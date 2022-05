260 złotych za kilogram. "Takich cen czereśni nigdy nie widziałem". Skąd taka cena?

"To nie fejk?"; "Takich cen czereśni nigdy nie widziałem!"; "Czy to jest proszę państwa normalne?"; "To jest kosmos"; "AAA. Poznam pana z sadem czereśniowym. Cel niekoniecznie matrymonialny"; "Czeresienkę biedaki?"; "Dobrze, że mam na działce jedno drzewo. Ma sporo zawiązek. Czuję się ustawiony na ten rok" - brzmiały komentarze twitterowiczów (pisownia wszystkich wpisów oryginalna).

Eksperci: to importowane czereśnie, cena przesadzona

Autora popularnego w sieci zdjęcia nie udało się nam ustalić; nie wiemy też, gdzie w Polsce zostało zrobione. Użytkownik, którego wpis z tym zdjęciem stał się najpopularniejszy, poinformował nas, że to nie on jest autorem - dostał je od znajomego na Facebooku. Lecz też nie wie, kto je zrobił. Wyjaśnił, że jego wpis był żartem i że wiadomo, iż są to importowane czereśnie. Jego zdaniem sprzedawcę, który wystawił je z ceną 260 zł za kilogram, "poniosła fantazja".

Zdaniem Macieja Kmery, eksperta rynku hurtowego w Broniszach pod Warszawą, gdzie w warzywa i owoce zaopatrują się setki firm województwa mazowieckiego, są to niemal na pewno czereśnie z Hiszpanii. - A dokładniej z enklaw marokańskich. Tam jest znacznie cieplej, więc w Polsce już się pojawiły - poinformował w rozmowie z Konkret24. Jego zdaniem jest jeszcze inna możliwość - pod warunkiem, że zdjęcie pochodzi z targu z Wrocławia lub okolic. - Stamtąd jest blisko do Wiednia, gdzie w niewielkich ilościach oferowane są (głównie restauratorom) drogie, luksusowe warzywa i owoce. Może tam te czereśnie zostały drogo kupione i teraz są drogo sprzedawane - zastanawia się Kmera. Zaznacza, że na polskie czereśnie jest jeszcze za wcześnie, ponieważ dopiero kwitną.

Co sądzi o widocznej na zdjęciu cenie 260 zł za kilogram? - Dla mnie ta cena jest chora, poza wszelką krytyką. Ja bym sprzedawał za dużo mniej. Im droższy towar tym powinien być sprzedawany z mniejszą marżą, tak by był sprzedawalny - stwierdził ekspert. Dodał, że na giełdzie w Broniszach tydzień temu pojawiły się hiszpańskie czereśnie. W hurcie kosztują 60-90 zł za kilogram. To by wskazywało, że sprzedawca, który wystawił importowane czereśnie po 260 zł, nawet gdyby w hurcie kosztowały nieco więcej niż te hiszpańskie, nałożył bardzo wysoką marżę.

- Cena 260 złotych za kilogram jest rzeczywiście przesadzona, ale przecież cena czereśni w pierwszych dniach maja to nie dramat, tylko zjawisko ekonomiczne - uważa dr Paweł Kraciński z Instytutu Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. - To są owoce importowane. Gdy się pojawiają pierwsze odmiany jakiś owoców czy warzyw, zawsze są najdroższe, bo i podaż mała. A jak jest mały obrót, to i cena wysoka, zgodnie z prawem popytu i podaży - mówi w rozmowie z Konkret24.

Tymczasem w poprzednich latach również można było kupić czereśnie w wysokich cenach. W 2020 roku, pod koniec maja portal Wiadomoscihandlowe.pl informował o wysokich cenach pierwszych polskich owoców i warzyw i że "rekordy biją ceny czereśni, które na krakowskim rynku kosztują nawet 120 zł za kilogram". Z kolei w maju zeszłego roku portal Bussinesinsider.pl podawał, że czereśnie kosztują ponad 100 zł za kilogram.

Polskie czereśnie? Piechociński: na etapie "rozbujanego kwiatu"

- Na tańsze, polskie czereśnie trzeba poczekać do wakacji. Jak nie będzie przymrozków, a w lecie będzie bardzo ciepło, to będą słodkie i w przystępnych cenach - ocenia dr Kraciński.

- Przy sprzyjającej pogodzie wczesne odmiany polskich czereśni takie jak rivan czy burlat, powinny pojawić się na przełomie maja i czerwca z ceną 6-10 złotych za kilogram w hurcie. Jakieś dwa-trzy tygodnie później powinny być już dostępne najlepsze odmiany z pięknymi, dużymi, ciemnymi owocami. Ich cena może dochodzić w hurcie do 20 złotych za kilogram - szacuje Maciej Kmera.

Dodaje, że każda uprawa jest narażona na nagłe przymrozki, grad, huragany, nadmiar opadów lub suszę. - Uprawa czereśni jest bardzo kosztochłonna gdy sadownik planuje zabezpieczyć ją od wpływu pogody. Musi zainwestować w zadaszenia antygradowe, antydeszczowe, nawadnianie podkoronowe i nawadnianie antymrozowe nadkoronowe. Na koniec czeka na kataklizmy i szansę większego zarobku pozwalającego na zwrot inwestycji - mówi.

O popularne w sieci zdjęcie pytamy Janusza Piechocińskiego, byłego wicepremiera, a obecnie aktywnego w mediach społecznościowych eksperta rynku żywności. Mówi, że nie jest zdziwiony żywiołową reakcją internautów, których określa "smakoszami czereśniowymi". Opowiada, jak obserwuje czereśnię sąsiada. - Obecnie jesteśmy na bardzo wczesnym etapie: rozbujanego kwiatu. Polska czereśnia to lipiec. Będzie wtedy dużo przystępniejsza cena - zapewnia Piechociński.