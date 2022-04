"W ten sposób robią fake news na Ukrainie?" Nie. Autor tłumaczy

Filmik pojawił się m.in. 16 marca na jednym z greckojęzycznych kont na TikToku publikującym prorosyjskie treści. Odtworzono go tam ponad 300 tys. razy. Jest popularny także w polskim internecie; w jednym z tweetów, gdzie go udostępniono, ma ponad 40 tys. wyświetleń.

"W telewizji można wszystko zmanipulować"; "Dla tych, którzy wierzą w to, co widzą w telewizji!", "Czy telewizja jest jakąś wyrocznią?"; "Straty na pewno są po każdej stronie, ale ukraińskie niekoniecznie takie, jakie widzimy w polskiej tv"; "W internecie wcale nie jest lepiej. Też sporo fakenewsów" - komentują nagranie polscy internauci na Twitterze. "W ten sposób robią fake news na Ukrainie?" - zapytał użytkownik na greckojęzycznym profilu.

Autor o swojej "Apokalipsie"

Opisane wyżej wideo krąży w polskim internecie z oznaczeniem, jakoby jego źródłem było konto @flatearth.canarias. Sprawdziliśmy: na Instagramie było takie konto, lecz nie jest już aktywne.

Jednak źródło filmiku jest inne: nie powstał ostatnio i nie ma nic wspólnego z wojną na Ukrainie. To artystyczna praca sprzed trzech lat Konstantina Kovalenki, specjalisty od grafiki komputerowej, który pracuje obecnie w filmowej wytwórni LukasFilm. Pracę tę opublikował w maju 2019 roku na Vimeo z tytułem "PushChair Apocalypse".

"Wreszcie skończyłem własny, nowy, krótki projekt. Tak dla zabawy! Wszystko to grafika komputerowa, oprócz kobiety i wózka oczywiście. Robiłem to, gdy miałem wolne, więc zajęło mi to trochę więcej czasu, niż się spodziewałem, ponieważ za każdym razem miałem coś ważniejszego do zrobienia" - poinformował w opisie wideo. Napisał, z jakiego oprogramowania korzystał. Tłumaczył, że gdy pracował na tym, miał wiele koncepcji - np. kobieta z wózkiem szła wśród robotów czy tuż nad krawędzią przepaści. Ostatecznie wybrał koncepcję apokalipsy, której efekt ma być widać w postaci zrujnowanego miasta.