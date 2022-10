Berlin "nie jest w stanie przyjąć więcej uchodźców z Ukrainy"? Wyjaśniamy

Z kolei na stronie Kresy.pl dzień wcześniej opublikowano artykuł , którego tytuł również sugerował, że Berlin nie jest w stanie przyjmować nowych uchodźców z Ukrainy. Brzmiał on: "'Wyczerpaliśmy nasze możliwości" - burmistrz Berlina o uchodźcach z Ukrainy". Tego samego dnia na facebookowej stronie Kresy.pl opublikowano post o treści "W Berlinie mieszka aktualnie 100 tys. Ukraińców" z linkiem do artykułu.

Część komentujących te przekazy z rozgoryczeniem i ironią odnosiło się do rzekomego "wyczerpania możliwości" stolicy Niemiec. Tylko że zarówno w cytowanym tweecie, jak i w tytule tekstu zmieniono wydźwięk słów burmistrzyni Berlina - co dało powód zarówno do generowania antyukraińskich komentarzy, jak też krytyki działań polskiego rządu.

Co burmistrzyni Berlina powiedziała o sytuacji miasta

Cytowany tweet i tekst w Kresy.pl odnoszą się do wypowiedzi Franziski Giffey, którą opublikowano 23 października na stronie niemieckiej gazety " Bild am Sonntag ". Ten tekst zatytułowany "Jak długo miasta będą w stanie poradzić sobie z napływem uchodźców?" był cytowany przez media niemieckie - m.in. " Der Tagesspiegel ", " Frankfurter Allgemeine Zeitung " i serwis informacyjny telewizji ARD " Tagesschau ". Na ten artykuł powoływały się również polskie media - Interia.pl i polskojęzyczna redakcja DW.com .

Giffey nie powiedziała jednak redakcji "Bild am Sonntag", że miasto Berlin "wyczerpało wszelkie formy pomocy dla uchodźców z Ukrainy i nie jest w stanie ich więcej przyjąć" - jak ujęto w cytowanym tweecie. Stwierdziła, że stolica Niemiec jest "na granicy możliwości przyjmowania ukraińskich uchodźców". Następnie wymieniła, jakiej pomocy potrzebuje Berlin, by tej granicy nie przekroczyć: "Pilnie potrzebujemy od rządu federalnego większej liczby nieruchomości, aby móc zapewnić ludziom dobre zakwaterowanie; wsparcia finansowego na pokrycie ogromnych kosztów i sprawiedliwego podziału [uchodźców] na terytorium kraju".

Tytuł tekstu na stronie Kresy.pl to tzw. clickbait - tytuł sensacyjny, wprowadzający w błąd i skonstruowany tak, by generować wejścia na stronę. Bo cytat oddający znaczenie wypowiedzi burmistrzyni Berlina powinien brzmieć "Wyczerpaliśmy już prawie nasze możliwości" (w treści artykułu podano już pełen cytat). Oto cytat w szerszym kontekście: "My, szczególnie miasta-landy, a zwłaszcza Berlin jako główny ośrodek przyciągania [uchodźców], wyczerpaliśmy już prawie nasze możliwości" oświadczyła Giffey w rozmowie z "Bild am Sonntag" (tłum. za DW.com/pl). Natomiast internauci, widząc np. sam tytuł tekstu z Kresy.pl w poście na Facebooku, mogli zostać wprowadzeni w błąd, jeśli nie przeczytali tekstu.