Od maja worki na śmieci z kodami? O co tu chodzi

Od maja worki na śmieci z kodami? Gdzie naprawdę
"Jak zmuszą ludzi do używania worków z kodami?" - zastanawiają się internauci zaniepokojeni rozpowszechnianą w sieci informacją, że już 1 maja czeka nas śmieciowa rewolucja. Chodzi o specjalne kody na workach z odpadami. Jednak w tym przekazie jest niedomówienie, które wprowadza w błąd.

Podczas gdy Polacy dopiero przyzwyczajają się do systemu kaucyjnego i zmagają z jego ułomnościami, w sieci krążą niepokojące internautów doniesienia o kolejnej nowości, która ma wejść w życie rzekomo już 1 maja. Informacja o tym, w formie grafiki, w drugiej połowie kwietnia obiegła media społecznościowe. "Od 1 maja worki będą oznaczane kodami. Wyda się, kto nie segreguje śmieci" - głosi napis pod zdjęciem czarnego worka z odpadami.

Ponieważ stwierdzenie jest lakonicznie, bez wyjaśnień, wielu internautów rozumie, że nowy obowiązek wchodzi w życie już za kilka dni w całym kraju. "Niech mi ktoś wyjaśni jak zmuszą ludzi do używania worków z kodami?" - pytała 21 kwietnia jedna z użytkowniczek serwisu X, publikując tę grafikę (pisownia postów oryginalna). Wpis szybko wygenerował ponad 280 tys. wyświetleń. "Może mi ktoś wytłumaczyć, o co tu chodzi? I jak oni (bo nie wiem kto) zamierza to egzekwować?" - dopytywał inny użytkownik serwisu X. Kolejna osoba, publikując grafikę, stwierdziła: "czuje się niewolnikiem jakieś durnej mafii śmieciowej".

W komentarzach pod doniesieniem o nowym obowiązku dotyczącym odpadów nie brakuje skrajnych reakcji i spekulacji. Niektórzy wieszczą, że kolejnym krokiem będzie drastyczne podniesienie opłaty śmieciowej. Inni sugerują, że ludzie, zamiast korzystać z kodów, zaczną wyrzucać śmieci do lasu albo palić nimi w domach. Jeszcze inni ironizują: "A jakby tak naklejkę z kodem naklejać na każdy ogryzek? Każdy papierek?".

Część komentujących zwraca uwagę, że podobne rozwiązania funkcjonują już w niektórych gminach. Ktoś podaje z kolei, że takie rozwiązanie ma być wprowadzone tylko w jednym z województw.

Podobnie o planowanej zmianie w systemie gospodarowania odpadami pisały niektóre serwisy - nagłówki sugerowały, że chodzi o ogólnopolską reformę. "Kody na workach ze śmieciami od 1 maja. Zdradzą tych, co nie segregują" - głosił tytuł tekstu serwisu NaTemat z 20 kwietnia. Podobne tytuły miały teksty publikowane przez Biznes Info i Portal Samorządowy. 22 kwietnia portal Forsal informował: "Gmina szybko ustali, kto nie segreguje śmieci. Nowy obowiązek dla mieszkańców".

Jednak takie przedstawienie tematu - najpierw w treści grafiki rozprowadzanej na platformach społecznościowych, potem w medialnych tytułach - wprowadzało internautów w błąd. Bo często oprócz grafiki nie było wyjaśnienia. A żadna ogólnopolska reforma nie wchodzi w życie 1 maja.

Chodzi bowiem o lokalny program pilotażowy, który 1 maja ruszy w Jarosławiu, 35-tysięcznym mieście na Podkarpaciu. Otóż mieszkańcy Jarosławia, którzy złożyli deklarację śmieciową, dostaną na start 50 naklejek z kodem kreskowym. Od 1 maja mają je przyklejać na każdy worek z odpadami - bez względu na rodzaj frakcji. Gdy naklejki się skończą, kolejne będzie można odebrać w urzędzie. "Worki bez naklejek również będą odbierane zgodnie z harmonogramem przyjętym na 2026 rok" - uspokaja Urząd Miasta Jarosławia. Pilotaż w tej formule potrwa do końca 2026 roku.

Po co to wszystko? Miasto tłumaczy, że stawia na edukację, a nie na karanie mieszkańców. Celem jest "wypracowanie optymalnych standardów segregacji", deklaruje urząd miasta. Pilotażowy program ma sprawdzić, czy "system gospodarowania odpadami jest szczelny i czy faktycznie istnieje np. problem podrzucania śmieci", często zgłaszany przez zarządców nieruchomości.

Włodarze podkreślają też aspekt finansowy: lepszy recykling zmniejsza ryzyko kar finansowych dla gmin. A takie czekają jednostki, które nie osiągną określonych poziomów recyklingu. W 2026 roku gminy są zobowiązane, by odzyskać lub zrecyklingować minimum 52 procent odpadów komunalnych.

Od 1 maja 2026 roku pilotażowy program znakowania worków z odpadami rusza tylko na terenie Jarosławia
O uruchamianym pilotażu władze Jarosławia informowały z wyprzedzeniem m.in. na stronie miasta 12 marca, a następnie 14 kwietnia.

Takie i podobne rozwiązania nie są niczym nowym w wielu polskich gminach. Kody kreskowe na worki z odpadami od 2021 roku stosują m.in. gmina i miasto Wyszogród oraz gmina Wołomin (województwo mazowieckie). Od 2025 roku takie rozwiązanie ma też przygraniczna gmina Medyka (podkarpackie). Nieco bardziej skomplikowany system jest w gminie Radłów (małopolskie). Tam od 2021 roku mieszkańcy muszą naklejać specjalne kody kreskowe na koszach na odpady, a na worki trafiają kody QR.

Kody przypisywane do konkretnych adresów umożliwiają gminom skuteczne sprawdzenie, czy mieszkańcy wywiązują się z ustawowego obowiązku prawidłowej segregacji odpadów. Obowiązek ten wynika z art. 23 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012 roku o odpadach - stanowi on, że odpady są zbierane w sposób selektywny.

Zgodnie z przepisami za brak segregacji gmina musi nałożyć na mieszkańca podwyższoną opłatę za śmieci - ta może wynosić nawet kilkukrotność podstawowej stawki. Jak wspomnieliśmy, gminy mają ustawowy obowiązek osiągania określonych poziomów recyklingu. Jeśli ich nie osiągną, zostaną objęte karami finansowymi.

Gabriela Sieczkowska
Czytaj także:
Bąkiewicz obiecuje ustawę, która "zatrzyma obłęd". Dlaczego to "więcej populizmu niż merytoryki"
Bąkiewicz ma ustawę, która "powstrzyma pakt migracyjny". Dlaczego nie zadziała?
Michał Istel
Symbole narodowe na tablicach rejestracyjnych. Które kraje "je zachowały"
Chcą przywrócić flagę na tablice rejestracyjne. Kraje w UE tak mają?
Michał Istel
Kontrowersje i pytania wywołał salut polskich żołnierzy wobec ukraińskiej flagi
Salutują podczas hymnu Ukrainy. Polscy żołnierze powinni?
Gabriela Sieczkowska
Polskie obywatelstwo za 200 złotych? Jak powstał fake news Konfederacji
"Wniosek za 200 zł" i masz obywatelstwo? Co radził autor tego filmu
Michał Istel
Korona św. Stefana to jeden z najważniejszych symboli węgierskiej państwowości
Magyar się zgodził. Będzie przysięga na Świętą Koronę Węgier. Co to znaczy?
Gabriela Sieczkowska
Uznali pszczoły za "zagrożenie dla środowiska"? O co chodzi w tych zarzutach
"Zostały uznane za szkodniki". Obrońcy pszczół alarmują, my sprawdzamy projekt
Zuzanna Karczewska
Konkret24. "Legalizują pobyt cudzoziemców". Historia absurdalna, ale niektórym pasuje
"Legalizują pobyt cudzoziemców". Historia absurdalna, ale im pasuje
Michał Istel
Konkret24. Nawrocki przyznał, że sam wybrał sędziów TK do ślubowania, ale winę zrzuca na Sejm
Nawrocki mówi, jak wybrał sędziów i oskarża Sejm. Ekspert: "myślenie magiczne"
Renata Gluza
Co Peter Magyar "oznajmił" w sprawie pozwoleń na pracę dla migrantów
Magyar "unieważni pozwolenia na pracę dla migrantów"? Skąd ta zapowiedź
Zuzanna Karczewska
"Amerykańska rzeczywistość". Co wiemy o porzucaniu pacjentów w Louisville
Praktyka "porzucania pacjentów" w USA? Co pokazuje film
Gabriela Sieczkowska
Konkret24. Wszystkie rady prezydenta. Ponad pół tysiąca osób do "odsłuchu"
Wszystkie rady prezydenta. Pół tysiąca osób do "odsłuchu"
Gabriela Sieczkowska, Michał Istel
Peter Magyar powiedział: "jesteśmy przeciwko" Ukrainie w UE? Sprawdzamy
Magyar krytykuje UE i nie chce tam Ukrainy? Co powiedział
Zuzanna Karczewska
Pete Hegseth
Hegseth "zacytował fałszywy werset biblijny z Pulp Fiction"? Nie do końca
Zuzanna Karczewska, Mikołaj Stępień
Adam Andruszkiewicz powołanie Rady Nowych Mediow 2026 04.15
Szerzył rosyjską dezinformację, teraz doradza Nawrockiemu. "Nie do obrony”
Michał Istel
"Spotkanie Zełenskiego z Epsteinem"? To żaden dowód
FAŁSZ"Ujawnione nagrania z monitoringu". Powiązali Zełenskiego z Epsteinem
Zuzanna Karczewska
Urzędy pracy "faworyzują imigrantów"? O co chodzi w tym zapisie
Dotacje dla "osób pochodzenia migranckiego". O co chodzi?
Michał Istel, Gabriela Sieczkowska
"Zostań w domu, nie jeździj". To słowa Ursuli von der Leyen?
"Zostań w domu, nie jeździj". Ona naprawdę tak radzi?
Zuzanna Karczewska
Czy "wciąż są sędziami trybunału"?
Trybunał Konstytucyjny błędnie podaje okres kadencji sędziów. "Oczywiste naruszenie"
Renata Gluza
Peter Magyar "ugotował psa w mikrofalówce"? Kaczyński i Tumanowicz powielają ordynarnego fake newsa
Magyar "upiekł szczenię"? Szerzą kłamstwo "z błogosławieństwem Rosji"
Michał Istel
"Ziobro widziany na lotnisku". Kiedy?
"Ziobro widziany na lotnisku". Kiedy?
Polityka
KONIN, 11 kwietnia 2026. SPOTKANIE Z PRZEMYSŁAWEM CZARNKIEM
Czarnek: "zlikwidujemy obowiązkowy KSeF". Sam za nim głosował, a PiS to promował
Gabriela Sieczkowska
Donald Trump
"Zostaną tylko ci najlepsi". Skąd doniesienia o "rebelii" generałów Trumpa
Gabriela Sieczkowska
"Komisja Europejska wprowadza lockdown energetyczny"? O co tutaj chodzi
FAŁSZ"Komisja Europejska wprowadza lockdown energetyczny"? Skąd te przypuszczenia
Michał Istel
Anna Gembicka
"Ja panią odsyłam". Posłanka PiS poucza, ale wyrok przytacza wybiórczo
Polityka
Trybunał o "suwerennej prerogatywie" prezydenta? Jak powstała fałszywka
FAŁSZTrybunał o "suwerennej prerogatywie" prezydenta? Jak powstała fałszywka
Zuzanna Karczewska
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz
FAŁSZLeśkiewicz: dwoje sędziów TK "zastąpiło" innych konkretnych sędziów. Nieprawda
Gabriela Sieczkowska
Ministerstwo o zwolnieniu Polski z mechanizmu relokacji. Jak jest naprawdę?
MSWiA pisze o "zwolnieniu Polski" z mechanizmu relokacji. Jak jest naprawdę?
Zuzanna Karczewska
Kto tu do kogo strzela? Wyjaśniamy nagranie
"Biada żołnierzom amerykańskim"? Kto tu kogo atakuje
Gabriela Sieczkowska
Zbigniew Bogucki
"Rola prezydenta jest wtórna". Co pomija Bogucki, przywołując wyrok trybunału
Polityka
Kurdowie we "Francji Macrona". Ale kiedy?
Kurdowie we "Francji Macrona". Kiedy?
Zuzanna Karczewska
