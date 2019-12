Nie, nikt nie "aresztował" choinki z bombkami nawiązującymi do konstytucji

Do opisu grafiki odnosili się internauci w komentarzach. "Nigdy nie przeszło przez moją myśl, że dożyję takich czasów, takiego niszczenia ciężko zdobytego dorobku Wolnej Polski", "Biedna choinka areszt aż do Wielkanocy" - pisali.

"To nie żart. PiS aresztował choinkę bożonarodzeniową" - można przeczytać w nagłówku. Dalej autor grafiki napisał: "Krakowscy sędziowie ustawili w sądzie choinkę z bombkami z napisem Konstytucja, mają zostać zdjęte i zamknięte w depozycie. Zabezpieczono monitoring z ubierania choinki". "Gdyby Bareja żył nakręciłby hit kinowy" - można przeczytać w komentarzu dołączonym do zdjęcia na jednym z profili.

Fotografia przedstawiająca dwóch policjantów stojących koło choinki jest fotomontażem. Można to ustalić dzięki odwróconemu wyszukiwaniu obrazów, co oferują m.in. wyszukiwarki Google, Yandex, czy TinEye.

Jedna z komentujących grafikę z choinką poprosiła w dyskusji o link do źródła potwierdzającego informację o "aresztowanej choince". W odpowiedzi administrator facebookowego profilu zamieścił dwa linki do artykułów w serwisach wyborcza.pl i onet.pl.

"Zwróć może uwagę na to, że to artykuł z 2018 roku. Po co bić pianę?" - zapytała inna uczestniczka dyskusji. "Strona się podnieca starymi informacjami" - komentował inny internauta.

Artykuły udostępnione przez autora wpisu rzeczywiście dotyczą sytuacji z 2018 r. Można odnaleźć w nich informację, że do sędziów dotarły nieoficjalne doniesienia o planach zdjęcia bombek z napisem "Konstytucja" oraz o zabezpieczeniu monitoringu przez dyrekcję Sądu. W rozmowie z portalem Onet, rzecznik krakowskiego sądu zaprzeczył jednak jakoby w sprawie podjęto jakiekolwiek decyzje.