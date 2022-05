Wejście do podziemnego tunelu na Marsie? Internauci spekulują, NASA wyjaśnia

Jednym przypomina portal, innym wejście do podziemnego tunelu. Lecz widoczny na zdjęciu z Marsa otwór w skale w rzeczywistości niczym takim nie jest. Wyjaśniamy dlaczego.

Czarno-białe zdjęcie przedstawiające kamienisty krajobraz Marsa rozbudza wyobraźnię internautów. Na fotografii po prawej stronie widać bowiem otwór o ostrych krawędziach, który na pierwszy rzut oka wygląda jak drzwi lub wejście do podziemi. "Tymczasem na Marsie ktoś znowu zapomniał zamknąć drzwi! A muchi lecom..." - skomentował 12 maja jeden z użytkowników Twittera, załączając zdjęcie (pisownia postów oryginalna). "A tymczasem na Marsie łazik curiosity znalazł takie coś..." - zatweetował kolejny. "Łazik na Marsie zrobił zdjęcie czegoś co wygląda jak wejście. Znając życie to tam nie pojedzie" - czytamy w tweecie z 11 maja.

Tweety na temat zdjęcia z Marsa, w których przewija się motyw sfotografowanych drzwi Foto: tvn24 / Twitter.com

Zdjęcie z Marsa wzbudziło zainteresowanie szczególnie w anglojęzycznym internecie. Gdy pojawiło się na twitterowym profilu o nazwie @ufoofinterest z komentarzem: "Co to jest? Wejście do tajnego podziemnego tunelu?" - wielu internautów podchwyciło ten przekaz. Tweety podobnej treści przytaczały anglojęzyczne serwisy jak np. Metro.co.uk czy itv.com. Onet.pl informował w tekście pt. "Tajemnicze 'drzwi' na Marsie. Zdjęcie zrobione przez NASA rozpala wyobraźnię", że fotografia "wywołała falę spekulacji wśród internautów interesujących się kosmosem i badaniami nad dowodami na istnienie pozaziemskich istot". Portal Wp.pl też pisał o "'drzwiach do schronu' w skale na Marsie", opisując zainteresowanie internautów.

Perseverance udowodnił, że na Marsie można produkować tlen. "Pamiętajmy też, że tam jest woda" Video: Fakty TVN

Zdjęcie prawdziwe, ale to nie są drzwi Zdjęcie jest autentyczne, lecz nie przestawia tego, co sugerują niektórzy internauci. Ustaliła to amerykańska redakcja fact-checkingowa Snopes, która sprawdziła, co przedstawia fotografia, gdy wywołała ona wiele pytań na forum Reddit. Otóż zdjęcie zostało wykonane 7 maja 2022 roku kamerą zamontowaną na maszcie marsjańskiego łazika Curiosity NASA. Dostępne jest na stronie NASA poświęconej eksploracji Marsa.

Zdjęcie wykonane przez łazik Curiosity 7 maja 2022 roku Foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS / mars.nasa.gov

Laboratorium Napędu Odrzutowego w NASA wyjaśniło redakcji Snopes, że zdjęcie jest tak naprawdę "bardzo, bardzo, bardzo powiększonym ujęciem maleńkiej szczeliny w skale". Szczelina widoczna na zdjęciu jako "drzwi" ma w rzeczywistości około 30 centymetrów szerokości i 45 centymetrów wysokości, wyjaśnił zespół NASA. Tę szczelinę widać też na panoramicznym koloryzowanym zdjęciu krajobrazu Marsa, które jest dostępne na stronie gigapan.com publikującej wysokiej rozdzielczości zdjęcia panoramiczne. 10 maja opublikował je Neville Thompson, niezwiązany z NASA, wykorzystując surowe obrazy opublikowane przez NASA. Rzekome "drzwi", czyli kilkudziesięciocentymetrową szczelinę, widać u góry w centralnej części panoramy.