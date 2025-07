Tusk o Świątek: "jeszcze nikt nigdy" nie wygrał tak finału Wimbledonu. Wygrał

W dniu jej zwycięstwa, kilka minut po godzinie 18 premier Donald Tusk napisał na platformie X: "Wimbledon ma 148 lat i jeszcze nikt nigdy, ani mężczyzna, ani kobieta, nie wygrał finału bez straty gema! Iga przeszła do historii, chociaż Jej historia tak naprawdę dopiero się zaczęła". W ciągu dwóch godzin post miał już ponad 300 tys. wyświetleń. Polubiło go 9 tys. użytkowników, ponad 800 podało dalej. Statystyki wciąż rosły.

Post premiera zebrał też ponad tysiąc komentarzy - a w niektórych zwracano mu uwagę, że nie ma racji. Wśród nich m.in. poseł Polski 2050 Tomasz Zimoch, były dziennikarz sportowy. "Panie Premierze, jednak zdarzyła się taka sytuacja. W 1911 roku. Obowiązywały wtedy inne zasady. Mistrzyni z 1910 roku rozgrywała od razu finał z triumfatorką turnieju 1911. D. Chambers pokonała D. Boothby 6:0,6:0" - zwrócił uwagę. W kolejnym komentarzu zażartował: "Panie Premierze, ale za to Pan nie 'zawiesza', prawda?" (było to odniesienie do sytuacji z 6 lipca, kiedy to Zimoch został zawieszony w prawach członka klubu Polska 2050 na miesiąc po tym, jak skrytykował marszałka Sejmu i lidera Polski 2050 Szymona Hołownię za nocną wizytę w prywatnym mieszkaniu europosła PiS Adama Bielana).