"Tuskoland" zakazał flagi na mundurze? Policja wyjaśnia

Członek organizacji paramilitarnej związanej z Grzegorzem Braunem alarmuje w sieci, że rząd Donalda Tuska zakazał policjantom noszenia na mundurach naszywek z polską flagą. Nagranie jest szeroko komentowane Wyjaśniamy, czego jego autor nie wie.

Popularność na TikToku zdobywa nagranie opublikowane dzień po zaprzysiężeniu prezydenta Karola Nawrockiego, 7 sierpnia 2025 roku. Bohater filmu krytykuje fakt, że policjanci ochraniający tę uroczystość nie mieli na mundurach naszywek z biało-czerwoną flagą. Mężczyzna nagrał film zaraz po uroczystościach, opowiada w nim: "Dziś na zaprzysiężeniu było bardzo, bardzo dużo policji. I co zauważyliśmy: że policjanci nie mają flag Polski na swoich mundurach". Po czym stwierdza:

FAŁSZ Tak jak kiedyś policjanci mieli te flagi, teraz tych flag nie mają. (...) Więc sami zobaczcie, w jakim kraju... do czego jakby doprowadził Tuskoland, że nawet policja nie może nosić barw biało-czerwonych.

Potem mówi, że "tylko gdzieś tam niektórzy (...) na kilkuset policjantów, których gdzieś tam spotkaliśmy, (...) mieli, ale pochowane". I podsumowuje: "No to jest coś bardzo dziwnego, żeby polska policja - w cudzysłowiu polska - żeby nie miała barw biało-czerwonych".

FAŁSZ Nagranie o rzekomym zakazie noszenia naszywki z polską flagą na mundurze policji opublikował członek ugrupowania Bronimy Polskiej Granicy TikTok

Członek formacji związanej z Grzegorzem Braunem

Autorem nagrania jest Dariusz Sierhej - były zawodnik MMA, obecnie członek grupy Bronimy Polskiej Granicy, organizacji paramilitarnej związanej z Grzegorzem Braunem. Stało się o niej głośno po tym, jak Braun pod koniec lipca 2025 roku próbował wprowadzić do Sejmu ok. 50 jej członków uzbrojonych w tzw. różańce bojowe. Ostatecznie wejście do budynku umożliwiła im Straż Marszałkowska.

Dariusza Sierheja widać na zdjęciu udostępnionym po tym zdarzeniu przez Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Mężczyźni byli ubrani w zielone mundury wojskowe: taki sam mundur Sierhej ma na sobie na nagraniu dotyczącym ubioru policji na zaprzysiężeniu prezydenta.

Rozwiń

Pod filmem na temat policyjnych mundurów wielu internautów oburzało się rzekomym zakazem rządu dotyczącym noszenia naszywek z biało-czerwoną flagą. "Bo to nie jest polska policja"; "To czysty rozbiór Polski za przyzwoleniem wszystkich służb mundurowych"; "Donald nie pozwala a policja zamiast się postawić to trzyma stronę Donalda"; "Nie od dziś wiadomo że cały czas dążą do zjednoczenia unii jako jednego państwa, przeszkadza im w tym odrębność narodowa, więc walczą z duchem narodu Polskiego"; "Policji polskiej już nie ma" - komentowali (pisownia wszystkich postów oryginalna).

Część internautów prostowała jednak informacje podane na nagraniu. "Ale mundur i całe jego wyposażenie się nie zmienił od czasów PiSu... więc jaki Tusk"; "I przed Tuskiem nie można było nosić flagi na mundurze co reguluje ustawa"; "Odkąd pamiętam policja nigdy nie nosiła barw narodowych na mundurze"; "Poprzebierali się i szczują na rząd. Jak zielone ludziki od Putina" - pisali internauci.

Bo teza Dariusza Sierheja: "tak jak kiedyś policjanci mieli te flagi, teraz tych flag nie mają", jest rzeczywiście nieprawdziwa.

Brak flagi na służbowych mundurach

Zapytaliśmy Komendę Główną Policji, czy funkcjonariusze na służbie mogą nosić na mundurze naszywki z biało-czerwoną flagą oraz jakie przepisy to regulują. W odpowiedzi asp. szt. Aleksandra Laskowska z Biura Komunikacji Społecznej KGP przekazała:

PRAWDA Znak przynależności państwowej w postaci naszywki w kolorach odpowiadających barwom RP nosi się jedynie na umundurowaniu wyjściowym nowego wzoru obowiązującym od 18 maja 2022 roku.

Policjantka dodała, że zakres umundurowania reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów z późniejszymi zmianami.

Wyjaśnijmy więc: wspomniane rozporządzenie z 2009 roku początkowo nie przewidywało żadnych biało-czerwonych naszywek na mundurach policyjnych - zarówno służbowych, jak i wyjściowych (galowych). Na koszuli służbowej umieszczano tylko napis "Policja", a jedynym elementem narodowym był orzeł haftowany na czapkach. Widać to na wzorze zamieszczonym w rozporządzeniu:

Wzór ubioru policjanta w koszuli służbowej z orłem na czapce Rozporządzenie MSWiA z 20 maja 2009 roku

Od trzech lat flaga tylko na jednym typie

W tej kwestii nic nie zmieniało się aż do 2022 roku. Trzy miesiące po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie minister Mariusz Kamiński wydał rozporządzenie, w którym wprowadził "znak przynależności państwowej", czyli właśnie naszywkę z biało-czerwoną flagą. Pojawiła się ona jednak wyłącznie na mundurach wyjściowych, czyli kurtkach lub płaszczach zakładanych przez policjantów na ważne uroczystości. Mundury służbowe używane na co dzień pozostawiono bez naszywki z flagą.

Naszywka z flagą na mundurach wyjściowych Rozporządzenie MSWiA z 18 maja 2022 roku

Podczas zabezpieczenia takich uroczystości jak zaprzysiężenie prezydenta policjanci zakładają jednak mundury służbowe, dlatego nic dziwnego, że członek grupy Bronimy Polskiej Granicy nie zobaczył na nich naszywek z polskimi flagami. Na tym typie umundurowania nigdy ich bowiem nie było.

W nowelizacji za rządów Tuska - bez zmian

Teza Dariusza Sierheja, jakoby to rząd Donalda Tuska zakazał noszenia biało-czerwonych barw na policyjnych mundurach, jest nieprawdziwa. W czasie rządów koalicji 15 października przeprowadzono tylko jedną nowelizację rozporządzenia w sprawie umundurowania policjantów - w grudniu 2024 roku. Nie zmieniano w niej przepisów dotyczących naszywek z flagami. Aktualny wzór stroju służbowego wygląda więc następująco:

Aktualny wzór ubioru policjanta w koszuli służbowej Rozporządzenie MSWiA z 19 grudnia 2024 roku

Nadal jedynym elementem narodowym tego stroju jest orzeł na czapce. Naszywki z flagą wciąż nosi się więc jedynie na reprezentacyjnych mundurach wyjściowych. Na mundurach służbowych nigdy ich nie było. Sugerowanie, że ostatnio wprowadzono zakaz w tej sprawie, to wprowadzanie w błąd.

Źródło: Konkret24