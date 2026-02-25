FAŁSZ

Obajtek: 40 tysiące zwolnionych z Lasów Państwowych. A ile osób tam pracowało?

25 lutego 2026, 12:48
Zuzanna KarczewskaJakub Zulczyk
Źródło:
Konkret24
Europoseł PiS Daniel Obajtek krytykując resort klimatu, stwierdził, że w Lasach Państwowych dochodzi do masowych zwolnień. Według niego pracę miało stracić aż 40 tysięcy osób. Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna.

Podczas gdy w tvn24.pl opisujemy kolejne nieprawidłowości, do których doszło w Lasach Państwowych za rządów Zjednoczonej Prawicy, europoseł PiS i były prezes Orlenu Daniel Obajtek alarmuje, że w spółce obecnie dochodzi do gigantycznych zwolnień.

CZYTAJ WIĘCEJ w TVN24+: 1,5 mln zł z Lasów Państwowych na kongres i stowarzyszenie. W tle brat Ziobry

We wpisie na X z 23 lutego 2026 stwierdził, że "nigdy w historii Lasów Państwowych nie prowadzono tak złej polityki" jak teraz, gdy szefową resortu klimatu i środowiska jest Paulina Henning-Kloska. "Przez ograniczenie pozyskania drzewa i fatalny kierunek zarządzania z LP (Lasów Państwowych - red.) musiało odejść 40 tys. osób" - napisał były prezes Orlenu.

FAŁSZ
Daniel Obajtek przekonuje, że w Lasach Państwowych zwolniono 40 tys. osóbx.com

Sprawdziliśmy więc, czy w tej państwowej spółce faktycznie doszło do zwolnień na taką skalę.

W Lasach Państwowych nawet nie pracuje tyle osób

Obajtek mocno liczbę zwolnionych w Lasach Państwowych zawyżył, bo ostatni raz, gdy w Lasach Państwowych była zbliżona liczba pracowników, przypadał w 2. połowie lat 90. XX wieku.

Informacje dotyczące stanu zatrudnienia w Lasach Państwowych w ostatnich latach otrzymaliśmy z Wydziału Komunikacji Strategicznej spółki. Wynika z nich, że w 2023 roku przeciętne zatrudnienie w spółce wyniosło 25 799 etatów. Niewiele mniej było to w 2024 roku - 25 749 etatów. Z kolei "na dzień 31 grudnia 2025 roku zatrudnienie w LP wynosi 25 378 etatów" - przekazała Regina Klimaszewska z Centrum Komunikacji Społecznej Lasów Państwowych. Dodała, że "zmniejszenie poziomu zatrudnianie pomiędzy rokiem 2024 a 2025 wynika głównie z naturalnych przejść pracowników na emeryturę". W to miejsce nie są zatrudniani nowi pracownicy, bo "decyzje takie były poprzedzone analiza obciążenia pracowników pracą".

Zatrudnienie na poziomie około 25 tys. etatów utrzymuje się w Lasach Państwowych od co najmniej od 10 lat - wynika ze sprawozdań rocznych.

Liczba pracowników w LP zmniejszała się od lat 80 - wtedy nawet przekraczała 100 tys. osób. Jak czytamy w czasopiśmie "Sylwan" (numer 5/2004) wydawanym przez Polskie Towarzystwo Leśne: "W Lasach Państwowych w 1992 r. pracowało jeszcze 82 tys. osób, w 1998 r. już tylko 37 tys. ,w 2000 – 33,2 tys., w 2002 – 30 tys., w 2003 – 26,9 tys. (z 430 nadleśnictwami i 5853 leśnictwami). W 2004 r. planuje się zatrudnienie 26,2 tys. osób w strukturach Lasów Państwowych, z kolejną redukcją zatrudnienia i zmniejszeniem liczby jednostek administracyjnych [dane DGLP]".

Czytaj więcej w TVN24+: Kampania wyborcza za miliony z lasu

Między 2023 a 2025 ilość zwolnionych osób wyniosła 421, a nie 40 tys. Daniel Obajtek swój wpis zamieścił po wystąpieniu na konferencji zorganizowanej wraz z Waldemarem Budą i Piotrem Muellerem w sejmie 23 lutego. Tam wyraził się konkretniej i powiedział: "40 tysięcy ludzi w obszarze i Lasów Państwowych, i całego przemysłu związanego z Lasami Państwowymi straciło pracę". Jednak w mediach społecznościowych przekazał nieprawdę.

Autorka/Autor:

Zuzanna KarczewskaJakub Zulczyk

Źródło: Konkret24

Źródło zdjęcia głównego: Rafał Guz/PAP

Daniel ObajtekLasy PaństwowezwolnieniaFake NewsDezinformacja
