Na co PiS wydał w 2018 roku pieniądze?

Jarosław Gowin w Sygnałach Dnia stwierdził, że konsekwencją legalizacji "tak zwanych małżeństw homoseksualnych" we wszystkich krajach, które to zrobiły, było przyznanie takim parom prawa do adopcji dzieci. Rzeczywiście, we wszystkich unijnych krajach, w których prawo dopuszcza małżeństwa jednopłciowe, legalna jest też adopcja. Jednak chronologicznie rzecz biorąc, prawo do adopcji pary tej samej płci uzyskiwały przeważnie wcześniej niż prawo do wchodzenia w związek małżeński.