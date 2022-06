"Wandale z Ukrainy" mieli niszczyć tramwaj i autobusy. To antyukraiński przekaz

Poniżej są dołączone cztery, niskiej jakości zdjęcia. Pierwsze pokazuje siedzenie w tramwaju, na którym miał zostać umieszczony napis "Sława Ukrainie" po ukraińsku. Na drugiej fotografii widać wnętrze autobusu, na którego podłodze napisano "Moskale idźcie na ch*j", a na drzwiczkach do kabiny kierowcy umieszczono nieczytelny symbol. Następne zdjęcie przedstawia żółto-niebieski napis "Moskale do domu" i przekreśloną literę "Z" (jeden z symboli rosyjskich wojsk atakujących Ukrainę, powszechnie obecnie wykorzystywany w rosyjskiej propagandzie), a ostatnie "Sława Ukrainie, Sława Nacji" i nieudolnie namalowany ukraiński herb - tryzub.

Rzekomy wpis o "wandalach z Ukrainy", którzy mieli wypisywać proukraińskie hasła we wnętrzach pojazdów komunikacji miejskiej w Krakowie, oburzył część internautów. Na Facebooku i Twitterze publikowali zrzut ekranu mającą przedstawiać umieszczony na stronie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie (ZTP Kraków) na Facebooku. Post nosi datę 30 maja i czytamy w nim: "W naszym mieście pojawili się wandale z Ukrainy, malując autobusy i tramwaje". Dalej zachęca się mieszkańców Krakowa do natychmiastowego zgłaszania na infolinię "szkód w mieniu". Dalsza część postu jest niewidoczna - wskazują na to trzy kropki i dopisek "więcej".

Hejt na Ukraińców

"Kraków skarży się na wandali z Ukrainy (aby było śmieszniej post wyparował) W internecie nic nie ginie" - 1 czerwca napisał użytkownik Twittera publikując grafikę. "Wot, gieroje", stwierdził kolejny (pisownia wszystkich wpisów oryginalna).

2 czerwca grafikę opublikowała na swoim twitterowym koncie także Katarzyna Sokołowska z fundacji "Wołyń Pamiętamy". Prowadzone przez nią konta w mediach społecznościowych są znane z antyukraińskich i dezinformujących treści, o czym pisał serwis Frontstory.pl. Jak wynika z aktu oskarżenia przygotowanego przez warszawską prokuraturę, Sokołowska miała szerzyć mowę nienawiści wobec Ukraińców, informowała w marcu "Rzeczpospolita". W czerwcu ma ruszyć jej proces.

"Ukry wont"; "Cwele z Ukraini !"; "Co za dzicz"; "Jak się dzicz przyjmuje to tak się ma"; "Zachciało się robactwa z Ukrainy, to teraz macie"; "No szok... Najpierw się ściągnęło 3 mln bydła, a teraz zdziwienie..."; "Smerc lahom, bo jakże by inaczej"; "Nic tylko za jaja powiesić"; "Złapać, wbić w komputer nazwiska, zdjęcie i pełne dane, aby nie mogli przekroczyć granicy Polski i deportować. Skoro maja tyle sił, aby niszczyć mienie Polskie, to maja siły, aby walczyć i odbudować swój kraj. Proste? Proste!" - komentowali grafikę niektórzy użytkownicy Twittera.

Z kolei według jednej z użytkowniczek Facebooka, na zrzucie ekranu widać "Kilka 'uroczych zwyczajów' ukraińskich uchodźców w Krakowie".

"Przecież to fejk news. Takiego wpisu nie ma. Abstrahuje od tego, że nawet gdyby to była prawda- to o czym to ma świadczyć? Że wśród Ukraińców też jest dzicz i swolocz jak wśród Polaków?" - stwierdził kolejny.