ekranu z rządowej mapy firma miała dostać 2,45 mln zł z KPO na maszynę do waty cukrowej i fotele do masażu. Miały być to "urządzenia łagodzące stres w trakcie oczekiwania na realizację usług pogrzebowych" (pisownia oryginalna). Ten wpis wyświetlono niemal 700 tys. razy.

FAŁSZ
Post na profilu Zakładu Pogrzebowego A.S. Bytom był żartemx.com

Część internautów uwierzyła w tę historię i udostępniali ją dalej, pisząc jak o prawdziwej. Wielu jednak zauważyło, że to konto jest znane z publikowania żartów i memów na temat bieżących wydarzeń. Bo oczywiście takiego dofinansowania nie ma w oficjalnym wykazie KPO.

Listę prawdziwych beneficjentów każdy może sprawdzić na ogólnodostępnej mapie. Warto pamiętać, by przed podaniem dalej internetowych screenów sprawdzać informacje w źródłach.

Gabriela Sieczkowska

Konkret24

Krajowy Plan OdbudowyFake NewsManipulacja
Zakup mikrofalówki do apartamentu, mebli do garderoby, jachtów czy platformy do nauki w brydża - upublicznienie takich dotacji ze środków Krajowego Planu Odbudowy wywołało publiczne oburzenie. Wyjaśniamy, co przedstawia krążąca w sieci mapa, o jak duże pieniądze chodzi i jak były przyznawane.

Opublikowany w sieci film wywołał kontrowersje i zarzuty do władz Warszawy o to, że stworzono "blok socjalny" tylko dla Ukraińców. Według autora uchodźcy mają być w stolicy faworyzowani kosztem Polaków przy przyznawaniu mieszkań. Przestrzegamy przed powielaniem tych tez - film jest pełen spekulacji i sugestii niepopartych ani danymi, ani faktami.

Władze Hiszpanii planują wprowadzić zakaz jazdy samochodem w pojedynkę i limit jednego auta na rodzinę - takie informacje rozchodzą się w polskim internecie. Są gorąco komentowane, z tym że bezpodstawnie: w rzeczywistości jest inaczej.

"Mam nadzieję, że moja prezydentura przywróci wiarę w składane obietnice" - mówił w inauguracyjnym orędziu prezydent Karol Nawrocki, przypominając swoje postulaty z Planu 21. Śledziliśmy całą jego kampanię wyborczą - podczas niej złożył kilkakrotnie więcej deklaracji, niż zawiera Plan 21. Niektórych już nie spełnił w terminie. A szef jego kancelarii właśnie przyznał, że prezydent "nie ma takiej sprawczości", aby przegłosować swoje pomysły w Sejmie. 

Politycy Konfederacji alarmują, że Polska jest rzekomo bardziej zadłużona od Ukrainy, mimo że ta toczy wojnę. To z kolei wzmaga oburzenie internautów, że nadal przekazujemy pomoc wschodniemu sąsiadowi. I tak się ta narracja nakręca. Tylko że porównanie, którego dokonują posłowie, jest manipulacyjne. Wyjaśniamy.

W sądach będzie szybciej - zapowiedział nowy szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek. Wprawdzie niektórzy politycy rządzącej koalicji przypominają, że to za poprzednich rządów czas trwania postępowań w sądach jeszcze bardziej wzrósł - lecz gabinet Donalda Tuska zbliża się do półmetka rządzenia. Przedstawiamy, co pokazują najnowsze statystyki dotyczące długości spraw w sądach.

Prezydent Andrzej Duda do końca swojej kadencji nie zajął się wszystkimi ustawami, które w ostatnim czasie do niego trafiły. Ponad dziesięć już czeka na biurku Karola Nawrockiego, inne niedługo tam trafią. Wśród nich jest kilka istotnych.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek nie wyklucza "poprawiania systemu" wyborczego po tym, co obserwowaliśmy w tegorocznych wyborach prezydenckich. Część obywateli zastanawia się bowiem teraz, czy naprawdę "każdy głos się liczy". Inni: gdzie znajdziemy właściwy wynik głosowania. Przedstawiamy główne słabości systemu prawnego, które ujawniły się w tych wyborach. Eksperci wskazują, co warto poprawić.

Dwóch niemieckich policjantów wjechało do Polski pod przykrywką wspólnego patrolu - taka informacja krąży w sieci wraz z nagraniem kontroli pewnego radiowozu przy granicy polsko-niemieckiej. Przekaz jest nieprawdziwy i to z kilku powodów.

Fotografia rozpowszechniana jest z sugestywnymi komentarzami wywołanymi postawą prezydenta Karola Nawrockiego i miną premiera Donalda Tuska. Kadr jest mocny, bohaterowie wyraźnie pokazani... - jak się okazuje, aż za wyraźnie.

"Inżynier" z maczetą? Nie, Polak z Sosnowca. "Nielegalni" migranci w Gorzowie? Nie, tancerze z Senegalu. Posłowie dezinformują, szerzą antymigrancki hejt, rozbudzają niechęć do cudzoziemców - i pozostają w tym bezkarni. Eksperci przestrzegają przed grzechem zaniedbania. Czy państwo jest w takiej sytuacji bezradne?

Strasząc migrantami, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak posługuje się statystykami przestępstw na przykład z Hiszpanii. W nagraniu przekonuje, że nawet "prasa głównego nurtu" pisze, iż "tamtejsza sytuacja powinna być przestrogą". Sięgnęliśmy więc po ten sam artykuł z dziennika "El País" - przeczytaliśmy tam zupełnie co innego.

Falę krytycznych komentarzy, a także hejtu wywołuje wśród internautów nagranie z festiwalu, na którym widać młodych ludzi bawiących się przenośną toaletą. Obrywa się za to uczestnikom Pol'and'Rock Festival. Niesłusznie.

Za sen lewicowo-liberalnych elit będą płacić kobiety - straszą politycy prawicy. I wskazują na dane o liczbie gwałtów popełnianych przez obcokrajowców w tych krajach Europy Zachodniej, które przyjęły dużo migrantów. Fakt, statystyki są tam wyższe niż w Polsce, lecz za tymi wzrostami nie tyle stoi zmiana rzeczywistości, co zmiana prawa. A także świadomości kobiet.

Wraca przekaz, że język ukraiński ma się stać oficjalnie drugim językiem obcym w polskich szkołach podstawowych. Podstawą takich twierdzeń stał się facebookowy wpis ukraińskiej ambasady w Polsce. MEN wyjaśnia.

Nagranie pokazujące grupę osób, w tym kobiety w strojach muzułmańskich, wychodzących z autokaru wywołało w sieci falę komentarzy o "zwożeniu migrantów do Świnoujścia". Mieliby ich tam dostarczać Niemcy. Straż Graniczna wyjaśnia, kogo pokazuje ten film.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel stwierdził w radiowym wywiadzie, że za rządów jego ugrupowania "pierwszy raz od lat" więcej Polaków wracało do Polski, niż z niej wyjeżdżało. Sprawdziliśmy dane - widać w nich pewien trend, który trwa już kolejny rok.

Wicepremier Radosław Sikorski postanowił pokazać, jak skutecznie obecny rząd walczy z inflacją i opublikował na swoim koncie zestawienie dwóch wartości poziomów inflacji. Jedna dotyczy czasów Zjednoczonej Prawicy, druga - tego roku. Tylko że ta prezentacja jest manipulacją.

Nagranie z niemieckim policjantem patrolującym ulice wraz z polskimi funkcjonariuszami obiegło internet, wzbudzając komentarze pełne niepokoju i uwag o "kolejnym rozbiorze" Polski. Wystarczył jeden sugestywnie napisany post gdańskiego radnego PiS.

Katarzyna Kotula straciła miejsce w rządzie i została sekretarzem stanu w kancelarii premiera. Mówi, że jej pensja będzie "chyba niższa", a w innym wywiadzie, że będzie "zdecydowanie mniej" zarabiać. Sprawdziliśmy więc, na ile rzeczywiście może liczyć oraz porównaliśmy pensje ministrów i posłów.

Filmy wyglądają jak zwykłe relacje, które nagrywamy podczas podróży. Pokazują ładne miasto, fajne knajpki, bawiących się ludzi. Lecz nie kręcą ich przypadkowe osoby i nie przypadkiem trafiły one do polskiej sieci. Za sielankowymi obrazami kryją się białoruskie służby i ukryte wielowektorowe działania.

Wracają pytania o majątek Waldemara Żurka. W sieci rozchodzi się przekaz o tym, że ma "20 mieszkań z pracy sędziego". Sprawdziliśmy wszystkie dostępne oświadczenia majątkowe obecnego ministra sprawiedliwości.

"Segregacja rasowa", "brzmi jak rasizm", "segregacja społeczeństwa" - tak internauci komentują informację, jakoby jedna z działających w Polsce firm oferujących przewozy pasażerskie wprowadziła opcję faworyzującą Ukraińców. Wygląda to jednak na celowe działanie prokremlowskiej dezinformacji.

"Po cichu zachodnia Polska jest oddawana Niemcom", "a co na to mieszkańcy?" - komentują internauci film nagrany na polskiej stacji kolejowej. Ich oburzenie wywołuje fakt, że słychać zapowiedź przyjazdu pociągu w języku niemieckim. Popularność nagrania i komentarze pod nim wyglądają jednak jak kolejny element narracji o "germanizacji Polski". O co więc chodzi z tą zapowiedzią?

"Pawełek wpadł pod metro", "oglądacie na własną odpowiedzialność" - posty z taką treścią, zmanipulowanymi kadrami i fałszywymi logotypami stacji publikowane są w facebookowych grupach. Mają skłonić odbiorców do kliknięcia w podane linki. Ostrzegamy: to próba wyłudzenia danych.

"Bezczelna i prymitywna manipulacja", "ty sobie z dezinformacji i fejków zrobiłeś sposób na życie" - piszą internauci oburzeni postem Konrada Berkowicza. Dotyczył migrantów, fałszywie sugerując, że wdrażany już jest pakt migracyjny. Lecz nie tylko ten poseł tak postępuje. I nie był to raczej wypadek przy pracy. Ekspert wyjaśnia dlaczego.

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak uważa, że obywatel Ukrainy bez problemu może w Polsce kupić hełm lub kamizelkę kuloodporną, podczas gdy Polak musi posiadać pozwolenie. Czy rzeczywiście prawo różnicuje dostęp do sprzętu ochronnego w zależności od narodowości? Zapytaliśmy eksperta i sprawdziliśmy aktualne przepisy.

Poseł PiS Przemysław Czarnek, krytykując obecny rząd, ocenił, że doprowadził on do "największego bezrobocia wśród młodzieży". Ten przekaz politycy PiS rozpowszechniają od jakiegoś czasu. Spójrzmy więc w dane.

