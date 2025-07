Rosja wygrała olimpiadę matematyczną? Tajemniczy kraj C31

Pokazujemy, co jest prawdą, a co fałszem

Polska ex aequo z Japonią zajęła czwarte miejsce w klasyfikacji krajowej tegorocznej 66. Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej. "Warto nadmienić, że jest to najlepszy wynik Polski od 1973 roku" - podało Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej, które 19 lipca 2025 roku podzieliło się informacją o "fenomenalnym wyniku". Osiągnięcie młodych Polaków szybko zaczęto chwalić w mediach społecznościowych. "Brawo nasi młodzi matematycy! To jest dopiero elita!" - napisał jeden z użytkowników serwisu X. Przedstawił pierwsze miejsca klasyfikacji krajowej, w niej widzimy kolejno: Chiny, Stany Zjednoczone, Korea Południa oraz Polska ex aequo z Japonią.