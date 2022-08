Eminem "zrównany z ziemią" w podręczniku do HiT-u? Wyjaśniamy

Historia i teraźniejszość - nowy przedmiot, który już we wrześniu trafi do szkół ponadpodstawowych. Zastąpi wiedzę o społeczeństwie. Pierwszy podręcznik do HiT-u autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego dostał pozytywne recenzje ekspertów z Ministerstwa Edukacji i Nauki , ale wielu nauczycieli go krytykuje. "Cały podręcznik profesora Roszkowskiego to jest zbiór jakichś esejów i prywatnych poglądów, bardzo konserwatywnych i często kontrowersyjnych" - komentowała 12 sierpnia w "Faktach po Faktach" w TVN24 Agnieszka Jankowiak-Maik, nauczycielka historii i blogerka.

Wśród tych licznych postów dochodzi do nieścisłości i przekłamań. "Podręcznik HiT Roszkowskiego cd. Dzieciaki będą miały niezły ubaw" - czytamy na satyrycznym profilu Sekcja Gimnastyczna. Dołączono do niego wycinek jakiegoś tekstu, krytykujący działania amerykańskiego rapera Eminema. "Eminem musi sprzedać swoje wynurzenia w kolejnej wersji, aby poruszyć i wciągnąć w chandrę kolejne miliony nastolatków i zarobić przy tym kolejne miliony dolarów" - czytamy we wspomnianym fragmencie. Opublikowany 15 sierpnia post ma już ponad tysiąc polubień.

Słów krytyki książce Roszkowskiego nie szczędzą również internauci. Wielu z nich publikuje w mediach społecznościowych fragmenty z podręcznika, by je wyśmiać lub uznać za nienadające się do szkolnego podręcznika. Internauci "odgrzewają" również archiwalne wypowiedzi historyka - głównie na tematy światopoglądowe lub dotyczące krytyki współczesnej kultury. 12 sierpnia popularność zyskał twitterowy wątek z publicznymi wypowiedziami Roszkowskiego na przykład o Strajku Kobiet.

Administrator profilu Sekcja Gimnastyczna szybko zorientował się, że fragment wcale nie pochodzi z podręcznika Wojciecha Roszkowskiego do HiT. Swojego wpisu jednak nie usunął. A internauci komentowali dalej - m.in. sugerując, że przekaz ten trafi do uczniów. "Ubaw ubawem ale będą się musieli uczyć bzdur"; "Dzieciaki nie 'ogarniają' tych historycznych, dla nich czasów ... to rodzice będą mieli ubaw tłumacząc te zawiłości ;)" - komentowali internauci (pisownia wszystkich postów oryginalna).

Fragment o Eminemie rzekomo pochodzący z podręcznika prof. Roszkowskiego do HiT rozprowadzali również inni internauci. "Generalnie podręczniki do HiT są świadectwem problemów zdrowotnych i społecznych ich autorów" - komentował 15 sierpnia jeden z twitterowiczów. "Eminem zrównany z ziemią w podręczniku do nowego przedmiotu ministra Czarnka" - brzmiał tytuł opublikowanego tego samego dnia artykułu w serwisie muzycznym Cgm.pl.

Internauci rozprowadzali również inny fragment tekstu, sugerując, że pochodzi on z nowego podręcznika Roszkowskiego. Chodzi o wycinek opisujący między innymi zespoły black czy death metalowe: "wszystkie te zespoły i reprezentowane przez nich podgatunki to istotnie rodzaj opętania hałasem". "Podręcznik do HiT. Dowiecie się z niego, że słuchanie matetalu to w zasadzie czczenie szatana" - komentował 15 sierpnia jeden z użytkowników Twittera. "Mój syn, który teraz rozpocznie drugą klasę LO śmiał się z tego przez dziesięć minut. Gratulacje dla autora hitowego podręcznika, młodzież będzie miała godziny śmiechu" - napisał 16 sierpnia inny twitterowicz.

Słowa Roszkowskiego, ale nie z podręcznika do HiT

Oba opisane wyżej fragmenty nie pochodzą z podręcznika Wojciecha Roszkowskiego do historii i teraźniejszości. To fragmenty książki historyka "Roztrzaskane Lustro. Upadek cywilizacji zachodniej" z 2019 roku. Oba fragmenty - o Eminemie i o metalu - można znaleźć w rozdziale "Kultura na Manowcach".

Wojciech Roszkowski przekonuje w nim, że pod koniec XX wieku kultura masowa nierzadko niosła nihilistyczne przekaz, czy nawet wprost odwoływała się do zła. Pisze o treściach "godzących wprost w podstawy życia społecznego". Roszkowski wymienia nazwiska muzyków, zespołów i odwołuje się do tekstów piosenek lub cytatów z wywiadów. Przypomina wydarzenia z życia idoli kultury masowej. Wspomina o Jimmiem Hendrixie, Madonnie czy Britney Spears.

Fragmenty powyższej książki krążyły po Twitterze, po tym jak 14 sierpnia opublikował je użytkownik posługujący się nazwą "Ośrodek Badania Polski". Zrzuty ekranu fragmentów o Eminemie oraz o Black Sabbath zawarł w obszernym wątku, w którym publikował zarówno wycinki z "Roztrzaskanego Lustra", jak i "Buntu Barbarzyńców. 105 pytań o przyszłość naszej cywilizacji" opublikowanej przez Roszkowskiego w 2020 roku.