Parkomaty z panelami słonecznymi na podziemnym parkingu? "Prądu z tego nie będzie"

Zarząd dróg: "Panel słoneczny spełnia swoją funkcję również przy sztucznym świetle"

"Prądu z tego nie będzie", "panele nie działają bez nasłonecznienia"

Tomasz Kurek, właściciel firmy montującej panele słoneczne, stwierdza, że te urządzenia nie mogą być zasilane sztucznym światłem. - Jakieś napięcie pokaże się na panelu, ale prądu z tego nie będzie - mówi Kurek. Tłumaczy, że przeciętne uzyski energii elektrycznej z naświetlenia panelu słonecznego w Polsce to około 1000 watów (W) na metr kwadratowy. - Można sobie wyobrazić, jakie to sztuczne nasłonecznienie musiałoby być, żeby wygenerować energię - dodaje.

- Co do zasady panele fotowoltaiczne nie działają bez nasłonecznienia i bez słońca nie ma w zasadzie możliwości produkowania energii z fotowoltaiki - uważa również Szymon Kowalski, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki. Ale zaznacza, że technologia mocno się rozwija. - Są choćby technologie perowskitowe, które znajdują zastosowanie nawet w mniej nasłonecznionych miejscach na przykład do zasilania drobnych urządzeń montowanych w sklepach - mówi. Kowalski przyznaje, że pewne rodzaje światła sztucznego czasem są w stanie lekko zasilić jakieś urządzenie, jednak nie na skalę przemysłową. Mowa najwyżej o niewielkich urządzeniach potrzebujących minimalnej ilości energii. - Montowanie zasilania na parkomacie w podziemiu moim zdaniem nie ma większego sensu - podsumowuje Kowalski.

Podobnego zdania jest Maciej Borowiak, wiceprezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV. "Teoretycznie nie ma to większego sensu, natomiast nie można powiedzieć, że nie jest to możliwe. Wszystko zależy od zapotrzebowania urządzenia na prąd" - pisze Borowiak w odpowiedzi dla Konkret24. Podkreśla, że efekt fotowoltaiczny to reakcja, która zachodzi w półprzewodniku i to ze względu na oddziaływanie promieni słonecznych. Odnosząc się do celu takiej instalacji i jej kosztów, Borowiak podsumowuje: "W większości przypadków mimo wszystko najbardziej opłacalne jest zastosowanie tradycyjnego rozwiązania, czyli podłączenia do wewnętrznej instalacji elektrycznej, natomiast na zewnątrz można zbudować instalację fotowoltaiczną, którą wykorzystamy w szerszym zakresie".