"Straciliśmy rytm." Nieporadny marsz belgijskich kadetów to nie fake

Dlatego też internauci z niedowierzaniem pytali, czy to, co widać na nagraniu z parady w Brukseli stało się naprawdę.

"Cyrk Monty Paytona?" (pisownia oryginalna - red.)

"To na serio czy jakiś film komediowy?"

"To nie może być armia w służbie czynnej! I jeszcze w NATO!" – komentowali użytkownicy Twittera.

Nagranie pojawiło się na Twitterze 22 lipca, z podpisem "Embrace The Chaos" (ang. "Ogarnijcie chaos") - w chwili publikacji tekstu ma 163 tys. wyświetleń. Wkrótce stało się viralowe w serwisie Reddit i dotarło także do polskiego internetu.

Wideo przedstawia fragment telewizyjnej relacji z parady wojskowej i cywilnej, która odbyła się w Brukseli 21 lipca tego roku z okazji belgijskiego święta narodowego. Widać na nim przemarsz kadetów Sił Zbrojnych Belgii (Belgian Defence Cadets) - nazwa tej formacji widoczna jest na nagraniu.

"Przyszłość naszej armii", "to musi być nowa strategia armii", "wyglądają na 'specjalne' siły" - to tylko niektóre z komentarzy internautów na temat przygotowania młodych kadetów do występu w paradzie. Wbrew temu jednak, co można przeczytać w mediach społecznościowych, a także na niektórych polskich portalach ("Na filmie widzimy belgijskich żołnierzy poruszający się w dosyć nieudolny sposób", "Prawdopodobnie żołnierze oddziału będą wykorzystywać niekonwencjonalne techniki walki np: wykańczać przeciwników śmiechem, czy mylić tropy i sprawiać, że jego następny krok będzie niemożliwy do przewidzenia"), nie są to żołnierze.

Jest to sekcja edukacyjna, powstała w tym roku, która pozwala ochotnikom zaznajomić się z wojskiem i przygotować do ewentualnej służby. Składa się z osób w wieku od 16 do 18 lat. Ta konkretna grupa na paradzie pochodziła z Liege. Na ich stronie internetowej można zobaczyć przygotowania do parady.

Tradycyjnie przyjmował ją król Filip I Koburg oraz pozostali członkowie belgijskiej rodziny królewskiej. Parada jest częścią obchodów Święta Niepodległości - 21 lipca 1831 roku pierwszy król Belgii Leopold złożył przysięgę i wstąpił na tron. Rok wcześniej Belgia odłączyła się od Niderlandów.

Widać, że robią wszystko, co w ich mocy

Artykuł opublikowany przez portal The Military Times krytycznie komentuje umiejętności młodych uczestników defilady. "Należy przyjąć, że jedynym powodem uwzględnienia tej grupy kadetów był fakt, że w Belgii dosłownie zabrakło ludzi, którzy wypełniliby pustkę w tej części parady. Jak twoi kadeci idą do sklepu? Prawe ręce i prawe nogi kołyszą tak równo, jak nie zsynchronizowane wahadła. Ludzie przyjechali z całej Europy, aby zobaczyć ich. A dowódca? Jemu jakoś udało wymknąć się spod kontroli... samemu sobie", czytamy w artykule.

Pełną relację z parady udostępnia niderlandzkojęzyczna telewizja VRT NWS. Oto tłumaczenie komentarza ze studia, który towarzyszy przejściu kadetów: "Oto kadeci obrony. Stanowią odpowiednik kadetów marynarki i sił powietrznych, ale ci koncentrują się na służbie lądowej i medycznej. Próbują maszerować, jednak nie mogą utrzymać szyku (śmiech). Ale widać, że robią wszystko, co w ich mocy".

Flamandzki portal Nieuwsblad podaje, że rozmawiał z kadetem, który brał udział w niedzielnej paradzie. "Na początku wszystko poszło dobrze", mówi szesnastolatek portalowi za pośrednictwem Facebooka. "Ale gdy już minęliśmy króla, muzyka stała się głośniejsza, a dowódca nadał inne tempo. W rezultacie straciliśmy rytm".

23 lipca na facebookowym profilu belgijskiej armii pojawił się wpis stający w obronie Belgian Defence Cadets, którzy wzięli udział w paradzie: