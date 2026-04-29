FAŁSZ

"Skandalem jest, że ją usunęli". Zełenski przemawia, a tłumaczka znika?

Doniesienia o "skandalu" w ukraińskiej telewizji budzą pytania internautów
Zełenski w Parlamencie Europejskim: dziękuję za zdecydowane stanowisko wobec agresji Rosji
Źródło: TVN24
Gdy prezydent Wołodymyr Zełenski opowiadał o sukcesach gospodarczych, tłumaczka języka migowego miała przekazać widzom ukraińskiej telewizji, że to "kłamca" - taką scenę oglądamy w rozpowszechnianym w sieci nagraniu. Na tę fałszywkę zareagowały już zarówno stacja, jak i sama tłumaczka.

"Skandal w ukraińskiej telewizji. Tłumaczka języka migowego najpierw nazwała Zełenskiego 'kłamcą' w języku migowym, a następnie pokazała tabliczkę z napisem 'okłamują was'. Po kilku sekundach kobieta została usunięta z anteny. Wszystko to miało miejsce podczas przemówienia Zełenskiego na temat sukcesów gospodarczych..." - opis takiego zdarzenia, umieszczony 27 kwietnia na profilu jednego z użytkowników platformy X wywołał falę komentarzy(pisownia wszystkich postów oryginalna).

"Skandalem jest to że ją usunęli"; "Nie zasłużyła na jej usunięcie, jest bohaterem w walce z tym skorumpowanym śmieciem Zełenskim"; "Czyżby ukraińcy w końcu się budzili?" - pisano pod postem. Wygenerował on ponad 150 tys. wyświetleń, ponad tysiąc użytkowników podało go dalej.

Fałszywka z tłumaczką języka migowego ma setki tysięcy wyświetleń
Źródło: x.com

Tego samego dnia wpis podobnej treści zamieścił inny internauta na X. "Podczas wystąpienia Zełenskiego na temat sukcesów gospodarczych Ukrainy tłumaczka języka migowego najpierw w języku migowym powiedziała o Zełenskim 'kłamca', a potem pokazała tabliczkę z napisem 'Kłamią was'. Po chwili ściągnięto ją z ekranu. Boskie" - czytamy w tym poście. Ten ma ponad 50 tys. wyświetleń.

Autorzy obu postów opublikowali "dowód" na prawdziwość historii z tłumaczką: krótkie nagranie z anteny ukraińskiej telewizji informacyjnej Kyiv24 News - jej logo widać w górnym lewym rogu kadru. Na filmie widzimy, jak podczas przemówienia Zełenskiego o sytuacji gospodarczej kraju tłumaczka języka migowego widoczna w dolnym prawym roku kadru najpierw pokazuje w języku migowym znak oznaczający kłamcę, a następnie podnosi białą tabliczkę z napisem w języku ukraińskim "okłamują was". Po chwili jej postać znika z wizji.

Historia wydaje się ciekawa, stąd duży oddźwięk w mediach społecznościowych. Lecz od razu zaznaczmy: oba te konta są znane z rozpowszechniania dezinformacyjnych przekazów zgodnych z rosyjską propagandą. Stąd szybko pod tymi postami pojawiły się też komentarze przestrzegające, by nie wierzyć w ten film.

Ukraińska telewizja: "to nic innego jak fake"

Kyiv24 News to stacja informacyjna relacjonująca wydarzenia z Kijowa, ale też kraju i świata. Już 27 kwietnia w mediach społecznościowych nadawcy opublikowano nagranie z oświadczeniem dyrektorki stacji, Natalii Laszczenko. W materiale opublikowanym m.in. na kanale YouTube stacji odnosi się ona do nagrania wykorzystującego wizerunek tłumaczki, z którą współpracuje Kyiv24 News: "To nic innego jak fake, najprawdopodobniej wygenerowany przy użyciu sztucznej inteligencji".

Telewizja Kyiv24 ostrzegała przed rosyjskim fejkiem wykorzystującym wiarygodność stacji (tłumaczenie maszynowe)
Źródło: youtube.com/@kyivchannel

Natalia Laszczenko podkreśliła, że w dniu rzekomej emisji materiału tłumaczka Tetiana Sadowna nie pojawiła się na antenie. Był to wieczorny program, w którym stacja nie zapewnia tłumaczenia na język migowy.

Dyrektor stacji zaapelowała do widzów, by dbali o swoją odporność na dezinformację, "bo nawet to, co - wydawałoby się - widzieliśmy i słyszeliśmy na własne oczy, nie zawsze musi być prawdą, zwłaszcza gdy w grę wchodzi działalność Federacji Rosyjskiej".

Tłumaczka: "nie pokazuję żadnej tabliczki"

28 kwietnia do sprawy odniosła się Tetiana Sadowna - tłumaczka języka migowego, której wizerunek wykorzystano w fałszywce. W nagraniu na facebookowej stronie Ogólnoukraińskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Języka Migowego i Osób z Niepełnosprawnością Sadowna mówi i miga po ukraińsku: "Obecnie w internecie rozpowszechniane są materiały, w których rzekomo tłumaczę w wiadomościach wystąpienie prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego. To wszystko to fejk. Nie pokazuję też żadnej tabliczki".

"Zwracajcie uwagę na informacje, z których korzystacie. Nie wszystko, co wygląda na prawdziwe, jest prawdą. Sprawdzajcie fakty" - apeluje stowarzyszenie w opisie tego wideo.

"To wszystko to fejk" - wyjaśnia tłumaczka języka migowego
Źródło: facebook.com/uasltorg

Przed fejkiem przestrzegała w serwisie X ukraińska instytucja rządowa ds. walki z dezinformacją i rosyjską propagandą - Spravdi Stratom Centre. "Oryginalna audycja nie zawierała żadnych takich gestów ani znaków. Sam kanał telewizyjny potwierdził, że wideo to niskiej jakości fałszywka, a manipulacja ma na celu zdyskredytowanie ukraińskich władz i mediów" - wyjaśnia instytucja. I tłumaczy: "Tego typu fałszywki to typowe narzędzie rosyjskiej propagandy - wykorzystują autentyczne nagrania i dodają fałszywe elementy, by stworzyć iluzję 'rewelacji'".

DezinformacjaWołodymyr ZełenskiUkrainaManipulacjaFake News
Gabriela Sieczkowska
Dziennikarka serwisu Konkret24
Czytaj także:
Polska wydaje coraz mniej zezwoleń na pracę cudzoziemcom
"Tusk obiecał z tym skończyć". Ilu cudzoziemcom pozwolono pracować
Michał Istel
Jak zmanipulowano wypowiedź Owsiaka o zbiórce Łatwoganga
"Mówię zupełnie wprost". Co Owsiak powiedział o akcji Łatwoganga
Gabriela Sieczkowska
Polityk Konfederacji alarmuje o "zniknięciu tablicy" w Auschwitz. Manipulacja
Muzeum Auschwitz "usuwa informacje o polskich więźniach"? O co chodzi z tablicami
Gabriela Sieczkowska
Katarzyna Tusk-Cudna
"Po co są zbiórki, skoro leczenie jest bezpłatne?". Co napisała córka Tuska
Michał Istel
Jest afera Zondacrypto, a ustawa o kryptowalutach zawetowana
Jest afera Zondacrypto, a ustawa o kryptowalutach zawetowana. Czy by pomogła?
Gabriela Sieczkowska, Renata Gluza
Trzaskowski "ogolił się na łyso"? Aż tak nie
FAŁSZ"Ogolił się na łyso"? Pokazał zdjęcie Trzaskowskiego, skutków nie przewidział
Michał Istel
Zełenski, skradziony obraz i "doniesienia" BBC
FAŁSZ"Skradziony obraz" za plecami Zełenskiego? Co wisi na ścianie
Gabriela Sieczkowska
Nowy system oznaczania worków na śmieci od 1 maja nie będzie obowiązywał w całej Polsce
Od maja worki na śmieci z kodami? O co tu chodzi
Gabriela Sieczkowska
Bąkiewicz obiecuje ustawę, która "zatrzyma obłęd". Dlaczego to "więcej populizmu niż merytoryki"
Bąkiewicz ma ustawę, która "powstrzyma pakt migracyjny". Dlaczego nie zadziała?
Michał Istel
Symbole narodowe na tablicach rejestracyjnych. Które kraje "je zachowały"
Chcą przywrócić flagę na tablice rejestracyjne. Kraje w UE tak mają?
Michał Istel
Kontrowersje i pytania wywołał salut polskich żołnierzy wobec ukraińskiej flagi
Salutują podczas hymnu Ukrainy. Polscy żołnierze powinni?
Gabriela Sieczkowska
Polskie obywatelstwo za 200 złotych? Jak powstał fake news Konfederacji
"Wniosek za 200 zł" i masz obywatelstwo? Co radził autor tego filmu
Michał Istel
Korona św. Stefana to jeden z najważniejszych symboli węgierskiej państwowości
Magyar się zgodził. Będzie przysięga na Świętą Koronę Węgier. Co to znaczy?
Gabriela Sieczkowska
Uznali pszczoły za "zagrożenie dla środowiska"? O co chodzi w tych zarzutach
"Zostały uznane za szkodniki". Obrońcy pszczół alarmują, my sprawdzamy projekt
Zuzanna Karczewska
Konkret24. "Legalizują pobyt cudzoziemców". Historia absurdalna, ale niektórym pasuje
"Legalizują pobyt cudzoziemców". Historia absurdalna, ale im pasuje
Michał Istel
Konkret24. Nawrocki przyznał, że sam wybrał sędziów TK do ślubowania, ale winę zrzuca na Sejm
Nawrocki mówi, jak wybrał sędziów i oskarża Sejm. Ekspert: "myślenie magiczne"
Renata Gluza
Co Peter Magyar "oznajmił" w sprawie pozwoleń na pracę dla migrantów
Magyar "unieważni pozwolenia na pracę dla migrantów"? Skąd ta zapowiedź
Zuzanna Karczewska
"Amerykańska rzeczywistość". Co wiemy o porzucaniu pacjentów w Louisville
Praktyka "porzucania pacjentów" w USA? Co pokazuje film
Gabriela Sieczkowska
Konkret24. Wszystkie rady prezydenta. Ponad pół tysiąca osób do "odsłuchu"
Wszystkie rady prezydenta. Pół tysiąca osób do "odsłuchu"
Gabriela Sieczkowska, Michał Istel
Peter Magyar powiedział: "jesteśmy przeciwko" Ukrainie w UE? Sprawdzamy
Magyar krytykuje UE i nie chce tam Ukrainy? Co powiedział
Zuzanna Karczewska
Pete Hegseth
Hegseth "zacytował fałszywy werset biblijny z Pulp Fiction"? Nie do końca
Zuzanna Karczewska, Mikołaj Stępień
Adam Andruszkiewicz powołanie Rady Nowych Mediow 2026 04.15
Szerzył rosyjską dezinformację, teraz doradza Nawrockiemu. "Nie do obrony”
Michał Istel
"Spotkanie Zełenskiego z Epsteinem"? To żaden dowód
FAŁSZ"Ujawnione nagrania z monitoringu". Powiązali Zełenskiego z Epsteinem
Zuzanna Karczewska
Urzędy pracy "faworyzują imigrantów"? O co chodzi w tym zapisie
Dotacje dla "osób pochodzenia migranckiego". O co chodzi?
Michał Istel, Gabriela Sieczkowska
"Zostań w domu, nie jeździj". To słowa Ursuli von der Leyen?
"Zostań w domu, nie jeździj". Ona naprawdę tak radzi?
Zuzanna Karczewska
Czy "wciąż są sędziami trybunału"?
Trybunał Konstytucyjny błędnie podaje okres kadencji sędziów. "Oczywiste naruszenie"
Renata Gluza
Peter Magyar "ugotował psa w mikrofalówce"? Kaczyński i Tumanowicz powielają ordynarnego fake newsa
Magyar "upiekł szczenię"? Szerzą kłamstwo "z błogosławieństwem Rosji"
Michał Istel
"Ziobro widziany na lotnisku". Kiedy?
"Ziobro widziany na lotnisku". Kiedy?
Polityka
KONIN, 11 kwietnia 2026. SPOTKANIE Z PRZEMYSŁAWEM CZARNKIEM
Czarnek: "zlikwidujemy obowiązkowy KSeF". Sam za nim głosował, a PiS to promował
Gabriela Sieczkowska
Donald Trump
"Zostaną tylko ci najlepsi". Skąd doniesienia o "rebelii" generałów Trumpa
Gabriela Sieczkowska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica