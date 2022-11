"Nocne Grand Prix Gdyni"? To nie jest polskie miasto

Setki odsłon na Twitterze i Facebooku ma nagranie, które rzekomo pokazuje, jak to pierwszy tegoroczny atak zimy w Gdyni spowodował zator na wielopasmowej drodze. Lecz film ani nie pokazuje Polski, ani nie jest aktualny.

W piątek 18 listopada intensywne opady śniegu w Trójmieście spowodowały, że na jakiś czas zamknięto obwodnicę w Gdańsku. Ruch został wznowiony po północy. W piątkowy wieczór miejscowe służby wielokrotnie interweniowały w związku z pojazdami, które wpadały w poślizg - donosił "Dziennik Bałtycki". Tego samego dnia jeden z anonimowych użytkowników Twittera napisał : "Gdynia teraz" – dołączając do posta nagranie mające przedstawiać aktualną sytuację na drogach w tym mieście. Filmik trwa niecałą minutę; widać na nim, jak na zaśnieżonej wielopasmowej drodze równie zaśnieżone samochody powoli ślizgają się po nawierzchni. Jest już po zmierzchu, ciągle prószy śnieg. Cztery samochody na przodzie jadą powoli; po krętych śladach opon na śniegu można wnioskować, że droga jest śliska. Kilkanaście metrów za nimi stoi sznur kolejnych aut. Część kierowców nie rusza; niektórzy próbują ostrożnie jechać. Do filmu podłożono komentarz sportowy wyścigu Formuły 1. Polski komentator mówi: "Dobry start Lewisa Hamiltona, bez problemu utrzymał prowadzenie...".

Na Twitterze wideo wyświetlono ponad 12 tys. razy. Cytowany wyżej tweet polubiło 280 internautów, dalej podało ponad 70 - ale nie był to jedyny post z tym filmem na Twitterze.

W weekend to samo nagranie pojawiło się na Facebooku - tam ma ponad 340 tys. odsłon - i na Wykopie. Również tam komentarze sugerują, że to sytuacja z Gdyni, np.: "Nocne Grand Prix Gdyni"; "Gdynia obecne warunki na drogach". Część komentujących te posty uwierzyło; pisali: "Gdynia stolicą sportów zimowych..."; "Zima znów zaskoczyła drogowców"; "Fani letnich opon"; "Matko Boska, co tu sie stanelo?"; "Brawo dla samorządów rządzących przez po, ciekawe jak w innych miastach" (pisownia postów oryginalna).