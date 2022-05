120 tysięcy funtów za brak informacji o ryzyku szczepienia? To manipulacja

"Panie Morawiecki a w Polsce ile za NOPa? W UK - do 600 k zł. I kto to zapłaci? Fajzery?" - brzmiał komentarz publicysty Tomasza Sommera, który też podał dalej tweet z ilustracją. "Kurde! A ja się, głupi, nie zaszczyciłem"; "U nas z ewidentnym NOP em zaszczepieni są szczęśliwi" - odpowiadali mu internauci w komentarzach.

"Ale jak to ujeli 'jesli nie byles w pelni poinformowany o skutkach ubocznych szprycy...' Przeciez przez 24/7 nadawali, ze szpryca jest w 100 proc. bezpieczna itp. A tu prosze taka zmiana narracji" - skomentował cytowany wyżej post jeden z internautów. "No i okazuje się, że zdrowie jednak może się pogorszyć po szprycy" - odpowiedział mu inny uczestnik dyskusji.

Jak sprawdziliśmy, rozsyłana przez internautów ilustracja wcale nie jest oficjalną informacją brytyjskiego rządu. Nie jest też zapowiedzią zmiany obecnych rozwiązań związanych z odszkodowaniami za niepożądane odczyny poszczepienne (czyli NOP-y).

Wysokie odszkodowanie? Tylko dla osób, u których stwierdzono poważną niepełnosprawność - dotyczy wszystkich szczepionek

Takie same ilustracje krążyły już wcześniej w anglojęzycznym internecie, wprowadzając w błąd. "To nie jest parodia, to jest na stronie rządowej" - przekonywała 10 maja autorka posta na Facebooku, w którym, obok ilustracji, był też zrzut ekranu strony brytyjskiego rządu. To ta sama strona, której adres znalazł się na rozpowszechnianej ilustracji. Zawarte tam informacje mają się jednak nijak do przekazu z obrazka.

Nie jest bowiem tak, że 120 tys. funtów odszkodowania przysługuje osobom, które nie zostały "w pełni poinformowane o ryzyku zdrowotnym związanym ze szczepionką przeciw COVID-19". Takie odszkodowanie przysługuje tylko w przypadku stwierdzenia poważnej niepełnosprawności po przyjęciu szczepionki - nie tylko tej na COVID-19. Na rządowej stronie określono kryteria wypłacania odszkodowań. Orzeczenie o poważnej niepełnosprawności musi się opierać na dowodach medycznych uzyskanych od lekarzy lub szpitali zaangażowanych w leczenie pacjenta.

Według brytyjskiego rządu stwierdzane w Wielkiej Brytanii niepożądane reakcje poszczepienne po przyjęciu preparatu na COVID-19 były zwykle łagodne lub umiarkowane i ustępowały w ciągu kilku dni po szczepieniu.

To nie jest ilustracja przygotowana przez brytyjski rząd

Rozpowszechnianej przez internautów ilustracji nie ma na żadnej brytyjskiej rządowej stronie ani w rządowych kanałach w mediach społecznościowych. Jej autor po prostu posłużył się logo rządu. Prośbę o komentarz na temat ilustracji wysłaliśmy do Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej (DHSC) brytyjskiego rządu - czekamy na odpowiedź.

Przykłady tworzenia podobnych ilustracji czy grafik, których autorzy w nieuprawniony sposób wykorzystywali nazwy instytucji, opisywaliśmy nie raz w Konkret24. Na przykład w grudniu 2021 roku przestrzegaliśmy przed krążącą w sieci listą niepożądanych odczynów poszczepiennych po różnych szczepionkach i lekach, którą rzekomo stworzyła Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Była podawana jako dowód na dużą szkodliwość preparatów przeciwko COVID-19 - ale WHO wcale tej listy nie przygotowała.