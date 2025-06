"Gigantyczna liczba" kart z dwoma krzyżykami? Jak było wcześniej

Europoseł Michał Szczerba przekonuje, że protest wyborczy sztabu Rafała Trzaskowskiego jest zasadny. Między innymi dlatego, że na ponad stu tysiącach kart do głosowania postawiono dwa znaki "x". Według Szczerby to "gigantyczna liczba".

16 czerwca 2025 roku mija termin na składanie protestów wyborczych . Jak przekazała tego dnia po godzinie 10 rano w TVN24 reporterka Katarzyna Gozdawa-Litwińska, powołując się na dane biura prasowego Sądu Najwyższego, do tamtej pory zarejestrowano 1390 protestów wyborczych. W ciągu dnia ich liczba zapewne rosła. Część protestów SN już rozstrzygnął: zarządził ponowne przeliczenie kart z 13 obwodowych komisji wyborczych . To skutek doniesień o pomyłkach podczas liczenia głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich.

Tymczasem w sieci zwolennicy Rafała Trzaskowskiego i niektórzy politycy obozu rządzącego przekonują, że wybory zostały sfałszowane. Wśród argumentów jest m.in. ten o odwrotnym przypisaniu głosów kandydatom (co zdarzyło się w co najmniej kilku komisjach), o stosowaniu aplikacji ze strony internetowej Stowarzyszenia RKW – Ruchu Kontroli Wyborów – Ruchu Kontroli Władzy czy dużej liczbie nieważnych głosów.

14 czerwca wiceszef MON Cezary Tomczyk, zapowiadając protest wyborczy sztabu Trzaskowskiego, którego był członkiem, wśród pięciu dowodów na pierwszym miejscu wskazał "niewytłumaczalny wzrost głosów nieważnych z podwójnym znakiem "x" - w tych komisjach, gdzie Trzaskowski wygrywał w pierwszej turze". "W komisjach, gdzie Trzaskowski wygrał w I turze - wzrost takich głosów wyniósł średnio 149,9 proc. W komisjach, gdzie wygrał Nawrocki - tylko 44,6 proc. Ponad trzykrotna różnica. Tych głosów nie da się przypisać przypadkowi. To może być efekt masowego unieważniania" - ocenił. Chodzi o to, że ktoś miałby rzekomo dostawiać na kartach do głosowania drugi znak "x" do pierwszego, postawionego przez wyborcę przy nazwisku Rafała Trzaskowskiego, czyniąc ten głos nieważnym.