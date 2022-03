Snajper Wali zginął "20 minut po wejściu do akcji w Mariupolu"? Nie, nadal walczy

"Kanadyjski snajper Wali nazwany najśmiertelniejszym snajperem na świecie nie żyje. Zabity przez rosyjskie Sily Specjalne zaledwie 20 minut po wejściu do akcji w Mariupolu na Ukrainie" - to automatyczne tłumaczenie angielskojęzycznego posta, które opublikował 15 marca jeden z użytkowników Facebooka (pisownia wszystkich wpisów oryginalna). Posta polubiło ponad 200 użytkowników Facebooka, a 30 podało dalej.

"Przeżył jedynie 20 minut"; "to popierdółka był"

"Według większości źródeł (jeszcze niepotwierdzonych), kanadyjski snajper Wali... nie żyje" - informowała również 15 marca inna użytkowniczka Facebooka. Jej wpis polubiło blisko 100 użytkowników. "To sobie nie postrzelał"; "Taki chojrak"; "Przeżył jedynie 20 minut po wejściu do akcji w Mariupolu zanim zabił go specnaz" - komentowano pod postem.