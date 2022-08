Pozwała rodziców za to, że "urodzili ją bez jej zgody"? Ten film powstał w pewnym celu

Internauci oburzają się nagraniem pewnej tiktokerki, która opowiada, że pozwała swoich rodziców za to, że "urodzili ją bez jej zgody". Nagranie stało się wiralem - ale, jak sprawdziliśmy, kobiecie nie należy wierzyć.

Autorka popularnego tweeta opublikowanego 11 sierpnia narzeka na millenialsów i pisze: "Amerykanka pozwała swoich rodziców za to, że urodzili ją bez jej zgody i wygrała jednak rodzice się odwołali i obecnie nie muszą jej płacić 5 tys dolarów miesięcznie. Biedaczka musi znaleźć sobie pracę" (pisownia oryginalna). Do tweeta dołączyła wideo nagrane przez młodą kobietę: ta utyskuje, że musi znaleźć pracę, choć nie ma żadnego doświadczenia zawodowego ani wyższego wykształcenia. "Nigdzie nie płacą mi pięć tysięcy dolarów miesięcznie. Więc jak mam opłacić rachunki? Nie miejcie dzieci, jeśli nie chcecie ich utrzymywać" - mówi. Post zebrał ponad 700 polubień, 250 razy podano go dalej, a wideo wyświetlono ponad 17 tys. razy.

Autorka nagrania narzeka, że musi znaleźć pracę. Internauci zareagowali krytyką Foto: Twitter

Komentujący film internauci nie kryli oburzenia. "Kandydatka do wydziedziczenia"; "Wyraz niewiedzy w tych wielkich oczach. Pusto"; "Inaczej się tego nie da określić jak: pasożytnictwo !!!" - pisali. "Mnie bardziej przeraża, że jakiś sąd przyznał rację tej amoralnej, leniwej cwaniarze. Z kolej jej rodzice powinni się zastanowić, jakim cudem wychowali (albo raczej nie wychowali) takie coś" - brzmiał jeden z komentarzy. Lecz internauci, którzy uwierzyli w to, co mówi kobieta w nagraniu, dali się nabrać na żart tiktokerki.

Konto satyryczne Zanim wideo pojawiło się w polskiej sieci, wywołało niemałe zamieszanie w amerykańskich mediach społecznościowych. 10 sierpnia na portalu Reddit założono wątek z odnośnikiem do tego nagrania. Internauci dociekali motywacji, które kierowały młodą kobietą. "Jestem pewien, że to trolling. Gdyby ktoś z powodzeniem pozwał swoich rodziców o 60k/rok wsparcia finansowego, to byłoby to szeroko komentowane, to jak złoto clickbaitu" - ocenił jeden z uczestników dyskusji. "Jej TT to konto satyryczne" - zauważył inny. Do wyszukiwarki Google wpisaliśmy zwrot "pozywa swoich rodziców". W jednym z wyszukanych artykułów był szerszy screen, gdzie widać nazwę konta kobiety. Znaleźliśmy dwa jej popularne profile - na TikToku i na Instagramie. Oba są rzeczywiście opisane jako satyryczne. Zamieszczanych tam treści z pewnością nie można brać na serio.

"Konto satyryczne" brzmi opis profilu Kass Theaz na TikToku Foto: TikTok