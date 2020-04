Obraz pandemii w Bawarii z wyborami w tle

Data zgłoszenia to dzień, w którym lokalny organ ds. zdrowia dowiedział się o pozytywnym wyniku badania laboratoryjnego. W obecnej dynamicznej sytuacji zgłoszenie do LGL nie zawsze jest dokonywane tego samego dnia, może być opóźnienie.

Najwięcej przypadków koronawirusa w Bawarii jednego dnia odnotowano 3 kwietnia - 1978. Podobne liczby raportowano 1 i 2 kwietnia - kolejno 1961 i 1956. Zgodnie z obecnie dostępnymi danymi widać trend spadkowy liczby dziennie stwierdzonych zakażeń. Od 10 kwietnia nie przekroczyła 1 tys. Widać też zależność, że w weekendy odnotowuje się mniej przypadków niż w dni powszednie.

Testy na koronawirusa

Według danych LGL do 22 kwietnia w Bawarii wykonano łącznie 402 695 testów na koronawirusa. 38 738 dało wynik pozytywny - 9,62 proc. wszystkich.

Najwyższy procent pozytywnych testów wśród wszystkich wykonanych danego dnia zanotowano 29 marca – 13,73 proc.; dzień wcześniej było to 13,61 proc. Przypomnijmy, że kilka dni później - między 1 a 3 kwietnia - odnotowano najwyższe jak dotychczas liczby nowych zakażeń, powyżej 1,9 tys. dziennie.

Między 24 marca a 5 kwietnia odsetek testów, które dały wynik pozytywny, utrzymywał się na poziomie powyżej 10 proc. W ostatnich tygodniach widać tendencję spadkową. 15 kwietnia po raz pierwszy od 18 marca wynosił on poniżej 8 proc.

Epidemia a wybory w Bawarii

15 i 29 marca br. odbyły się dwie tury wyborów samorządowych w Bawarii. Pierwszą przeprowadzono w sposób tradycyjny, udział wzięło ponad 6 z 10 mln uprawnionych do głosowania. Frekwencja wyniosła 58,8 proc.

Jak donosi bawarski dziennik "Münchner Merkur", organizacja pierwszej tury wyborów 15 marca, którą przeprowadzono w lokalach wyborczych, była krytykowana w mediach społecznościowych. Dyskutowano, czy wybory mogły się przyczynić do zwiększenia liczby zakażeń koronawirusem w landzie. Tezę tą próbował udowodnić tekst na blogu PolitPlag, później odniosła się do niego gazeta "Münchner Merkur", opierając się na niepełnych dziennych raportach Instytutu Roberta Kocha. Uzupełniane, pełne informacje dostępne są stronie Instytutu.

Z pełnych danych wynika, że różnica wzrostu zachorowań między Bawarią a resztą kraju nie jest tak duża, jak sugerowała analiza na blogu PolitPlag. "Do 20 marca liczba nowych infekcji wzrosła o 26,2 proc. dla Bawarii i 20,4 proc. dla kraju - tylko o 5,8 proc. więcej. Raport sytuacji pokazał tutaj 15-procentową różnicę" - podaje dziennik.

Gazeta jak i blog cytują wypowiedź bawarskiego ministra spraw wewnętrznych Joachima Herrmanna, który ocenia tezę o wpływie wyborów z 15 marca na liczbę zachorowań jako "błędną i całkowicie bezpodstawną". "Nie ma żadnych statystycznie istotnych odchyleń Bawarii w porównaniu z danymi sprawozdawczymi w innych głównych krajach dotkniętych kryzysem" - stwierdził polityk.

Bawarskie ministerstwo zwraca uwagę, że liczba osób zarażonych koronawirusem w Bawarii wzrosła już sześć dni przed wyborami lokalnymi, a rozwój epidemii był dość podobny do Badenii-Wirtembergii, gdzie nie odbyły się żadne wybory. Na zarażenia wpływały różne czynniki, przede wszystkim spora liczba powracających z Austrii narciarzy. Jak ocenia, to z tego względu liczba zakażonych w Bawarii jest wyższa niż w większości innych krajów związkowych - podał "Münchner Merkur".

Wybory korespondencyjne

Po wprowadzeniu 16 marca przez kanclerz Angelę Merkel ograniczeń z powodu koronawirusa, druga tura wyborów odbyła się tylko korespondencyjnie. Listy z dokumentami do głosowania miały dotrzeć do ponad 1 mln uprawnionych do głosowania do wieczora 26 marca, na trzy dni przed terminem wyborów wyznaczonym na 29 marca - informował portal TVN24.

List z głosem wysyłany był za darmo, wystarczyło wrzucić go do skrzynki pocztowej. "Ten list musiał trafić do skrzynki do godziny, w której kończą się wybory" - powiedziała TVN24 dr Agnieszka Łada, dyrektor Programu Europejskiego w Instytucie Spraw Publicznych.

Oficjalne statystyki nie pokazują znaczącej zmiany liczby zachorowań po drugiej turze wyborów 29 marca (patrz wykres wyżej). Wprawdzie w pierwszych trzech dniach kwietnia odnotowywano najwyższe jak dotychczas liczby dziennie rozpoznanych przypadków koronawirusa, ale trend nie utrzymał się - szybko zaczął się spadek liczby zdiagnozowanych zachorowań, nawet poniżej poziomu z ostatnich dni marca przed wyborami.