100 lat więzienia dla nastolatka? Co tu się nie zgadza

"To dziecko potrzebuje egzorcysty", "w więzieniu nauczą kultury i ogłady ten szatański pomiot" - tak reagowali internauci na nagranie, które rzekomo pokazywało moment wydana wyroku i skazania amerykańskiego nastolatka na 100 lat więzienia. Tylko że nagranie, które tak ich oburzyło, nie ma wiele wspólnego ze sprawą.

Ta chwila zmienia życie 13-latka na zawsze. Stoi przed sądem, chudy, w szarej koszulce i pomarańczowych spodniach - stroju amerykańskich więźniów, na rękach i nogach ma kajdanki. Przy nim stoi dwóch funkcjonariuszy - policji lub służby więziennej. Właśnie usłyszał po angielsku: "sąd skazuje cię na 50 lat pozbawienia wolności".

W reakcji na te słowa chłopiec krzyczy "nie!". Chwilę później skacze ze złości i bezsilności, krzyczy: "Będę starym człowiekiem. Chcę tylko wrócić do domu. Nie chciałem tego. Nic nie chciałem zrobić, chcę tylko wrócić do domu". Zaczyna wyrywać się funkcjonariuszowi, który próbuje go uspokoić. Wyszarpuje się z jego objęcia w stronę publiczności, która patrzy na scenę w niemal całkowitym bezruchu. W tle słychać męski głos: "Proszę się cofnąć, wszystko w porządku, chłopcze". Chłopiec powtarza "proszę, przepraszam", gdy jest wyprowadzany z sali. Na koniec słychać wezwanie do zachowania porządku na sali.

"W USA 13-letni chłopiec, który zabił dwoje rodzeństwa, otrzymuje karę 50 lat więzienia za każde z nich, co daje łącznie 100 lat. Sprawiedliwość..." - 17 stycznia użytkownik serwisu X opublikował nagranie z takim opisem. Wpis wyświetlono niemal 850 tys. razy. Warto tu podkreślić, że opis z postu nie zgadzał się z nagraniem - sędzia mówił po angielsku o wyroku na 50 lat. Co ważne, konto, które zamieściło wpis, wcześniej wielokrotnie publikowało wprowadzające w błąd treści.

Z podobnym opisem nagranie krążyło na Facebooku. Tam trafiło m.in. na grupę Karol Nawrocki - nasz kandydat.

FAŁSZ Wprowadzające w błąd posty zyskały dziesiątki, a nawet setki tysięcy wyświetleń

18 stycznia nagranie opublikowano na TikToku dziennik "Super Express". Jako źródło podano wspomniane mało wiarygodne konto w serwisie X. W kadrze nagrania umieszczono biały pasek z informacją: "13-latek skazany na 100 lat więzienia za zabójstwo rodzeństwa".

Internauci: "To dziecko potrzebuje egzorcysty..."

"Wychowanie bezstresowe"; "Chłopak ma chyba nie ciekawą sytuację w życiu"; "Tragedia on jest niepełnoletnie dziecko"; "To dziecko potrzebuje egzorcysty..."; "Ten chłopiec jest opętany"; nawet nie zdążył powiedzieć wyroku i się już drze"; "W więzieniu, nauczą kultury i ogłady, ten szatański pomiot!" - komentowali z pogardą niektórzy internauci. Spora część internautów sugerowała, że wideo to jednak twór AI. "W sądach w USA jest zakaz filmowania, to AI"; "Przecież to AI"; "Ale AI slop" - pisali (pisownia wszystkich wpisów oryginalna).

Niektórzy z tą oceną dyskutowali, szczególnie pod postem "Super Expressu". "Ludzie którzy mówią że ai ale nie widzą że to oficjalne konto super express" - stwierdził jeden z internautów.

Sprawdziliśmy, kto ma rację.

Znikający łańcuch i brak reakcji widowni? To twór AI

Nagranie krąży w sieci od co najmniej początku grudnia 2025 roku. Wtedy pojawiło się m.in. na TikToku z etykietą o treści: "obejmuje multimedia wygenerowane przez AI". Co więcej, z opisu nagrania wynika, że 12-latek (a nie 13-latek, jak w omawianym wyżej wpisie) - tak jak słychać na nagraniu - usłyszał wyrok 50 lat więzienia, a nie 100, jak przekonywali polscy internauci. "12-latek właśnie otrzymał wyrok 50 lat więzienia… i nikt nie spodziewał się takiej reakcji" - czytamy w opisie i w kadrze nagrania.

Nagranie opublikowane na TikToku oznaczono etykietą "obejmuje multimedia wygenerowane przez SI" tiktok.com

Analiza narzędziem HiveModeration szacuje, że na 99,1 proc. jest to dzieło AI.

Wyniki narzędzia HiveModeration potwierdzają, że nagranie to twór sztucznej inteligencji hivemoderation.com

Materiał wygląda jak nagranie słabej jakości, przypominające obraz z kamery monitoringu. Prawdopodobnie celowo obniżono jakość, aby ukryć błędy sztucznej inteligencji, jednak nie wszystkie z nich udało się zamaskować.

Najbardziej zaskakuje brak jakiejkolwiek reakcji publiczności w tle. Nikt nie poruszył się nawet wtedy, gdy nastolatek zaczął krzyczeć, skakać, wyrywać się funkcjonariuszom ani gdy był wyprowadzany z sali. Wątpliwości budzi również łańcuch łączący kajdanki na dłoniach i nogach nastolatka - pojawia się na nagraniu dopiero w czwartej sekundzie, wcześniej jest niewidoczny. W kolejnych ujęciach co najmniej dwa razy znika łańcuch łączący kajdanki na jego nogach.

Nielogiczne są również niektóre detale techniczne, takie jak projektor zawieszony przy samej lampie sufitowej. W rzeczywistości takie rozwiązanie byłoby problematyczne i trudne do wykonania.

100 lat więzienia dla nastolatka? Oto gdzie zapadł taki wyrok

Nagranie nie jest autentyczne, ale opis, z którym krąży w polskiej sieci, pasuje do jednej z głośnych spraw o morderstwo. Jego sprawcą był 13-letni Nickalas Kedrowitz ze stanu Indianapolis. W maju 2017 roku zabił swoją niespełna dwuletnią przyrodnią siostrę. W lipcu tego samego roku zabił 11-miesięcznego przyrodniego brata. Nastolatka aresztowano rok później. Przyznał się do uduszenia siostry ręcznikiem, a brata poduszką. W 2022 roku już 17-letni Nickalas został skazany na karę 50 lat więzienia za każde z morderstw, czyli łącznie 100 lat.

O przebiegu sprawy i rozstrzygnięciu informowały amerykańskie media, w tym "The Washington Post", "Newsweek", Fox News i Associated Press. Niektóre redakcje publikowały też zdjęcia skazanego nastolatka. Nie przypomina on szczupłego chłopca z wideo wygenerowanego przez AI.

