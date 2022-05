Poseł Konfederacji: "kapitału niemieckiego mamy najwięcej w Polsce". A jednak nie

Jednym z tematów dyskusji w audycji "Siódmy dzień tygodnia" Radia Zet 22 maja była fuzja PKN Orlen z Lotosem i kwestia sprzedaży części stacji benzynowych Lotosu węgierskiemu koncernowi paliwowemu MOL. Opozycja krytykuje tę sprzedaż, argumentując, że "sprzedajemy Lotos sojusznikowi Putina" - chodzi o węgierskiego premiera Victora Orbana, który jej zdaniem blokuje unijne sankcje na Rosję.

Odnosząc się do tej kwestii poseł Konfederacji i Lider Ruchu Narodowego Robert Winnicki stwierdził: "Gdybyśmy stosowali te same zasady i te same miary, że ktoś blokuje sankcje na Rosję, że ktoś w Unii Europejskiej prowadzi dwuznaczną politykę wobec Federacji Rosyjskiej i w związku z tym trzeba zablokować jego kapitał, to trzeba byłoby zablokować cały kapitał niemiecki w Polsce". Prowadzący program Andrzej Stankiewicz zapytał, czy mamy jakiś znaczący niemiecki państwowy kapitał w Polsce - na co poseł Winnicki odpowiedział: "Mamy kapitału niemieckiego najwięcej w Polsce".

Ponieważ poseł Konfederacji powiedział ogólnie o kapitale niemieckim, nie tylko państwowym, sprawdziliśmy, która państwa inwestowały w ostatnich latach w Polsce najwięcej - i na którym miejscu są Niemcy.