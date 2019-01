To nieprawda, że finał WOŚP w Lublinie nie odbędzie się

- "Panie Jurku chrzanić Lublin- w Lublińcu będzie to jest pewne i zamierzam wziąć w nim udział - Lublin to pisowskie swołocze , więc kichać ich - Ok?"- pisali użytkownicy Facebooka (pisownia oryginalna).

- Wydaje mi się, że nie ma żadnych powodów do niepokoju - mówi Małgorzata Szumska z CK Lublin. - Sztab WOŚP poprosił o użyczenie naszych lokali i miejsca przed budynkiem – wyjaśnia. - Impreza będzie podobna do tych organizowanych w poprzednich latach – zapewnia Szumska.

- Przeniesienie imprezy bliżej centrum miasta może wręcz nieść ze sobą pozytywne skutki - mówi Jakub Stachnio, szef jednego z lubelskich sztabów WOŚP. Niektórym osobom będzie znacznie łatwiej dotrzeć do nowego miejsca imprezy - wyjaśnia w rozmowie z Konkret24. - W artykule portalu pikio.pl wyraźnie widać chęć wywołania sensacji i szukania rozgłosu na siłę - dodaje Stachnio.

Skąd cała facebookowa dyskusja? Nie tylko tytuł, ale i cały artykuł serwisu Pikio utrzymany jest w sensacyjnym tonie. Kluczowe informacje dotyczące zmiany miejsca organizacji finału WOŚP zamieszczone są w dalszej części artykułu. Czytelnicy, którzy przeczytali tylko tytuł albo pierwszą część tekstu, mogli odnieść wrażenie, że rzeczywiście finał WOŚP jest zagrożony - nie tylko w Lublinie, ale w całej Polsce. A to nieprawda. W tym kontekście jeszcze trudniejsza do obrony jest teza zawarta w tytule artykułu, czyli "straszny triumf Kaczyńskiego".

Dzień po tekście Pikio, doniesienia o odwołaniu finału Orkiestry w Lublinie pojawiły się także na innej stronie internetowej, z łudząco podobnym tytułem: "W tym mieście nie odbędzie się finał WOŚP. To cicha zasługa rządu". I tu schemat jest podobny - informacje są dawkowane, a te o przyczynach "odwołania" finału, czyli przeniesienia go w inne miejsce ze względu na niedzielę niehandlową, pojawiają się dopiero pod koniec. Mimo że strona, na której się tekst pojawił, nie jest popularna, link do niej był często podawany dalej w serwisie Twitter. Zamieścił go tam jeden z użytkowników z opisem "Lublin będzie w tym roku Owsiak-free!". Popularności temu wpisowi dodała Magdalena Ogórek, która podała go dalej.