Zezwoleń na pracę dla cudzoziemców więcej czy mniej? Mamy dane

Anna Bryłka z Konfederacji twierdzi, że "cały czas zwiększa się liczba wydawanych zezwoleń na pracę" cudzoziemcom. Według polityków koalicji rządzącej jest odwrotnie. Kto ma rację? Sprawdziliśmy statystyki.

W kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi jednym z głównych tematów jest kwestia migracji, polityki migracyjnej i działań polskiego rządu w tej sprawie. Politycy PiS i Konfederacji alarmują, że Niemcy podrzucają nam "nielegalnych imigrantów" - ten fałszywy przekaz weryfikowaliśmy w Konkret24 - i straszą, że Polskę wkrótce zaleje fala migrantów, na co miłą się zgodzić rząd Donalda Tuska (ten fałsz również odkłamywaliśmy).

Przy okazji trwa dyskusja o wydawanych cudzoziemcom zezwoleniach na pracę w Polsce. Rząd odpiera zarzuty opozycji, informując, że jest ich coraz mniej. "To już siódmy miesiąc spadku liczby zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku. Efekt działań eliminujących wnioski składane dla 'pozoru'. Jednocześnie uzupełniamy niedobory w zawodach deficytowych" - napisał 24 marca na platformie X Maciej Duszczyk, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, odpowiedzialny za politykę migracyjną. W załączonej tabeli pokazał, że od sierpnia 2024 roku do lutego 2025 roku co miesiąc wydawano mniej zezwoleń na pracę dla obcokrajowców - spadek wyniósł od 33,7 do 7,9 proc.

Rozwiń

"Zmniejszyliśmy również - można zobaczyć w procentach miesiąc do miesiąca, rok do roku - liczbę, jeśli chodzi o kwestię pozwoleń na pracę" - mówiła 30 marca w "Śniadaniu Rymanowskiego" w Polsat News Monika Rosa, posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Jednak dzień później Anna Bryłka, europosłanka Konfederacji, w radiowej Jedynce twierdziła odwrotnie - że zezwoleń na pracę w Polsce wydaje się coraz więcej. "To nie jest tylko wojna hybrydowa na polsko-białoruskiej granicy, ale to jest choćby cały czas zwiększająca się liczba wydawanych zezwoleń na pracę, które z państw takich jak Bangladesz, Uzbekistan, Kolumbia, Nepal i tak dalej – zupełnie nam odrębnych kulturowo, państw, które są w dużej mierze muzułmańskie – no i tutaj trzeba też postawić tę tamę" - oceniła.

Sprawdziliśmy więc statystyki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące wydawanych zezwoleń na prace dla obcokrajowców w Polsce.

Zezwolenie na pracę a wiza pracownicza i zezwolenie na pobyt

Na początku podkreślmy, że wydawana przez wojewodów i starostów liczba zezwoleń na pracę nie oznacza, że tyle osób przyjechało w danym roku pracować w Polsce. Zezwolenie na pracę legalizuje zatrudnienie cudzoziemca w Polsce - ale to, czy wjechał on legalnie do naszego kraju, pokazuje liczba wydanych wiz pracowniczych. A za wizy pracownicze odpowiadają polskie konsulaty lub wydziały konsularne polskich ambasad w krajach pochodzenia bądź zamieszkania cudzoziemców.

Natomiast cudzoziemcy, którzy na podstawie wizy legalnie wjechali do naszego kraju, już w nim mieszkają i chcą zostać na dłużej (ze względów rodzinnych, podjąć naukę czy pracę), mogą się starać o zezwolenie na pobyt powyżej trzech miesięcy. Otrzymują wtedy od wojewody kartę pobytu, która w okresie jej ważności potwierdza tożsamość cudzoziemca oraz uprawnia go, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.

Właśnie ta kategoria - pierwsze zezwolenia na pobyt - pokazuje, ilu w danym roku przybyło cudzoziemców legalnie przebywających w poszczególnych krajach.

W 2024 roku nieznaczny wzrost

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej publikuje dane o zezwoleniach na pracę w Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia. Przeanalizowaliśmy dane za lata 2021-2024.

W 2021 roku wydano 505,2 tys. zezwoleń. W 2022 roku znacznie mniej - 365,5 tys. W kolejnych dwóch latach poziom był zbliżony - w 2023 roku: 320,6 tys., w 2024 roku: niecałe 323 tys.

Z porównania odpowiednich miesięcy 2024 roku i 2021 wynika, że wydanych zezwoleń jest dużo mniej.

Zwraca uwagę okres od sierpnia 2023 do lipca 2024 roku - kiedy to co miesiąc wydawano więcej zezwoleń niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Nawet powyżej 6 tys. miesięcznie. Zaś od sierpnia 2024 roku do grudnia 2024 roku miesiąc do miesiąca widać spadki. Nawet o niemal 9,5 tys. Ponieważ minister Duszczyk podał w X, że trend utrzymał się także w styczniu i lutym bieżącego roku, poprosiliśmy resort pracy i polityki społecznej o szczegółowe dane z trzech pierwszych miesięcy 2025 roku - do publikacji tekstu jej jednak nie otrzymaliśmy.

Dominują obywatele państw azjatyckich

Gdy spojrzymy na dane dotyczące obywatelstwa cudzoziemców, którym wydano w 2024 roku zezwolenie na pracę, widać dominację pracowników z krajów azjatyckich: - Filipiny - 37 988; - Kolumbia - 37 987; - Indie - 33 928; - Nepal - 31 553; - Uzbekistan - 26 073.

Obywatelom Ukrainy w zeszłym roku wydano 3960 zezwoleń.

Źródło: Konkret24