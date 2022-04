Ukraińscy uchodźcy zdewastowali pociąg? Opis tego filmu jest fałszywy

Filmik nagrany najprawdopodobniej przez kogoś z obsługi pociągu przedstawia zdewastowane wnętrze wagonu. Na ziemi i fotelach walają się śmieci - głównie butelki po alkoholu. Na ścianach widać graffiti i naklejki. W kilku miejscach leżą opróżnione skrzynki po piwie. Mężczyzna, który nagrywa, narzeka na bałagan pozostawiony przez pasażerów (mówi po niemiecku): "Ale śmierdzi! Co za hołota! A tak wygląda to dalej... Kolejna skrzynka na piwo. Ale by się z tego ucieszył zbieracz butelek". Nie wyjaśnia, kim byli pasażerowie. Opis do tego filmu w polskojęzycznych postach informuje jednak: "Niemcy, maszynista z przerażeniem pokazuje pociąg, którym przywieziono uchodźców z Ukrainy. Sikali nawet w zlewie i na podłodze".