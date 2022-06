Sąd Najwyższy w USA unieważnił powszechne szczepienia? "Najwyraźniej ktoś to wymyślił"

Od tego czasu sytuacja zmieniła się o tyle, że w styczniu tego roku Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie konstytucyjności rozporządzenia Joe Bidena nakazującego dużym firmom (zatrudniającym co najmniej stu pracowników) stosowanie zasady "szczepienie lub test". Wymuszała ona na pracodawcach cotygodniowe testowanie wszystkich niezaszczepionych pracowników na ich własny koszt. W przypadku odmowy wykonania testu pracownikowi groziło zwolnienie. Nie był to więc faktyczny obowiązek szczepień, choć tak był często nazywany w mediach. W swoim wyroku z 13 stycznia 2022 roku Sąd Najwyższy zniósł jednak tę zasadę, pozostawiając jedynie obowiązek szczepień dla wszystkich medyków z placówek finansowanych przez władze federalne.

Jednak nie o ten wyrok chodzi we wpisach o "unieważnieniu powszechnych szczepień", ponieważ pozew miał zostać złożony rzekomo przez senatora Roberta F. Kennedy'ego Jr., a jego nazwisko nie pojawia się w dokumentach sprawy dotyczącej rozporządzenia Joe Bidena.

Kennedy Jr.: "wciąż powraca ten sam cytat, bez względu na to, ile razy mu zaprzeczam"

Robert Kennedy Jr. nie jest senatorem - był nim jego nieżyjący już ojciec Robert Kennedy. Jest natomiast prawnikiem popularnym w środowiskach antyszczepionkowych, ponieważ w przeszłości prowadził sprawy m.in. dotyczące powikłań poszczepiennych. Zapytany we wrześniu 2021 roku przez Associated Press, czy doniesienia o wyroku Sądu Najwyższego są prawdziwe, odpowiedział, że zarówno artykuł, jak i jego rzekomy cytat o "unikaniu szczepionki za wszelką cenę" to dezinformacja. "Najwyraźniej ktoś to wymyślił i rozpowszechnia, ponieważ wciąż powraca ten sam cytat, bez względu na to, ile razy mu zaprzeczam. Również ten sam artykuł wciąż się pojawia" - mówił AP.

Kennedy Jr. przyznał, że prowadzi około 30 spraw związanych z bezpieczeństwem szczepionek i są one na różnych etapach, ale żadna nie dotarła do Sądu Najwyższego.

Brak obowiązkowych szczepień na COVID-19

Podsumowując: gdy ten fake news pojawił się w sieci w marcu 2021 roku, nie można było nawet ustalić, na czym się opiera, ponieważ w Sądzie Najwyższym nie prowadzono żadnej sprawy związanej z powszechnymi lub obowiązkowymi szczepieniami, tym bardziej wszczętej przez Roberta F. Kennedy'ego Jr. Zgodnie potwierdził to szereg fact-checkingowych portali na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, Tajwanie czy Polsce.