Holandia nie jest już Holandią? Wyjaśniamy skąd się wzięły Niderlandy

"To nie jest żart. Holandia przestała istnieć!", "Holandia znika z mapy. Zmiana już nastąpiła", "Holandia przestała oficjalnie istnieć. Nowa nazwa kraju to Niderlandy" - informowało kilka z nagłówków.

Jak wyjaśniono na oficjalnej stronie holenderskiego MSZ: "Nowy styl jest wynikiem strategii opracowanej w celu wyraźniejszego pokazania, co Holandia ma do zaoferowania światu". Dokładniej chodzi o to, aby skierować ruch turystyczny również do mniej znanych części Niderlandów - także tych leżących poza granicami "Holandii" jako krainy historycznej.

Ze względu na popularność znajdujących się w niej miast, "Holandia" jako kraina przyciągała zdecydowaną większość turystów. Holenderskie biuro turystyczne, prognozując wzrost liczby obcokrajowców odwiedzających kraj o 50 proc. między rokiem 2017 a 2030, planuje więc stopniowe rozładowanie najbardziej zatłoczonych terenów poprzez zmianę strategii.

- Jest to bardzo praktyczny sposób nowoczesnego reprezentowania Holandii za granicą - komentowała wygląd nowego logo minister handlu zagranicznego i współpracy na rzecz rozwoju Sidrig Kaag w wywiadzie dla dziennika "Algemeen Dagblad". - Wiele krajów tak robi. Tak samo firmy: zmieniają czcionkę, logo - dodawała.

"Oczywiście jesteśmy Niderlandami"

W tej samej rozmowie holenderska minister odniosła się także do ujednolicenia nazwy kraju w komunikacji. - Nadszedł czas na coś nowego. Do tej pory mieliśmy zdjęcie tulipana z napisem "Holland". Oczywiście jesteśmy jednak Niderlandami i żyjemy w XXI wieku - mówiła. - Nadszedł czas, aby zmienić logo i używać nazwy Niderlandy we wszystkich oficjalnych komunikatach - dodawała.

Członkini holenderskiego rządu nie mówiła o "zmianie nazwy kraju".