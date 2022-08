W Kosowie jest największa zagraniczna baza NATO? Nie, są większe

Na jednym z kont znanych z kolportowania nieprawdziwych informacji, często o prorosyjskim charakterze, pojawił się wpis: "Serbowie będą mocno wspierani przez Rosję, dlatego w przypadku konfliktu, nasz Rząd od razu stanie po stronie Kosowa. I to już mi się nie podoba, bo Kosowo to kraj mafijny. PS. W Kosowie jest największa zagraniczna baza USA/NATO" (pogrubienie od red.). Autor załączył do posta dwa zdjęcia: na jednym widać specjalne jednostki kosowskiej policji wysłane na granicę kosowsko-serbską we wrześniu 2021 roku, na drugim bazę wojskową Camp Bondsteel w Kosowie.