"Przyjedzie po cukier, to kupi paliwko"? Nie, Orlen nie będzie sprzedawał cukru na stacjach

Twierdzenie, że PKN Orlen zacznie sprzedawać cukier na swoich stacjach, krąży na Twitterze od kilku dni. Pojawiło się w czasie, gdy media informują o brakach cukru w niektórych sklepach, a ceny cukru stały się tematem gorących dyskusji i sporów internautów. Tweet opublikowany 30 lipca brzmiał: "Orlen na swoich stacjach będzie sprzedawać polski cukier po 3,50 zł. Brawo". Dołączono do niego ilustrację przedstawiającą cztery kilogramowe opakowania cukru czterech producentów. Jedno jest oznaczone flagą Polski - co ma oznaczać, że jest to produkt polskiej firmy; przy pozostałych trzech jest flaga niemiecka - ci producenci są z Niemiec: Nordzucker Polska SA, Südzucker Polska SA oraz Pfeifer & Langen Marketing. Post polubiło prawie 850 użytkowników, ponad 270 podało go dalej.

"To pachnie GS-em i Społem ale innej rady nie ma"

Część twitterowiczów uwierzyła, że Orlen chce sprzedawać cukier na stacjach paliwowych - a niektórym się to nawet spodobało. "I to jest wiadomość"; "Ale to jest w sumie dobre dla polskich firm. Ceny będą trochę niższe ale ludzie przestaną kupować od niemieckich firm i polska na tym lepiej wyjdzie"; "To pachnie GS-em i Społem ale innej rady nie ma. Na drugi dzień będzie w Lidlu po 3,49"; "Orlen szach mat, ale rozgrywa tych oszustów i spekulantów a jak przyjedzie po cukier to kupi paliwko, proszę da się da"; "30 gr mniej z aplikacją?" - komentowali (pisownia postów oryginalna).

Inni ironizowali: "Mogliby jeszcze ocet, węgiel i dewocjonalia"; "Będą dosypywać do baku przy tankowaniu?"; "A węgiel po ile będą sprzedawać na Orlenie (oczywiście ten polski)?".

Niektórzy pytali, czy informacja jest prawdziwa i jakie jest jej źródło: "To nie fejk?"; "Czy to prawda ???"; "źródło?"; "Serio? Chyba potrzeba nam narodowych sklepów S.A."; "Nasuwa się pytanie, czy to żart (brawo, całkiem zabawna koncepcja), czy też kolejny genialny pomysł stratega Żoliborza, myślącego 300 kroków naprzód?".