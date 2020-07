Młodych kobiet jest 320 tys. mniej niż mężczyzn? Jest mniej, ale nie tyle

Komentarze pod wpisem miały różny wydźwięk. Niektóre internautki oburzały się: "Zabraknąć dla mężczyzn (?) to może piwa w sklepie. Kobieta to nie przedmiot i nie towar". Duża grupa komentujących podważała prawdziwość przedstawionych danych. "320? Jak sobie zaglądam w ostatni rocznik statystyczny, to zawyżyłaś tę liczbę - bagatela - jakoś 2-3 krotnie, co w skali prawe 5-milionowej populacji 'pokolenia lat 90' to nie jest jakoś dramatycznie wiele" – zauważył jeden z internautów. "Znowu, 'naukowiec z Twittera'. Skąd te liczby?! Jakie jest źródło danych? Według mojej wiedzy (i źródeł) rodzi się MINIMALNIE więcej chłopców. Nadwyżka mężczyzn w mniejszych miejscowościach wynika z tego, że chętniej kobiety przeprowadzają się do miast (i tam zostają)" – wtórował mu inny.

Autorka nie odpowiadała jednak na prośby o podanie źródła swoich danych. Również na naszą.