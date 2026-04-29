"Skandalem jest, że ją usunęli". Zełenski przemawia, a tłumaczka znika? Gabriela Sieczkowska

Zełenski w Parlamencie Europejskim: dziękuję za zdecydowane stanowisko wobec agresji Rosji Źródło: TVN24

"Skandal w ukraińskiej telewizji. Tłumaczka języka migowego najpierw nazwała Zełenskiego 'kłamcą' w języku migowym, a następnie pokazała tabliczkę z napisem 'okłamują was'. Po kilku sekundach kobieta została usunięta z anteny. Wszystko to miało miejsce podczas przemówienia Zełenskiego na temat sukcesów gospodarczych..." - opis takiego zdarzenia, umieszczony 27 kwietnia na profilu jednego z użytkowników platformy X wywołał falę komentarzy(pisownia wszystkich postów oryginalna).

"Skandalem jest to że ją usunęli"; "Nie zasłużyła na jej usunięcie, jest bohaterem w walce z tym skorumpowanym śmieciem Zełenskim"; "Czyżby ukraińcy w końcu się budzili?" - pisano pod postem. Wygenerował on ponad 150 tys. wyświetleń, ponad tysiąc użytkowników podało go dalej.

FAŁSZ Fałszywka z tłumaczką języka migowego ma setki tysięcy wyświetleń Źródło: x.com

Tego samego dnia wpis podobnej treści zamieścił inny internauta na X. "Podczas wystąpienia Zełenskiego na temat sukcesów gospodarczych Ukrainy tłumaczka języka migowego najpierw w języku migowym powiedziała o Zełenskim 'kłamca', a potem pokazała tabliczkę z napisem 'Kłamią was'. Po chwili ściągnięto ją z ekranu. Boskie" - czytamy w tym poście. Ten ma ponad 50 tys. wyświetleń.

Autorzy obu postów opublikowali "dowód" na prawdziwość historii z tłumaczką: krótkie nagranie z anteny ukraińskiej telewizji informacyjnej Kyiv24 News - jej logo widać w górnym lewym rogu kadru. Na filmie widzimy, jak podczas przemówienia Zełenskiego o sytuacji gospodarczej kraju tłumaczka języka migowego widoczna w dolnym prawym roku kadru najpierw pokazuje w języku migowym znak oznaczający kłamcę, a następnie podnosi białą tabliczkę z napisem w języku ukraińskim "okłamują was". Po chwili jej postać znika z wizji.

Historia wydaje się ciekawa, stąd duży oddźwięk w mediach społecznościowych. Lecz od razu zaznaczmy: oba te konta są znane z rozpowszechniania dezinformacyjnych przekazów zgodnych z rosyjską propagandą. Stąd szybko pod tymi postami pojawiły się też komentarze przestrzegające, by nie wierzyć w ten film.

Ukraińska telewizja: "to nic innego jak fake"

Kyiv24 News to stacja informacyjna relacjonująca wydarzenia z Kijowa, ale też kraju i świata. Już 27 kwietnia w mediach społecznościowych nadawcy opublikowano nagranie z oświadczeniem dyrektorki stacji, Natalii Laszczenko. W materiale opublikowanym m.in. na kanale YouTube stacji odnosi się ona do nagrania wykorzystującego wizerunek tłumaczki, z którą współpracuje Kyiv24 News: "To nic innego jak fake, najprawdopodobniej wygenerowany przy użyciu sztucznej inteligencji".

PRAWDA Telewizja Kyiv24 ostrzegała przed rosyjskim fejkiem wykorzystującym wiarygodność stacji (tłumaczenie maszynowe) Źródło: youtube.com/@kyivchannel

Natalia Laszczenko podkreśliła, że w dniu rzekomej emisji materiału tłumaczka Tetiana Sadowna nie pojawiła się na antenie. Był to wieczorny program, w którym stacja nie zapewnia tłumaczenia na język migowy.

Dyrektor stacji zaapelowała do widzów, by dbali o swoją odporność na dezinformację, "bo nawet to, co - wydawałoby się - widzieliśmy i słyszeliśmy na własne oczy, nie zawsze musi być prawdą, zwłaszcza gdy w grę wchodzi działalność Federacji Rosyjskiej".

Tłumaczka: "nie pokazuję żadnej tabliczki"

28 kwietnia do sprawy odniosła się Tetiana Sadowna - tłumaczka języka migowego, której wizerunek wykorzystano w fałszywce. W nagraniu na facebookowej stronie Ogólnoukraińskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Języka Migowego i Osób z Niepełnosprawnością Sadowna mówi i miga po ukraińsku: "Obecnie w internecie rozpowszechniane są materiały, w których rzekomo tłumaczę w wiadomościach wystąpienie prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego. To wszystko to fejk. Nie pokazuję też żadnej tabliczki".

"Zwracajcie uwagę na informacje, z których korzystacie. Nie wszystko, co wygląda na prawdziwe, jest prawdą. Sprawdzajcie fakty" - apeluje stowarzyszenie w opisie tego wideo.

PRAWDA "To wszystko to fejk" - wyjaśnia tłumaczka języka migowego Źródło: facebook.com/uasltorg

Przed fejkiem przestrzegała w serwisie X ukraińska instytucja rządowa ds. walki z dezinformacją i rosyjską propagandą - Spravdi Stratom Centre. "Oryginalna audycja nie zawierała żadnych takich gestów ani znaków. Sam kanał telewizyjny potwierdził, że wideo to niskiej jakości fałszywka, a manipulacja ma na celu zdyskredytowanie ukraińskich władz i mediów" - wyjaśnia instytucja. I tłumaczy: "Tego typu fałszywki to typowe narzędzie rosyjskiej propagandy - wykorzystują autentyczne nagrania i dodają fałszywe elementy, by stworzyć iluzję 'rewelacji'".