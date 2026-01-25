100 lat więzienia dla nastolatka? Co tu się nie zgadza

"To dziecko potrzebuje egzorcysty", "w więzieniu nauczą kultury i ogłady ten szatański pomiot" - tak reagowali internauci na nagranie, które rzekomo pokazywało moment wydana wyroku i skazania amerykańskiego nastolatka na 100 lat więzienia. Tylko że nagranie, które tak ich oburzyło, nie ma wiele wspólnego ze sprawą.
Ta chwila zmienia życie 13-latka na zawsze. Stoi przed sądem, chudy, w szarej koszulce i pomarańczowych spodniach - stroju amerykańskich więźniów, na rękach i nogach ma kajdanki. Przy nim stoi dwóch funkcjonariuszy - policji lub służby więziennej. Właśnie usłyszał po angielsku: "sąd skazuje cię na 50 lat pozbawienia wolności".
W reakcji na te słowa chłopiec krzyczy "nie!". Chwilę później skacze ze złości i bezsilności, krzyczy: "Będę starym człowiekiem. Chcę tylko wrócić do domu. Nie chciałem tego. Nic nie chciałem zrobić, chcę tylko wrócić do domu". Zaczyna wyrywać się funkcjonariuszowi, który próbuje go uspokoić. Wyszarpuje się z jego objęcia w stronę publiczności, która patrzy na scenę w niemal całkowitym bezruchu. W tle słychać męski głos: "Proszę się cofnąć, wszystko w porządku, chłopcze". Chłopiec powtarza "proszę, przepraszam", gdy jest wyprowadzany z sali. Na koniec słychać wezwanie do zachowania porządku na sali.
"W USA 13-letni chłopiec, który zabił dwoje rodzeństwa, otrzymuje karę 50 lat więzienia za każde z nich, co daje łącznie 100 lat. Sprawiedliwość..." - 17 stycznia użytkownik serwisu X opublikował nagranie z takim opisem. Wpis wyświetlono niemal 850 tys. razy. Warto tu podkreślić, że opis z postu nie zgadzał się z nagraniem - sędzia mówił po angielsku o wyroku na 50 lat. Co ważne, konto, które zamieściło wpis, wcześniej wielokrotnie publikowało wprowadzające w błąd treści.
Z podobnym opisem nagranie krążyło na Facebooku. Tam trafiło m.in. na grupę Karol Nawrocki - nasz kandydat.
18 stycznia nagranie opublikowano na TikToku dziennik "Super Express". Jako źródło podano wspomniane mało wiarygodne konto w serwisie X. W kadrze nagrania umieszczono biały pasek z informacją: "13-latek skazany na 100 lat więzienia za zabójstwo rodzeństwa".
Internauci: "To dziecko potrzebuje egzorcysty..."
"Wychowanie bezstresowe"; "Chłopak ma chyba nie ciekawą sytuację w życiu"; "Tragedia on jest niepełnoletnie dziecko"; "To dziecko potrzebuje egzorcysty..."; "Ten chłopiec jest opętany"; nawet nie zdążył powiedzieć wyroku i się już drze"; "W więzieniu, nauczą kultury i ogłady, ten szatański pomiot!" - komentowali z pogardą niektórzy internauci. Spora część internautów sugerowała, że wideo to jednak twór AI. "W sądach w USA jest zakaz filmowania, to AI"; "Przecież to AI"; "Ale AI slop" - pisali (pisownia wszystkich wpisów oryginalna).
Niektórzy z tą oceną dyskutowali, szczególnie pod postem "Super Expressu". "Ludzie którzy mówią że ai ale nie widzą że to oficjalne konto super express" - stwierdził jeden z internautów.
Sprawdziliśmy, kto ma rację.
Znikający łańcuch i brak reakcji widowni? To twór AI
Nagranie krąży w sieci od co najmniej początku grudnia 2025 roku. Wtedy pojawiło się m.in. na TikToku z etykietą o treści: "obejmuje multimedia wygenerowane przez AI". Co więcej, z opisu nagrania wynika, że 12-latek (a nie 13-latek, jak w omawianym wyżej wpisie) - tak jak słychać na nagraniu - usłyszał wyrok 50 lat więzienia, a nie 100, jak przekonywali polscy internauci. "12-latek właśnie otrzymał wyrok 50 lat więzienia… i nikt nie spodziewał się takiej reakcji" - czytamy w opisie i w kadrze nagrania.
Analiza narzędziem HiveModeration szacuje, że na 99,1 proc. jest to dzieło AI.
Materiał wygląda jak nagranie słabej jakości, przypominające obraz z kamery monitoringu. Prawdopodobnie celowo obniżono jakość, aby ukryć błędy sztucznej inteligencji, jednak nie wszystkie z nich udało się zamaskować.
Najbardziej zaskakuje brak jakiejkolwiek reakcji publiczności w tle. Nikt nie poruszył się nawet wtedy, gdy nastolatek zaczął krzyczeć, skakać, wyrywać się funkcjonariuszom ani gdy był wyprowadzany z sali. Wątpliwości budzi również łańcuch łączący kajdanki na dłoniach i nogach nastolatka - pojawia się na nagraniu dopiero w czwartej sekundzie, wcześniej jest niewidoczny. W kolejnych ujęciach co najmniej dwa razy znika łańcuch łączący kajdanki na jego nogach.
Nielogiczne są również niektóre detale techniczne, takie jak projektor zawieszony przy samej lampie sufitowej. W rzeczywistości takie rozwiązanie byłoby problematyczne i trudne do wykonania.
100 lat więzienia dla nastolatka? Oto gdzie zapadł taki wyrok
Nagranie nie jest autentyczne, ale opis, z którym krąży w polskiej sieci, pasuje do jednej z głośnych spraw o morderstwo. Jego sprawcą był 13-letni Nickalas Kedrowitz ze stanu Indianapolis. W maju 2017 roku zabił swoją niespełna dwuletnią przyrodnią siostrę. W lipcu tego samego roku zabił 11-miesięcznego przyrodniego brata. Nastolatka aresztowano rok później. Przyznał się do uduszenia siostry ręcznikiem, a brata poduszką. W 2022 roku już 17-letni Nickalas został skazany na karę 50 lat więzienia za każde z morderstw, czyli łącznie 100 lat.
O przebiegu sprawy i rozstrzygnięciu informowały amerykańskie media, w tym "The Washington Post", "Newsweek", Fox News i Associated Press. Niektóre redakcje publikowały też zdjęcia skazanego nastolatka. Nie przypomina on szczupłego chłopca z wideo wygenerowanego przez AI.
