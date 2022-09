Czarzasty: "PiS ma jednego prezydenta miasta". Nie, ma więcej

"Konieczność przełożenia wyborów jest dość oczywista i rozumieją to także instytucje, które zajmują się organizowaniem wyborów, rozumie to także Państwowa Komisja Wyborcza" – tak mówił 13 września w Polskim Radiu wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Argumentował, że przeprowadzenie jednocześnie dwóch tak wielkich operacji, jakim są wybory parlamentarne i samorządowe, byłoby niezwykle trudne i jest oczywiste, że trzeba je rozdzielić w czasie.

Jego kolega z Prezydium Sejmu, również wicemarszałek, lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty uważa inaczej. "PiS przesuwa wybory samorządowe za wybory do parlamentu polskiego nie z powodu tego, że chciałby by był ład konstytucyjny i rozsądek, ale tylko dlatego, że te wybory samorządowe przegra, bo zawsze je przegrywał" – stwierdził Czarzasty 13 września w "Salonie politycznym Trójki". Po czym dodał: "Przypomnę, że PiS ma jednego prezydenta miasta na terenie naszego kraju - to jest prezydent Chełma".

Jak sprawdziliśmy, jest ich więcej.