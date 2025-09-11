J.D. Vance o współpracy z Rosją. Co powiedział?

Internauci i media szeroko komentują słowa wiceprezydenta USA J.D. Vance'a, który stwierdził, że Donald Trump "nie widzi powodów", by izolować Rosję. Niektórzy sugerowali, że słowa te padły w kontekście naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Wyjaśniamy, co dokładnie powiedział Vance.

"JD Vance twierdzi, że administracja 'nie widzi powodu, by kontynuować ekonomiczną izolację Rosji', kilka godzin po tym, jak rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną" - napisał 10 września anonimowy użytkownik serwisu X, znany z publikowana treści zgodnych z rosyjską propagandą Kremla. Stwierdził, że wiceprezydent "jest pożytecznym idiotą dla Kremla, a może nawet gorzej". Do wpisu dodał trwający dwie i pół minuty fragment telewizyjnego wywiadu J.D. Vance'a w języku angielskim. Nagranie nie ma polskiego tłumaczenia. Wpis ten wyświetlono niemal 130 tys. razy.

"I wszystko jasne"; "To jest nie pojęte"; "Nie do uwierzenia"; "Ciekawe co na to polscy przyjaciele Trumpa?" - komentowali oburzeni internauci. Inni krytykowali wiceprezydenta i administrację USA: "Smarkaty głupek. Ale UE musi być samodzielna"; "Idiota ale nie pożyteczny, robią to dla $ i są sprzedajnymi idiotami"; "Takie wypowiedzi w momencie naruszeń granic przez Rosję mogą być odbierane przez Europę jako lekceważenie realnych zagrożeń" (pisownia postów oryginalna).

Fragment tego cytatu wybrał m.in. onet.pl, publikując 11 września tekst pod tytułem: "Szokujące słowa J.D. Vance'a. 'Donald Trump nie widzi powodów, by izolować Rosję'". Z leadu dowiadujemy się nieco więcej: "Wiceprezydent USA J.D. Vance udzielił wywiadu w programie 'The Matt Gaetz Show'. Przekazał w nim, że Donald Trump 'nie widzi żadnego powodu', by dalej izolować Rosję gospodarczo, 'z wyjątkiem kontynuacji konfliktu'". Fragment o "kontynuacji konfliktu" zmienia więc wydźwięk całej wypowiedzi.

Na to zwracali uwagę niektórzy internauci pod cytowanym wyżej postem. "Nie znoszę typa, ale powiedział, że kooperacja po uzyskaniu pokoju"; "Przecież nie to jest tam powiedziane trollu. Mówią, że chcą zakończyć konflikt na Ukrainie i zniesienie sankcji jest jedna z 'marchewek', które dają putinowi" - komentowali.

Słowa J.D. Vance'a szybko podchwyciły rosyjskie media. "Trump nie widzi powodu do izolacji gospodarczej Rosji - JD Vance" - tak swoją anglojęzyczną depeszę zatytułowała państwowa agencja informacyjna TASS. W leadzie podała: "Wiceprezydent USA zauważył, że Rosja dysponuje ogromnymi rezerwami zasobów mineralnych". Dopiero w drugim akapicie jest pełniejszy cytat: "Prezydent był bardzo otwarty zarówno wobec Europejczyków, jak i Rosjan, mówiąc, że nie widzi powodu, dla którego powinniśmy izolować Rosję gospodarczo, z wyjątkiem kontynuacji konfliktu".

"Vance powiedział, że Trump nie widzi sensu w izolowaniu gospodarczym Rosji" - brzmiał z kolei tytuł tekstu rosyjskiego portalu informacyjnego RBC.ru. Cytat dopełniono w leadzie: "Wiceprezydent zauważył, że Stany Zjednoczone są gotowe rozwijać współpracę z Rosją w przyszłości, a ich izolacja nie ma sensu, jeśli konflikt na Ukrainie się zakończy".

J.D. Vance przedstawia pogląd Donalda Trumpa

Jak więc brzmiała pełna wypowiedź wiceprezydenta USA? Do przekazu w sieci wykorzystano fragment wywiadu z J.D. Vance'em w programie "The Matt Gaetz Show" w skrajnie prawicowej i protrumpowskiej stacji One America News (OAN). Trwająca około kwadransa rozmowa jest dostępna na kanale YouTube OAN od 10 września. Jednak do rozmowy doszło wcześniej. We wtorek 9 września OAN w serwisie X zapowiadał wywiad z J.D. Vance'em w "The Matt Gaetz Show" na wieczór tego dnia. "The Washington Post", omawiając najważniejsze wnioski z tej rozmowy, podał, że wywiad "został wyemitowany we wtorek wieczorem".

Jednym z tematów rozmowy był plan amerykańskiej administracji na pokój między Ukrainą a Rosją. "Czy uważasz, że współpraca gospodarcza z Rosją jest jedną z rzeczy, które mogą położyć kres pewnym poważnym wrogościom, które chcielibyśmy zakończyć?" - zapytał prowadzący. Vance odpowiedział twierdząco. "Tak, Matt, absolutnie. Jest to jedna z zachęt, które zaproponowaliśmy, a prezydent bardzo otwarcie powiedział zarówno Europejczykom, jak i Rosjanom, że nie widzi powodu, dla którego powinniśmy izolować Rosję gospodarczo, z wyjątkiem kontynuacji konfliktu".

Tak więc wiceprezydent przedstawił pogląd Donalda Trumpa, według którego izolacja Rosji jest uzasadniona tylko w przypadku kontynuacji wojny w Ukrainie. Vence zakłada on, że gdy wojna się zakończy, prezydent USA będzie otwarty na współpracę z Rosją. Tylko że wojna trwa i nie widać sygnałów czy gestów dobrej woli ze strony Rosji, by ją zakończyć. Przez całą noc z 9 na 10 września trwał atak Rosji na Ukrainę, a polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony.

Podczas rozmowy Vance kontynuował: "On [prezydent Trump] chce, aby zabijanie się skończyło. A jeśli chodzi o pokój, jest bardzo otwarty na bardzo wiele porozumień gospodarczych, które są korzystne dla Stanów Zjednoczonych".

Potem starał się przedstawić ekonomiczne argumenty za współpracą z Rosją po osiągnięciu pokoju z Ukrainą. "Bądźmy szczerzy, niezależnie od tego, czy lubimy Rosję, czy nie, czy zgadzamy się z jej argumentami dotyczącymi konfliktu, czy nie - faktem jest, że ma ona dużo ropy, dużo gazu i bogate zasoby mineralne. Uważam, że prezydent ma całkowitą rację, twierdząc, że po osiągnięciu pokoju będziemy mogli w przyszłości nawiązać bardzo owocne stosunki gospodarcze zarówno z Rosją, jak i Ukrainą" - stwierdził Vance.

