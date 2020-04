Nie, na 20-funtowym banknocie nie ma nic związanego z 5G i koronawirusem

W dezinformacji i fake newsach na temat związków epidemii COVID-19 z technologią 5G pojawiają się coraz to nowe wątki. Niektóre opisaliśmy już w Konkret24 . W ostatnich dniach w internecie zaczęła krążyć teoria, że grafika nowego 20-funtowego banknotu nawiązuje do trwającej pandemii i wprowadzanej na świecie technologii 5G.

Uwagę internautów zwróciły dwa elementy w grafice banknotu. Pierwszy to wizerunek wieży, który ma przedstawiać - zdaniem internautów - wieżę z nadajnikiem 5G. Prowadzący kanał Money Venturz na YouTube zwraca też uwagę na rozchodzące się od wieży fale. "To może być promieniowanie emitowane z masztów 5G" - stwierdza w nagraniu, które odnotowało już ponad 25 tys. wyświetleń.

"Sprawdźcie swój banknot 20-funtowy" - zwraca się z kolei do swoich widzów autor youtubowego kanału BRICKY MINDSET TV. "Powiedzcie mi, że to nie jest wieża z nadajnikiem 5G emitująca promieniowanie, które powoduje choroby wśród ludzi" - przekonuje.

Internauci analizują też widoczny na banknocie okrągły symbol z wypustkami z małą literą "t". "Jest bardzo podobny do symbolu koronawirusa" - twierdzi jeden z youtuberów. "Jest wiele teorii spiskowych. Dajcie mi znać, czy to prawda" - zwraca się do swoich widzów. Jego wideo zanotowało 22 tys. wyświetleń.

"Ci, którzy mają oczy do patrzenia, zobaczą to" - stwierdza tajemniczo inny youtuber.

"Nowy Bank Anglii wprowadza do obiegu banknot 20-funtowy 20 lutego 2020 roku przedstawiający wieżę z nadajnikiem 5G emitującą częstotliwość 60 GHz! Tuż nad wieżą znajduje się symbol koronawirusa! Przypadek?" - pyta z kolei jeden z internautów na Twitterze. Jego wpis podało dalej ponad 700 osób, dołączone do niego wideo ma ponad 25 tys. wyświetleń.