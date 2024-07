Mastalerek na konwencji w USA "zakleił sobie ucho"? Skąd to zdjęcie

18 lipca zdjęcie Mastalerka - w bliższych i dalszych planach - z opatrunkiem na uchu, na tle odbywającej się konwencji, stało się popularne w mediach społecznościowych. W komentarzach nie szczędzono mu złośliwości i ostrych słów. "Za pieniądze podatników Mastalerek zakleił sobie ucho?"; "On walczy o posadzkę u trampka jak o tlen. On i jego ziomek spałacu"; "Coś okropnego. Że też tacy ludzie są wśród nas i my im jeszcze płacimy. Wyjątkowa bezczelność"; "Jakie to głupie..." - oceniali internauci (pisownia oryginalna). "Waciki służyły kobietom do higieny, teraz p****siom na wiecach politycznych" - skomentował płk Adam Mazguła, były żołnierz, a później działacz Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Komitetu Obrony Demokracji.