FAŁSZ

Siatki antydronowe nad Placem Czerwonym? Jak Moskwa się chroni przed nalotami

Siatki antydronowe przed paradą w Moskwie? Rosjanie szykują się inaczej
Szczątki po uderzeniu drona w budynek w Moskwie
Źródło: Reuters
Rosjanie obawiają się ataku podczas Dnia Zwycięstwa, więc nad Placem Czerwonym rozwiesili siatkę antydronową - informują internauci, udostępniając przedstawiającą to ilustrację. Lecz tylko jedno z tych twierdzeń jest prawdziwe.

Moskwa przygotowuje się do defilady z okazji Dnia Zwycięstwa, który obchodzi 9 maja - ale wdraża też środki bezpieczeństwa mające uchronić stolicę przez ewentualnym atakiem rakietowym lub dronowym w czasie uroczystości. Szczególnie po tym, jak w nocy z 3 na 4 maja nastąpił atak dronów na Moskwę - jeden z nich uderzył w wieżowiec znajdujący się około 3 kilometry od ministerstwa obrony Rosji i 7 kilometrów od Kremla. Nie był to pierwszy atak Kijowa na Moskwę, która należy do najlepiej chronionych przez systemy obrony przeciwlotniczej obszarów kraju.

W tym kontekście w mediach społecznościowych masowo rozsyłane jest zdjęcie Placu Czerwonego, nad którym widać rozciągniętą siatkę. Według internautów ma ona chronić miejsce defilady przed potencjalnym atakiem dronów. Tak napisał m.in. 3 maja Serhij Sternenko, doradca ukraińskiego ministra obrony. "W Moskwie rozciągają sieci na Placu Czerwonym i gromadzą obronę przeciwlotniczą" - skomentował zdjęcie, a jego wpis wyświetliło ponad 360 tys. osób.

Według internautów siatka miała zawisnąć nad Placem Czerwonym tydzień przed defiladą
Według internautów siatka miała zawisnąć nad Placem Czerwonym tydzień przed defiladą
Udostępniający ten obraz internauci, m.in. pochodzący z Ukrainy, śmiali się z Rosjan, że po czterech latach ich "trzydniowej wojny" z Ukrainą muszą w ten sposób zabezpieczać własną stolicę. "Instalują siatki antydronowe na Placu Czerwonym podczas przygotowań do parady 9 maja. A Specjalna Operacja Wojskowa już osiągnęła wyznaczone cele czy wciąż są w drodze?" - pytał jeden z użytkowników platformy X, którego wpis udostępniła publicystka i blogerka Anna Łabuszewska. Ona komentowała: "Moskwa, przygotowania do defilady 9 maja trwają - nad placem Czerwonym rozpięto siatkę antydronową". Inny polski internauta kpił: "Od 3 dni zdobycia Kijowa do siatek anty drogowych na placu czerwonym w Moskwie" (pisownia postów oryginalna).

Choć atak dronów na Moskwę w pierwszych dniach maja jest prawdą, to siatka antydronowa nad Placem Czerwonym już nie.

Ile budynków jest wokół placu

Rzekome zdjęcie siatki rozwieszonej nad moskiewskim placem wygenerowano bowiem przy użyciu sztucznej inteligencji. Potwierdziliśmy to w dwóch narzędziach do analiz oferowanych przez firmy Hive i Google. Pierwsze pokazało, że ilustrację wykonano przy użyciu Gemini, czyli narzędzia sztucznej inteligencji oferowanego przez Google. Potwierdziło to Gemini, które wykryło na zdjęciu specjalne "zaszyte" elementy świadczące o ingerencji AI.

Potwierdzenie, że obrazek stworzono przy użyciu AI
Potwierdzenie, że obrazek stworzono przy użyciu AI
Ponadto "zdjęcie" nie mogło powstać na Placu Czerwonym, bo sam plac wygląda inaczej. Pomiędzy charakterystycznym budynkiem z kolorowymi wieżami, czyli Soborem Wasyla Błogosławionego, a murami Kremla powinno być widać inny czerwony budynek z wieżami - Państwowe Muzeum Historyczne. Zamiast niego, sztuczna inteligencja umieściła budynek przypominający dom towarowy GUM, który z tej perspektywy jest zasłonięty przez sobór.

PRAWDA

Rosjanie rozpościerają kopułę nad Moskwą

Prawdą jest natomiast, że w ostatnich dniach Rosjanie ściągają do Moskwy coraz więcej systemów obrony przeciwlotniczej. Potwierdzają to ukraińscy analitycy bazujący między innymi na zdjęciach satelitarnych.

"W Moskwie panicznie przygotowują się do masowych nalotów. Federacja Rosyjska kilkukrotnie zwiększa liczbę systemów obrony przeciwlotniczej wokół stolicy. Systemy obrony przeciwlotniczej Pancyr-S1 masowo 'wyrastają' na dachach budynków, gmachach administracyjnych, a nawet w pobliżu obiektów rządowych" - napisał Myhajło Apostoł, były ukraiński deputowany, zamieszczając mapę udostępnianą przez analityków. Widać na niej, jak Rosjanie się zabezpieczają przed atakiem powietrznym w najbliższych dniach.

MoskwaRosjaDronyUkrainaFake NewsAI
Michał Istel
Michał Istel
Dziennikarz serwisu Konkret24
