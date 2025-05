Włochy "zakazały małżeństw homoseksualnych"? Duża nieścisłość

Komentarze w sieci wywołuje informacja, jakoby we Włoszech miały zostać zakazane małżeństwa osób tej samej płci. Trudno jednak zakazać czegoś, co i tak nie jest dozwolone. Wyjaśniamy, na co pozwala włoskie prawo.

"We Włoszech zakazano małżeństw homoseksualnych" - ogłosił autor posta opublikowanego 11 maja w serwisie X. I zapytał internautów: "Czy popierasz tą decyzje?" (pisownia postów oryginalna). Do wpisu dodał dwa zdjęcia: premier Włoch Giorgii Meloni i przekreślonej tęczowej flagi.

Post ten w kilka dni wyświetlono ponad 123 tys. razy, a w komentarzach można znaleźć wiele głosów poparcia dla tej rzekomej decyzji. "Ktokolwiek to wprowadził ma łeb na karku"; "Super! Wreszcie normalna decyzja. Włochom wrócił rozum"; "Oczywiście!!! Nie ma czegoś tak głupiego jak małżeństwa homo"; "Tak, jasne ze popieram Nigdy nie popieralem nadawania specjalnych praw 'normalnym inaczej'" - pisali użytkownicy. Wiele było komentarzy agresywnych wobec osób homoseksualnych.

Informacja o rzekomym wprowadzeniu zakazu małżeństwa wśród par tej samej płci we Włoszech wywołała wiele emocji - lecz w rzeczywistości niczego nie zakazano. Jednopłciowe małżeństwa we Włoszech nigdy bowiem nie zostały zalegalizowane.

Nie małżeństwa, a związki partnerskie

We Włoszech małżeństwo zawrzeć może jedynie kobieta z mężczyzną. Tak stanowi art. 143. włoskiego kodeksu cywilnego: "Przez zawarcie małżeństwa mąż i żona nabywają te same prawa i przyjmują na siebie te same obowiązki".

Jednak w tym kraju istnieje jeszcze jedna forma instytucjonalizacji związku dwóch osób: związek partnerski. Ten wprowadzony został w 2016 roku po tym, jak 21 lipca 2015 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu potępił Włochy za nieuznawanie związków partnerskich. Orzekł, że Włochy mają obowiązek zapewnić możliwość prawnego uznania par tej samej płci. Włoski parlament przyjął więc ustawę z 20 maja 2016 roku (w życie weszła 5 czerwca) znaną jako ustawa Cirinnà - od nazwiska Moniki Cirinnà, senatorki, która ją zaproponowała. W pierwszym artykule tej ustawy czytamy:

Niniejsza ustawa ustanawia związki partnerskie osób tej samej płci jako szczególną formację społeczną zgodnie z art. 2 i 3 konstytucji i reguluje faktyczne wspólne zamieszkiwanie.

Aby taki związek zawrzeć, para musi złożyć wspólnie oświadczenie w urzędzie stanu cywilnego. Następnie takie oświadczenie musi zostać zarejestrowane w Archiwum Stanu Cywilnego. Ponadto osoby wchodzące w związek partnerski muszą mieć ukończone 18 lat i muszą być statusu wolnego (nie być w innym związku cywilnym).

Dzięki zawarciu związku partnerskiego para homoseksualna zyskuje takie prawa jak m.in. prawo do odwiedzin partnera w więzieniu, prawo do odwiedzin, opieki i informacji o stanie zdrowia partnera, gdy ten przybywa w szpitalu. Oprócz tego, parom tej samej płci przysługują prawa dotyczące kwestii spadkowych, np. dziedziczenie majątku po śmierci partnera, czy prawo do renty rodzinnej.

Jednak należy pamiętać, że związek partnerski nie jest równoznaczny z małżeństwem. To, co we Włoszech oba stany różni najbardziej, to fakt, że pary, które pozostają w związku partnerskim nie są zobowiązane do przestrzegania obowiązku wierności, a także nie mogą podjąć procesu adopcji. A właśnie kwestia adopcji dzieci budzi największe kontrowersje w sprawie legalizacji związków osób tej samej płci - także w Polsce. No i związek partnerski we Włoszech zawierany jest nie w kościele, tylko w urzędzie.

Portal Pazienti.it ocenia, że związek partnerski jest "jedynym instrumentem prawnym, który pozwala parom homoseksualnym na zawarcie cywilnego związku, ponieważ małżeństwa jednopłciowe w Włoszech nie są dozwolone".

Konserwatywna władza we Włoszech

Cytowany na początku post wprowadza w błąd, bo mówi o małżeństwie osób tej samej płci. A te we Włoszech zalegalizowane nigdy nie były. Nie dotarliśmy do żadnych informacji, jakoby włoskie władze miały to w planach to zmienić.

Giorgia Meloni, która od października 2022 roku jest premierem Włoch, to polityczka o konserwatywnych poglądach. Opowiadała się przeciwko małżeństwom osób tej samej płci i adopcji przez nie dzieci. "Meloni doszła do władzy jako obrończyni tradycyjnych wartości chrześcijańskich i potępiająca to, co nazywa 'ideologią gender' i 'lobby LGBT'" - ocenia Reuters. W 2023 roku nakazała radzie miejskiej Mediolanu zaprzestać rejestracji dzieci rodziców tej samej płci. Taka adopcja nie jest uznawana we Włoszech, ale ze względu na niejasne przepisy w tej kwestii w niektórych przypadkach sądy wydawały zgodę na nią.

