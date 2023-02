Pieniądze WOŚP a budżet NFZ. Te wykresy "świadczą o ignorancji lub celowej manipulacji"

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy poinformowała, że w ramach tegorocznego finału zebrano 154 606 764 złotych. Pieniądze będą przeznaczone na walkę z sepsą. - Teraz będzie ogromne liczenie. Do momentu, gdy ta deklarowana kwota będzie zgodna z kwotą w banku, będziemy codziennie podawali stan konta. A później już czekamy na oficjalne ogłoszenie, ile zebraliśmy. Niech to będzie niespodzianka dla wszystkich, którzy nas wspierali i obserwowali finał - mówił 30 stycznia szef WOŚP Jurek Owsiak.

W ostatnich tygodniach przed finałem w internecie zaczęły krążyć manipulacje i fake newsy dotyczące WOŚP czy jej szefa. Jak np. fałszywa informacja, że nigdy nie ujawniono, ile pieniędzy pochodzi z samych puszek - co wyjaśniliśmy w Konkret24. Rozpowszechniano też wykresy, na których zestawiono sumy zbierane podczas finałów WOŚP z tym, co rzekomo "NFZ przeznaczył na służbę zdrowia" lub z wysokością całych państwowych nakładów na ochronę zdrowia. Na jednym z takich wykresów - który stał się szczególnie popularny - opatrzonym tytułem "WOŚP ratuje służbę zdrowia", widać słupek z logiem Narodowego Funduszu Zdrowia i kwotą blisko 139 miliardów złotych i samo logo WOŚP z kwotą 224,4 milionów złotych. Pierwsza z tych kwot jest zbliżona do całości publicznych wydatków na ochronę zdrowia w 2022 roku, a druga do kwoty zebranej w czasie 30. finału WOŚP w 2022 roku (potem zaczęły krążyć wersje "uaktualnionego" wykresu).