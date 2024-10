Wipler: mamy rekordową liczbę osób tymczasowo aresztowanych. Co pokazują dane

Dzisiaj problem leży i w praktyce, i w przepisach. To znaczy przepisy w istocie rzeczy kształtują tę praktykę, a finał jest taki, że niestety, ale z łatwością sięga się po stosowanie tymczasowego aresztowania, a później po przedłużanie stosowania tymczasowego aresztowania. Jeżeli ktoś już po prostu wpada w ten tryb zastosowanego tymczasowego aresztowania, to niestety najczęściej bardzo trudno jest w sytuacji, kiedy sądy powołują się przede wszystkim na przesłankę z art. 258 paragraf 2 Kodeksu postępowania karnego, czyli tak zwaną surowość kary, doprowadzić do sytuacji, w której środek ten ulega zmianie lub po prostu sąd decyduje o tym, że przestaje przedłużać stosowanie tymczasowego aresztowania. To, co powinniśmy zrobić, to przede wszystkim zastanowić się, jak wyważyć interesy polskiego państwa, które musi sprawować wymiar sprawiedliwości, także na etapie ścigania, ale z drugiej strony i to przede wszystkim mieć na uwadze prawa i wolności obywatelskie i to, co jest kardynalnym elementem każdego postępowania karnego, czyli domniemanie niewinności.