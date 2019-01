Czy ludzie rzucali w dinozaury kamieniami? Wpadka Ewy Kopacz

Jednym z tematów czwartkowego odcinka programu "Fakt Opinie" Agnieszki Burzyńskiej były ostatnie afery wokół Prawa i Sprawiedliwości. Prowadząca pytała zaproszoną byłą premier Ewę Kopacz o to, jak te wydarzenia mogą wpłynąć na pozycję obozu rządzącego. Była przewodnicząca Platformy Obywatelskiej w celu pokazania, jak skuteczna może być presja wywierana małymi krokami, postanowiła "przypomnieć trochę strasznie dawne czasy".

"Wtedy, kiedy dinozaury jeszcze były, a ludzie nie mieli żadnych strzelb, nie mieli żadnej broni nowoczesnej, która pozwoliłaby ich zabić. Rzucali kamieniami w tego dinozaura i wiadomo, że od jednego rzucenia tym kamieniem na pewno nie padł, ale jeśli przez miesiąc, dwa miesiące rzucali tymi kamieniami, to go na tyle osłabili, że mogli go pokonać. Więc presja ma sens" - przekonywała Ewa Kopacz.