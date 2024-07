Według posłanki PiS Anny Gembickiej "za pierwszy kwartał tego roku jesteśmy na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej jeśli chodzi o rosnące bezrobocie". Tyle że dane dotyczące bezrobocia pokazują co innego.

Jednym z przekazów polityków obecnej opozycji przy ujawnianiu kolejnych nieprawidłowości, do jakich miało dochodzić w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy jest taki, że rządzący w ten sposób chcą odwrócić uwagę opinii publicznej od ważnych, bieżących spraw. Właśnie w takim duchu wypowiadała się 29 czerwca w radiowej audycji posłanka PiS Anna Gembicka.

W "Śniadaniu w Trójce" rozmawiano o uchyleniu przez Sejm dzień wcześniej immunitetu Michałowi Wosiowi, byłemu wiceministrowi sprawiedliwości. Miało to związek ze śledztwem w sprawie wydania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości na zakup oprogramowania Pegasus, a także wydania środków publicznych na zakup licencji na korzystanie z niego. Tematem było także to, że na posiedzeniu Sejmu w połowie lipca może być przeprowadzone głosowanie nad uchyleniem immunitetu kolejnemu byłemu wiceministrowi sprawiedliwości - Marcinowi Romanowskiemu, który nadzorował Fundusz Sprawiedliwości. Oprócz wniosku o uchylenie immunitetu wpłynął też wniosek o zgodę Sejmu na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Romanowskiego.

azem".Według Anny Gembickie to kolejna odsłona hucpy politycznej. Posłanka negatywnie oceniła prace powołanych w tej kadencji Sejmu komisji śledczych i stwierdziła, że nawet elektorat Platformy Obywatelskiej to dostrzega. "Teraz próbuje się po prostu tą dyskusją o uchylaniu immunitetów, o tymczasowych aresztowaniach, próbuje się znowu wzbudzić jakiś taki nastrój wzmożenia w tym elektoracie. No bo widać, że jest taka grupa tych, tak zwanych silnych razem, którzy zachowują się wręcz jak sekta czasami. Po prostu po to, żeby w jakiś sposób znowu ich zmobilizować do działania. Natomiast nie mówi się o kwestiach, które są naprawdę bardzo ważne w tym momencie, bo chociażby za pierwszy kwartał tego roku jako Polska jesteśmy na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej jeśli chodzi o rosnące bezrobocie" - powiedziała. Silni razem to niesformalizowana grupa zwolenników i wyborców Koalicji Obywatelskiej, działająca głównie w serwisie X, swoje wpisy i biogramy często opatrują hasztagiem "#silnirazem".

Zapytaliśmy posłankę Gembicką o źródło danych, do których publicznie się odnosiła. Podczas rozmowy telefonicznej przekazała, że powiedział jej o nich kolega (nie wymieniła jego imienia i nazwiska). Podkreśliła, że nie chodziło jej o wysokość stopy bezrobocia, a jej wzrost. Zadeklarowała, że po rozmowie z kolegą, przekaże nam więcej informacji. Do czasu publikacji tekstu tego nie zrobiła.

Najmocniej stopa bezrobocia nie wzrosła w Polsce

Dane o zatrudnieniu bezrobociu w krajach Unii Europejskiej regularnie publikuje Eurostat. Analiza zatrudnienia w UE w pierwszym kwartale 2024 roku pojawiła się w czerwcu. W tym miesiącu również opublikowano szczegółowe dane o skorygowanej sezonowo stopie bezrobocia osób w wieku 20-64 lat. Porównano czwarty kwartał 2023 roku z pierwszym kwartałem 2024 roku.

Jeśli chodzi o całą Unię, to odnotowano lekki spadek poziomu bezrobocia - o 0,1 punktu procentowego do 5,8 proc. Stopa bezrobocia najmocniej spadła w Chorwacji (z 5,1 proc. do 4,4 proc.), Danii (z 5,3 proc. do 5,0 proc.) i Rumunii (z 5,2 proc. do 4,9 proc.). Sytuacja nie zmieniła się w Czechach, Irlandii, Łotwie i na Węgrzech. W 12 krajach bezrobocie wzrosło. Najbardziej w Estonii (z 6,3 proc. do 7,9 proc.), Litwie (z 7,3 proc. do 8,0 proc.) i Luksemburgu (z 4,8 proc. do 5,4 proc.). Polska w tym zestawieniu jest dopiero na dziesiątym miejscu ze wzrostem o 0,1 p.p. (z 2,9 proc. do 3,0 proc.).

Na potrzeby naszej analizy sprawdziliśmy i porównaliśmy także dane Eurostatu rok do roku - za pierwsze kwartały 2023 i 2024 roku. Tu jednak również Polska nie jest na pierwszym miejscu. Wzrosty odnotowano wówczas w większości krajów Unii. U nas stopa bezrobocia wzrosła o 0,2 p.p. (z 2,8 proc. do 3,0 proc). Najwięcej w Estonii (o 2,5 p.p., z 5,4 proc. do 7,9 proc.), Finlandii (o 1,3 p.p. z 6,7 do 8,0 proc.), Danii (o 1 p.p., z 4 proc. do 5 proc.) i Łotwie (o 0,8 p.p., z 6,3 proc. do 7,1 proc.).

A może w I kwartale 2024 roku stopa bezrobocia w Polsce wzrosła najmocniej w UE? Też nie. W każdym miesiącu (styczniu, lutym, marcu) była ona bowiem na niezmienionym poziomie - 2,9 proc. Największy wzrost między styczniem a marcem odnotowano w Finlandii (o 0,6 p.p.) i Szwecji (o 0,4 p.p.).

Podsumowując: Polska nie była krajem z najwyższym wzrostem bezrobocia zarówno przy porównaniu pierwszego kwartału 2024 roku do pierwszego kwartału 2023 roku, pierwszego kwartału 2024 roku i ostatnich trzech miesięcy roku 2023, a także w pierwszym kwartale 2024 roku.

Bezrobocie w Polsce drugie najniższe w UE

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika natomiast, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce od 2022 roku osiąga najniższe wartości od ponad trzydziestu lat. Według najnowszych danych Eurostatu (za maj 2024 roku) bezrobocie w Polsce w maju wyniosło 3 proc., było identyczne jak w kwietniu. I był to drugi najniższy wynik w Unii Europejskiej. Niższy poziom bezrobocia zanotowano tylko w Czechach.

