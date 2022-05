Szczyt w Davos ma już "własne siły paramilitarne"? Lokalna policja tłumaczy

Czy Światowe Forum Ekonomiczne ma już "własne siły policyjne" lub "własne siły paramilitarne"? Tak przekonują internauci rozsyłający zdjęcia i nagrania z zakończonego szczytu w Davos. Nie mają racji.

Według przekazu rozsyłanego przez użytkowników mediów społecznościowych Światowe Forum Ekonomiczne - organizator szczytu gospodarczego w Davos - dysponuje własnymi siłami porządkowymi. "Światowe Forum Ekonomiczne ma nawet swoją własną policję. Globalne rządy, starzy głupcy… #Decentalizacja" - ogłosił 23 maja jeden z użytkowników Facebooka (pisownia postów oryginalna). Jako dowód na swoją tezę załączył zdjęcie naszywki na ramieniu jakiegoś munduru - jest na niej napis w języku angielskim: "Światowe Forum Ekonomiczne, Policja" i symbole dwóch koziorożców.

Wpis ma prawie 300 facebookowych reakcji. "Niech sobie ten NWOski shit wsadzą. Nie damy się!" (NWO - New World Order, teoria spiskowa o nowym porządku świata); "A co to są za zwierzęta na tych emblematach czy to trupie czaszki jakieś kryształy.. czy.. symbole satanizmu" - oburzali się internauci komentujący wpis. Na Twitterze też można znaleźć posty z podobnym przekazem. "Światowe Forum Ekonomiczne ma własne siły paramilitarne wyposażone w odznaki WEF i uzbrojone w broń klasy wojskowej" - przekonywał 23 maja jeden z internautów. Opublikował to samo zdjęcie naszywki, które wcześniej pojawiło się na Facebooku, i pełną fotografię, z której je wycięto.

Autor tego tweeta komentował wcześniejszy wpis z wideo, na którym widać tego samego policjanta. Opisał film jako moment "zatrzymania" amerykańskiego dziennikarza Jacka Posobca przez policję. Na nagraniu widać dziennikarza otoczonego przez grupę uzbrojonych policjantów. Kobieta w cywilnym ubraniu (prawdopodobnie również funkcjonariuszka) wyjaśnia kobiecie kręcącej wideo, że policja dokonuje kontroli, ponieważ ma do tego powód. Nie mówi, o co chodzi. Zapewnia tylko, że "wszystko jest teraz jasne i za parę sekund odejdziemy".

Jak sprawdziliśmy, Światowe Forum Ekonomiczne nie ma własnych jednostek policyjnych. Funkcjonariusze policji lokalnej i incydent z amerykańskim dziennikarzem "Dlaczego Światowe Forum Ekonomiczne ma własne siły policyjne?" - pytał Charlie Kirk z organizacji Turning Point USA. Zamieścił to samo zdjęcie policyjnej naszywki, które publikowali polscy internauci. Wpis Kirka ma ponad 18 tys. polubień, prawie 6 tys. rano podano go dalej. "Dlaczego amerykański dziennikarz @JackPosobiec został zatrzymany w Davos przez policję WEF? Po co WEF ma policję? Wygląda to na celową taktykę zastraszania i nie powinno mieć miejsca" - oburzała się amerykańska kongresmenka Marjorie Taylor Greene. Jej wpis miał ponad 10 tys. polubień, prawie 4 tys. razy podano go dalej.

