Mundial w Katarze zakazuje m.in. alkoholu, homoseksualizmu, randek? Sprawdzamy

Dziesiątki tysięcy użytkowników mediów społecznościowych polubiło i podzieliło się grafiką, która rzekomo przedstawia wytyczne dla kibiców zamierzających przyjechać do Kataru na rozpoczynające się pod koniec listopada mistrzostwa świata w piłce nożnej. "Katar wita cię! Okaż swój szacunek do religii i kultury Katarczyków poprzez unikanie tych zachowań" - czytamy na grafice. Poniżej po angielsku i arabsku oraz za pomocą piktogramów wymieniono zakazane i zabronione aktywności: picie alkoholu, homoseksualizm, nieskromny strój, bluźnierstwa, brak szacunku dla miejsc modlitw i kultu, słuchanie głośnej muzyki, randkowanie i robienie zdjęć osobom bez ich zgody.

Reuters poinformował jednocześnie, że grafika po raz pierwszy pojawiła się 1 października 2022 roku na twitterowym profilu @RYRQatar. RYR to akronim od hasła "Reflect Your Respect", czyli "okaż swój szacunek". Konto to powstała w 2014 roku z inicjatywy islamskich fundamentalistów, którzy przypominają o mających panować w Katarze konserwatywnych zasadach. W opisie konta można przeczytać, że osoby za nim stojące "Przyczyniają się do utrwalenia islamskich wartości i zasad wspierających tożsamość Kataru".