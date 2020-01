Nie, Greenpeace nie został uznany za organizację terrorystyczną w Wielkiej Brytanii

Popularny tweet z 21 styczna błędnie twierdzi, że Greenpeace w Wielkiej Brytanii zostało oficjalnie uznane za organizację terrorystyczną. Jak sprawdzili niektórzy internauci, organizacja trafiła do materiału szkoleniowego przedstawiającego logotypy i znaki grup, na które należy zwracać uwagę w działaniach anty-ekstremistycznych. Dokument nie klasyfikuje ich jako terrorystyczne.

"W Wielkiej Brytanii Greenpeace został oficjalnie uznany przez policję za organizację terrorystyczną. Czy w Polsce też to w końcu nastąpi?" - pyta autor wpisu, prawicowy dziennikarz.

"Nie został uznany oficjalnie za org. ter. tylko na ulotce w szkole został pokazany jako przykład ekstremizmu, co zostało skrytykowane przez władze. Co za ordynarny fejk" - stwierdził kolejny internauta (pisownia oryginalna).

Materiał szkoleniowy

W sumie 11 symboli i logotypów organizacji ekologicznych, w tym Greenpeace, Extinction Rebellion (XR) i PETA, znalazło się w materiale przygotowanym przez brytyjską policję ds. zwalczania terroryzmu.

24-stronicowy przewodnik datowany na czerwiec 2019 trafił do nauczycieli i personelu medycznego w ramach ubiegłorocznych szkoleń zapobiegania terroryzmowi. Miał w założeniu pomagać w identyfikowaniu osób, które mogą potencjalnie dokonać aktów terroru.

Logotyp Greenpeace znalazł się w części "grupy dedykowane środowisku i symbole".

17 stycznia 2020 brytyjski "The Guardian" jako pierwszy poinformował o dokumencie oraz opublikował jego treść. Zwracał uwagę, że obok ekstremistycznych organizacji, umieszczono w nim logotypy tych, które nie stosują przemocy.

Jak opowiadał dziennikowi jeden z nauczycieli, który otrzymał przewodnik w trakcie szkolenia, "dokument dostaliśmy jako wskazówki dla kadry szkolnej, by korzystać z niego identyfikując symbole, które rysują albo mają na sobie uczniowie. Ma umożliwiać kadrze podjąć decyzję, czy powinno to budzić obawy, czy nie". Dodał jednak, że przewodnik jest bardzo ogólny i pozostawia dużo pola do interpretacji.

W materiale szkoleniowym obok symboli związanych z ruchami ekologicznymi i poświęconymi prawom zwierząt, znajdują się także te wykorzystywane przez ruchy rasistowskie, neonazistowskie, skrajnie prawicowe, jak i skrajnie lewicowe.